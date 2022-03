Nếu bạn đột nhiên thèm 6 loại thực phẩm này, cảnh báo cơ thể vừa thiếu chất vừa dễ bị bệnh

Bác sĩ Lâu Trung Lượng, Chủ tịch Hiệp hội chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh y học cổ truyền Đài Loan chia sẻ rằng: việc thèm ăn có liên quan đến não và thần kinh của con người.

Cơ thể thiếu chất dinh dưỡng sẽ gửi thông thông điệp qua não bộ đến cơ quan tiếp nhận thức ăn, tức là "miệng", mong muốn chúng ta bổ sung dinh dưỡng mà cơ thể đang thiếu. Ngoài ra, đột nhiên thèm ăn cũng cảnh báo bạn đang mắc một số bệnh nguy hiểm.

Đột nhiên thèm ăn 6 loại thực phẩm này, bạn nên chú ý đến sức khỏe

1. Thèm ăn đồ ngọt

Điều này là do cơ thể không đủ năng lượng. Ngoài ra, khi cảm thấy tinh thần quá căng thẳng, mệt mỏi do công việc hay học tập gây ra thì nhiều người sẽ tìm đến đồ ăn để giải tỏa. Hormone cortisol (căng thẳng) sẽ khiến cơ thể của bạn thèm ăn nhiều hơn, nhưng khi đã nạp đồ ăn rồi lại vẫn chưa thấy đủ.

Lúc này, thay vì tìm đến những món bán ngọt, bánh nướng chứa nhiều đường thì bạn nên ăn nhẹ bằng bánh mì sandwich với trà hoặc salad trái cây và rau, để lượng đường trong máu không bị dao động.

2. Thèm thịt và bánh mì kẹp thịt

Nếu bạn đột nhiên bắt đầu bánh mì kẹp thịt, hãy nghĩ xem chính xác điều gì đang khiến bạn thèm chúng. Nó có lẽ là thịt đỏ. Trước hết, thịt chứa nhiều protein nên có thể cơ thể bạn đang thiếu chất này. Thứ hai, thịt đỏ chứa sắt, kẽm và vitamin B. Bạn có thể bổ sung gan lợn, trứng, huyết lợn, đậu đỏ hoặc sữa.

3. Thèm ăn đá viên

Chuyên gia chỉ ra rằng, nếu bỗng nhiên bạn thích nhai các vật vật cứng, đặc biệt là thích nhai đá viên cho thấy cơ thể bạn có thể bị thiếu máu do thiếu sắt. Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng, việc nhai đá lạnh có thể làm tăng lưu lượng máu đến não, chống lại sự suy giảm do thiếu sắt. Hoặc cũng có thể do các khối u xơ tử cung và các khối u phụ khoa khác.

Các loại rau dền đỏ, thịt, huyết lợn… chứa nhiều sắt, đồng thời sung vitamin C cũng có thể giúp sắt hấp thu tốt hơn như: ổi, cà chua, cam quýt,…

4. Thèm ăn đồ chiên

Thèm ăn thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, sự thiếu hụt EFA (acid béo thiết yếu) thường là thủ phạm. Thay vì ăn pizza hoặc gà rán, bạn hãy ăn bơ, một thìa dầu dừa hoặc dầu hạt lanh, salad với dầu olive và giấm balsamic hoặc chấm bánh mì với dầu olive.

Các loại hạt chứa acid béo lành mạnh cũng tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, bạn nên nên ăn các loại cá béo như cá hồi, cá trích hoặc bổ sung viên dầu cá. Hãy nhớ rằng, bộ não của bạn có chứa 60% là chất béo và cơ thể cũng cần chất béo để khỏe mạnh.

5. Thèm ăn sô cô la

Bình thường, chứng đau nửa đầu thường xảy ra trước vài phút hoặc trước ba ngày, và người bệnh khi ấy rất thèm ăn sô cô la. Ngoài ra, nghiên cứu của Hiệp hội Hóa học Mỹ cho biết nếu bạn liên tục thèm ăn sô cô la, có thể bạn đã măc chứng trầm cảm.

Ngoài ra, thèm ăn sô cô la có nhiều khả năng bạn thiếu dưỡng chất như magne, crom, vitamin nhóm B. Do đó, bạn nên bổ sung dưỡng chất từ các sản phẩm bổ sung hoặc ăn chocolate đen 70% (hoặc cao hơn), vì nó rất giàu magiê. Ăn hạnh nhân cũng giúp giảm cơn thèm ăn này, vì chúng chứa nhiều magne.

6. Thèm uống nước

Thông thường do lượng đường trong máu cao mới dẫn đến chứng thèm uống nước liên tục. Vì thế, khi bỗng nhiên cơ thể có dấu hiệu này, bạn cần nên tham khảo ý kiến bác sĩ và kiểm tra lượng đường trong máu của mình càng nhanh càng tốt.

Vì khi mức đường trong máu quá cao, cơ thể sẽ cố gắng cho lượng đường dư thừa thông qua nước tiểu đi ra ngoài. Nhưng việc bạn càng uống nhiều nước bạn sẽ đi tiểu càng nhiều, và điều này lại càng làm tăng thêm cơn khát.

Ngoài ra, bác sĩ Lâu Trung Lượng nhấn mạnh rằng, ăn uống là niềm hạnh phúc của hầu hết mọi người, nhưng quá thèm ăn là một tình trạng bất thường, nó có thể làm hỏng lá lách và gây hại chức năng của dạ dày.

Bác sĩ Lâu Trung Lượng nhắc nhở, nếu bạn thấy đói, bạn có thể uống một cốc nước và đợi trong 20 phút, nếu lúc này bạn không còn đói, thì đó có thể chỉ là cảm giác đỏi giả tạo nhất thời.

