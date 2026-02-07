Nhà người ta chi tiền triệu decor Tết, mẹ Hà Nội chỉ bỏ chưa tới 500.000 đồng và bất ngờ là ai cũng khen

Những ngày giáp Tết, từ ngoài phố đến trong từng con hẻm nhỏ, nhà nhà bắt đầu tất bật dọn dẹp, lau chùi, trang trí để chuẩn bị đón một năm mới an lành, sung túc.

Trong câu chuyện trang trí Tết, có những gia đình rất cầu kỳ, sẵn sàng chi đến vài triệu đồng chỉ riêng cho đồ decor: từ hoa tươi nhập khẩu, đồ gốm cao cấp cho đến những set trang trí được phối sẵn theo xu hướng. Điều đó không sai, bởi mỗi người có một cách tận hưởng Tết khác nhau.

Tuy nhiên, cũng có không ít gia đình chọn hướng đi nhẹ nhàng hơn: chi tiêu hợp lý, chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn khiến ngôi nhà ngập tràn không khí Tết. Quan trọng không nằm ở số tiền bỏ ra, mà là cách mình chọn lựa và sắp đặt sao cho hài hòa, tinh tế.

Phong cách trang trí Tết gọn gàng, tối giản đang ngày càng được nhiều người yêu thích. Không cần quá nhiều chi tiết hay màu sắc rực rỡ, chỉ cần vài món đồ chủ đạo, tông màu nhã nhặn và được bố trí khéo léo là đã đủ tạo điểm nhấn. Không gian vì thế trở nên thoáng đãng, dễ chịu mà vẫn giữ được nét ấm áp, sum vầy đặc trưng của ngày Tết cổ truyền.

Hai bình hoa trắng cắm hoa ngày Tết: Giá 350k và 70k

Nếu bạn đang tìm kiếm những món đồ trang trí Tết vừa tiết kiệm vừa đẹp mắt, có thể tham khảo một số gợi ý sau. Hai bình hoa to - nhỏ màu trắng với mức giá lần lượt khoảng 350k và 70k là lựa chọn lý tưởng để cắm hoa đào, hoa mai hoặc hoa tuyết mai, vừa nổi bật vừa dễ phối với nhiều không gian.

Khay đựng mứt Tết có nắp: Giá 250k

Khay đựng mứt Tết bằng gỗ có nắp đậy giá khoảng 250k mang lại cảm giác mộc mạc, ấm cúng, rất hợp với phòng khách ngày xuân. Một tấm thảm ren trải bàn nhẹ nhàng giá 45k cũng đủ để làm mới góc bàn tiếp khách.

Riêng khay mứt Tết này có nắp đậy, khi không có khách, bạn có thể đống lắp lại. Hơn nữa lắp hộp gắn liền với phần khay đựng nên rất thuận tiện, lại không tốn diện tích bàn. Một món đồ tối giản nhưng lại cực kỳ sang trọng, tinh tế đặt trên bàn tiếp khách của gia đình trong những ngày Tết.

Set trang trí Tết: Dao động từ 165k - 490k

Ngoài ra, các set trang trí Tết có mức giá dao động từ 165k đến 490k giúp bạn tiết kiệm thời gian lựa chọn mà vẫn đảm bảo sự đồng bộ, tinh tế.

Bạn có thể chọn những set cầu kỳ với nhiều chi tiết sẽ có mức giá khoảng 490k, phù hợp với những không gian rộng, khoảng tường trống để trang trí Tết. Hoặc đơn giản hơn, cũng có những set chỉ gồm một vài món đồ đơn giản, có thể tách ra để gắn vào cửa, tường... điểm xuyết cho căn nhà thêm rộn ràng sắc Tết.

Nguồn: @nangdecor