Nếu bạn là người “lười chính hiệu”, hãy ghi nhớ 8 dụng cụ dọn dẹp này: Sau 3 năm mua chúng, việc nhà của tôi đã giảm gần một nửa

1. Chổi lau phẳng + giấy lau bụi tĩnh điện

Nếu bạn từng quét sàn mà bụi bay mù mịt, tóc rối bám khắp nơi thì sẽ hiểu vì sao tôi “bỏ hẳn” chổi truyền thống. Chổi lau phẳng kết hợp giấy lau bụi tĩnh điện có khả năng hút bụi, tóc, vụn nhỏ cực tốt, không làm bụi bay ngược trở lại. Lau xong chỉ việc gỡ giấy và bỏ đi, không cần giặt giũ, không mất thời gian. Với nhà có trẻ nhỏ hoặc rụng tóc nhiều, đây là món “đáng tiền”.

2. Miếng cọ rửa đa năng

Đừng chỉ dùng miếng cọ để rửa chén. Tôi dùng nó cho rãnh cửa sổ, khe cửa trượt, cánh quạt, góc tủ, thậm chí vết bẩn khô trên bề mặt cứng. Linh hoạt, dễ cầm, chà tới đâu sạch tới đó. Mấu chốt nằm ở cách dùng, không phải ở giá tiền.

3. Miếng dán chống dầu (hoặc màng bọc thực phẩm) + khăn ướt

Bếp là “điểm đen” của mọi căn nhà. Nếu đã lười lau mỗi ngày, hãy phòng ngừa từ đầu. Miếng dán chống dầu ở khu vực tường bếp giúp tôi chỉ cần bóc – thay sau một thời gian, không phải cọ rửa nặng tay. Trường hợp tiết kiệm hơn, có thể dùng màng bọc thực phẩm (lưu ý không đặt sát nguồn nhiệt). Kết hợp khăn ướt thấm dầu dùng một lần, việc lau bếp trở nên nhanh gọn hơn hẳn.

4. Khăn lau “dành cho người lười”

Loại khăn này thấm cả nước lẫn dầu, dùng để lau bếp, rửa chén, lau tay, lau mặt bàn đều ổn. Dùng xong có thể vứt hoặc giặt rất dễ sạch. Ít đồ giặt hơn, bếp gọn hơn - đúng tinh thần tối giản.

5. Con lăn làm sạch bụi vải

Sofa vải, áo khoác len, thảm trải sàn, đặc biệt là nhà nuôi thú cưng - vỗ tay hay phủi không bao giờ đủ. Con lăn bụi xử lý lông thú và bụi vải nhanh đến mức tôi thường làm trước khi có khách, chỉ mất vài phút nhưng hiệu quả thấy ngay.

6. Cần gạt nước kính

Cửa kính, phòng tắm, vách ngăn… nếu chỉ lau bằng khăn sẽ rất dễ để lại vệt. Cần gạt nước giúp kéo sạch nước và cặn bẩn chỉ trong một lần, hạn chế lau đi lau lại gây mệt và bẩn ngược. Dùng kèm dung dịch phù hợp là “combo hoàn hảo”.

7. Găng tay gia dụng

Nghe đơn giản nhưng lại bị nhiều người bỏ qua. Găng tay giúp bảo vệ da tay khỏi chất tẩy rửa, không bị nhờn rít, khô ráp. Tôi dùng găng tay không chỉ khi rửa chén mà cả lúc cọ bếp, lau nhà vệ sinh. Tay sạch, tinh thần cũng dễ chịu hơn.

8. Kem làm sạch thép không gỉ

Bồn rửa, bếp inox, nồi niêu – càng lau bằng lực mạnh càng xước. Kem chuyên dụng giúp làm sạch nhanh, đều, không tốn sức. Đây là kiểu “dùng đúng đồ cho đúng việc”: ít công mà hiệu quả cao, đồ dùng cũng bền hơn.

Lời kết

Sau 3 năm sống cùng những dụng cụ này, tôi không trở nên siêng hơn - nhưng nhàn hơn rất nhiều. Việc nhà giảm gần một nửa không phải nhờ cố gắng, mà nhờ chọn đúng công cụ. Nếu bạn cũng thuộc nhóm “lười nhưng muốn nhà gọn”, hãy thử bắt đầu từ 1–2 món trong danh sách này. Đôi khi, chỉ cần đổi dụng cụ, cả nhịp sống trong nhà đã khác.