Đi chợ Tết tưởng dễ mà khó: 6 "cạm bẫy mua sắm" quen mặt khiến nhiều gia đình mất tiền oan trước Tết Nguyên đán

Nhưng thực tế, mùa mua sắm Tết lại là lúc những "mánh khóe ngầm" xuất hiện dày đặc nhất - nhắm thẳng vào tâm lý mua nhanh, mua nhiều, mua cho xong.

Tôi đã dành gần nửa tháng quan sát các siêu thị, chợ lớn nhỏ trước Tết và nhận ra một điểm chung: những “sát thủ mua sắm Tết” thường không đánh vào người thiếu tiền, mà đánh vào người thiếu thời gian và lười kiểm tra chi tiết. Dưới đây là những cạm bẫy quen mặt nhất – nhưng năm nào cũng có người mắc.

1. Kẹo lẻ, kẹo cân: Rẻ thật nhưng cái giá là vệ sinh

Khu vực kẹo lẻ trước Tết lúc nào cũng đông nghịt, đặc biệt là người lớn tuổi. Kẹo đủ màu sắc, nhìn bắt mắt, giá mềm hơn hộp đóng sẵn. Nhưng nếu đứng lại quan sát kỹ, bạn sẽ thấy:

- Ngày sản xuất trên nhiều bao kẹo bị mờ hoặc in rất nhỏ

- Hộp kẹo lớn thường bị mở nắp, bám bụi

- Khách hàng chạm tay, bóp túi, rồi… đặt lại

Tôi từng tận mắt thấy một đứa trẻ nhét vỏ kẹo cao su đã nhai nát trở lại hộp. Nhân viên bán hàng nhìn thấy, nhưng im lặng. Rẻ vài chục nghìn, đổi lại là rủi ro vệ sinh, liệu có đáng?

2. Hạt “hỗn hợp cao cấp”: Nghe sang, mở ra toàn hạt rẻ

Những gói hạt hỗn hợp Tết thường quảng cáo đầy óc chó, hạt điều, mắc ca. Nhưng khi mở ra, sự thật khá phũ phàng:

- Phần lớn là hạt bí, hạt hướng dương rẻ tiền

- Hạt điều kích cỡ không đồng đều, nhiều hạt vụn

- Mùi chất bảo quản khá nồng

Có người chỉ ăn vài hạt đã thấy cổ họng nghẹn, khó chịu. Tên gọi “cao cấp” đôi khi chỉ là lớp áo, còn bên trong là cách trộn khéo để tối ưu lợi nhuận.

3. Ánh đèn đỏ ở quầy thịt: Thịt cũ cũng hóa “tươi”

Không phải ngẫu nhiên quầy thịt luôn dùng ánh đèn đỏ hoặc hồng đậm. Dưới ánh sáng này:

- Thịt sắp hỏng trông vẫn đỏ au

- Miếng thịt nhạt màu nhìn như vừa mới mổ

Chỉ cần mang miếng thịt ra ánh sáng tự nhiên, màu sắc sẽ “trở về hiện thực”. Một chủ quầy từng thì thầm: dưới loại đèn này, thịt để quá ngày vẫn nhìn rất ổn. Nếu không ấn thử độ đàn hồi, người mua rất dễ bị đánh lừa.

4. Cá viên, bò viên “nhà làm”: Cắn một miếng là thấy lạ

Khu đông lạnh dịp Tết thường đầy cá viên rời, bò viên không nhãn mác, được giới thiệu là “nhà làm, mới trong ngày”. Nhưng thực tế:

- Khi bóc lớp màng bọc, nhiều viên có keo dính

- Mùi vị lạ, không giống thịt thật

Một người bạn của tôi từng cắn trúng… mảnh nhựa trong viên cá. Kết quả: cả nhà sợ đến mức đổ bỏ toàn bộ. Tiết kiệm vài chục nghìn, nhưng đổi lại là rủi ro an toàn thực phẩm.

5. Hộp quà “nhập khẩu”: Bao bì Tây, ruột… quen lắm

Không hiếm những hộp sô cô la gắn mác Pháp, Ý, Đức, nhưng:

- Bao bì đã phai màu

- Bên trong là sản phẩm đóng gói lại tại châu Á

Một sinh viên từng so sánh và phát hiện: công thức “nhập khẩu châu Âu” gần như không khác các nhãn rẻ tiền trong nước. Giá cao hơn, nhưng chất lượng không tương xứng.

6. Hộp quà gia đình “siêu to”: Mở ra toàn đồ phồng

Hộp quà Tết cỡ lớn nhìn rất hoành tráng. Nhưng khi mở:

- Phần lớn là snack phồng, chiếm chỗ

- Sô cô la “cao cấp” chỉ to bằng ngón tay cái

- Đồ cay, mặn - không phù hợp trẻ nhỏ

Năm ngoái, người thân tôi mua một hộp như vậy. Đứa trẻ mở ra, thấy toàn snack cay, tức đến mức đòi trả lại. Hộp to không đồng nghĩa với giá trị thật.

Mua đồ Tết sao cho không “sập bẫy”?

Một vài nguyên tắc cũ nhưng cực kỳ hiệu quả:

- Đừng chỉ chọn giá rẻ nhất

- Với thịt, luôn ấn thử độ đàn hồi

- Ưu tiên hạt đóng gói riêng lẻ

- Kiểm tra mã vạch, nơi đóng gói hàng “nhập khẩu”

- Đừng tin hoàn toàn vào ánh đèn và tên gọi nước ngoài

Tết suy cho cùng không phải là cuộc thi mua sắm, mà là dịp sum họp. Tránh được vài cái bẫy quen thuộc, bạn không chỉ giữ được tiền, mà còn giữ được sự nhẹ đầu và không khí năm mới sẽ tự nhiên trọn vẹn hơn.