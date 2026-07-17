Khi tôi khoe chi phí nấu bữa tối với 4 món cho gia đình 4 người, ai cũng ngạc nhiên và khen tôi "khéo vén"

Gần đây tôi có trò chuyện với một đồng nghiệp, và cô ấy nói rằng gia đình cô chi khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng chỉ riêng cho thực phẩm. Cô ấy hỏi gia đình tôi chi bao nhiêu tiền cho thực phẩm mỗi tháng. Tôi mở loạt ảnh chụp lại các mâm cơm bữa tối của gia đình với 4 món cho 4 người ăn và giá cả giao động từ 100-150 nghìn đồng. Cô ấy rất ngạc nhiên và nói "cô quả là rất giỏi thu vén!" mặc dù vẻ mặt vẫn còn đầy hoài nghi.

Tối hôm đó, tôi đăng ảnh bữa tối của gia đình lên mạng để các đồng nghiệp cùng xem. Tôi chú thích ảnh: "Gia đình 4 người, 4 món, chi phí ăn uống 150 nghìn đồng. Mọi người thấy sao?". Tôi không ngờ bài đăng này được thảo luận sôi nổi và hầu hết mọi người đều khen tôi "giỏi". Thành thật mà nói, tôi không nghĩ điều đó có gì to tát. Trong thời đại mà một bữa ăn mang về đơn giản cũng có giá 60-70 nghìn đồng thì bữa tối tiết kiệm của gia đình tôi thực sự có vẻ hơi khó tin.

Cũng có nhiều bạn bè nói với tôi rằng: "Bữa ăn này chỉ tốn chừng đó tiền, khó mà tin được. Cậu đúng là biết cách tiêu tiền. Cậu làm thế nào vậy? Tớ muốn học hỏi từ cậu!".

Vậy chính xác thì tôi đã tiết kiệm chi phí ăn uống bằng cách nào? Hãy cùng xem xét.

Món thứ nhất: Cá vược áp chảo

Cá vược (cá chẽm) có tương đối ít xương và thịt mềm, nên rất thích hợp cho trẻ em. Cá vược tươi có giá khoảng 70 nghìn đồng/500g ở chợ. Giá cá này trong siêu thị sẽ bán với giá đắt hơn. Sau khi mua về, tôi làm sạch kỹ lưỡng và ướp với một chút rượu nấu ăn cùng muối.

Tiếp theo, đổ dầu ăn vào chảo, thêm một chút muối, cho cá vược vào chảo, áp chảo trên lửa nhỏ cho đến khi vàng nâu, sau đó lật mặt và tiếp tục áp chảo mặt còn lại. Cuối cùng, cho vài lát tỏi vào xào cùng ớt chuông xanh và đỏ, rồi món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

So với cá vược hấp, gia đình tôi thích cá vược áp chảo cùng rau củ hơn. Món này không chỉ đậm đà và ngon miệng mà cá còn mềm và tươi, da hơi giòn, rất hợp để ăn kèm với cơm.

Món thứ 2: Dưa chuột xào tôm và trứng

Hiện đang là giữa mùa hè, vì vậy chúng ta nên ăn các loại rau củ theo mùa. Tôi đã mua dưa chuột, mộc nhĩ tươi và cà rốt rồi kết hợp nấu một món rất ngon.

Đầu tiên, rửa sạch và bóc vỏ tôm, ướp với chút gia vị cùng bột tiêu. Tiếp theo rửa sạch dưa chuột rồi thái thành các lát mỏng. Rửa sạch mộc nhĩ tươi, xé thành các miếng nhỏ. Gọt vỏ rồi thái cà rốt thành các lát mỏng và chuẩn bị hai quả trứng gà ta.

Cho một ít dầu vào chảo, chiên trứng trước, sau đó lấy ra để riêng. Tiếp theo, xào sơ tôm, rồi cho mộc nhĩ, cà rốt và dưa chuột thái lát vào xào. Thêm một ít gia vi và dầu hào để nêm nếm.

Món thứ 3: Thịt băm xào dưa chua

Những ngày này thời tiết nóng nực khiến mọi người không có nhiều cảm giác thèm ăn, vì vậy việc chuẩn bị một vài món có hương vị chua đưa cơm là rất cần thiết. Bữa tối, bạn hãy làm món thịt heo băm xào dưa cải muối chua, một món ăn tuyệt vời để ăn kèm với cơm và cũng tiết kiệm được tiền.

Tôi mua một gói dưa chua ở siêu thị chua giá 15 nghìn đồng, rồi cho thêm khoảng 150g thịt băm, một ít ớt băm và một ít tỏi vào xào chung. Mùi thơm chua cay lan tỏa khắp nhà.

Món này có giá chưa đến 30 nghìn đồng, nhưng cả gia đình đều thích ăn, đặc biệt là khi ăn kèm với cơm. Nó có vị chua, cay và rất ngon, thậm chí đưa vị khiến bạn có thể ăn thêm hai bát cơm trắng rồi.

Món thứ 4: Nấm xào rau xà lách romaine

Món cuối cùng chắc chắn là rau lá xanh, một món không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của gia đình chúng tôi. Lần này, tôi chọn xà lách romaine, loại xà lách mà bọn trẻ đặc biệt yêu thích.

Trước tiên, rửa sạch xà lách romaine, sau đó xé nhỏ bằng tay. Tiếp theo, rửa sạch nấm hương tươi và thái lát. Sau đó, cho một ít dầu vào chảo, xào nấm hương trước, rồi cho xà lách romaine vào xào cùng. Thêm một chút muối và một chút dầu hào để nêm nếm, vậy là xong.

Đây là bữa tối của gia đình 4 người chúng tôi. Tổng chi phí nguyên liệu chỉ khoảng 150 nghìn đồng. Các món ăn tôi đều lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon theo ngày, đúng mùa. Phương pháp nấu cũng đơn giản và phù hợp với khẩu vị gia đình. Với thu nhập không quá cao, mọi khoản chi tiêu trong gia đình luôn phải tính toán sao cho hợp lý do đó các món ăn trong bữa cơm hàng ngày cũng phải cân nhắc phù hợp. Bạn thấy sao về bữa tối với giá cả thế này?