Bạn sẽ không ngờ món canh ngon miệng, dễ làm này lại được nấu từ nguyên liệu vô cùng quen thuộc mà rẻ

Hầu hết với tất cả mọi người, khoai tây khi dùng nấu canh sẽ đơn giản là gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn rồi cho vào nồi nước dùng hầm xương. Trong khi đó, tất cả chúng ta lại cũng vô cùng ưu chuộng bởi độ dẻo dai của đồ ăn. Ví dụ nhiều người rất ấn tượng kết cấu mềm dẻo của bánh gạo, mochi, hoặc bất kỳ món ăn nào làm từ bột gạo nếp. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn một món canh khoai tây được chế biến khá mới lạ với phần khoai tây dẻo dai như những viên bánh mochi. Độ dai của những viên khoai tây này là từ tinh bột khoai tây tự nhiên. Chắc chắn khi khi nấu xong món canh bạn sẽ thấy hài lòng với hương vị.

Nguyên liệu làm canh viên khoai tây và rau củ (Dùng cho 2-3 người)

2 củ khoai tây(khoảng 700g), 200g thịt heo xay, nấm sò (hoặc bất cứ loại nấm nào bạn thích), 1 bó rau cải thìa, 1/2 củ cà rốt, 10g gừng, 800ml nước dùng gà (hoặc nước ninh xương heo), một chút dầu mè, gia vị, đường, bột bắp.

Lưu ý: Nếu bạn ăn chay, có thể bỏ qua nguyên liệu thịt heo và thay bằng các loại nấm, đậu phụ... Nước dùng có thể sử dụng từ nước hầm rau củ.

Cách làm món canh khoai tây và rau củ

Bước 1: Trước tiên chúng ta hãy chuẩn bị cho phần viên khoai tây. Khoai tây bạn hãy gọt bỏ vỏ sau đó dùng dụng cụ bào sợi. Bào khoai tây thật mỏng và mịn cho đến khi gần như nghiền nát. Chuẩn bị một lớp khăn vải lớn, mỏng sau đó đặt lên bát to. Sau đó bạn cho khoai tây đã bào sợi vào, bọc lại. Tiếp đó bóp mạnh và ấn chặt để nước khoai thây chảy vào bát.

Bước 2: Tiếp theo bạn cho túi khoai tây vào một chậu với lượng nước vừa đủ. Bạn dùng tay chà/bóp mạnh vào túi để rửa phần tinh bột khoai tây. Bạn có thể lặp lại bước này một hoặc hai lần và cố gắng lấy được càng nhiều tinh bột càng tốt. Đổ toàn bộ phần nước vừa rửa khoai tây vào một âu lớn khác, để yên ít nhất 15 phút cho tinh bột lắng xuống.

Bước này rất quan trọng, bạn hãy cố gắng rửa sạch hết tinh bột khoai tây. Sau khi đã rửa sạch phần tinh bột bạn cần bóp mạnh cho đến khi hết nước. Phần sợi khoai tây bào lúc này phải khô.

Bước 3: Sau một khoảng thời gian, tinh bột khoai tây sẽ lắng xuống. Bạn cẩn thận gạn phần nước màu hồng ở trên đi. Từ từ bạn sẽ thấy lớp tinh bột khoai tây màu trắng ở bên dưới.

Bước 4: Phần sợi khoai tây bạn bọc trong vải, vặn chặt cho đến khi không còn nước. Sau đó cho vào âu, trộn đều với bột khoai tây. Nhào thật kỹ sau đó vo tròn thành những viên cỡ viên trứng cút hoặc viên cá chiên.

Bước 5: Tiếp theo bạn trộn thịt heo băm với một chút gia vị, dầu mè và bột bắp, thêm chút đường. Sau đó bạn vo thịt băm thành viên vừa ăn. Tiếp đó cho thịt viên vào áp chảo đến khi gần chín. Chuẩn bị một chiếc nồi, cho nước dùng gà và gừng thái lát mỏng vào, đun sôi. Tiếp đó bạn thả viên khoai tây vào, nấu trong khoảng 3 phút. Đến khi thấy viên khoai tây nổi lên mặt nước thì cho thịt viên và các loại rau củ vào. Nấu thêm khoảng 3 phút thì nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn là hoàn thành.

Lưu ý: Nếu không có nước dùng gà, bạn có thể mua 1 hộp nước dùng gà nguyên chất và pha thêm với khoảng 600ml nước.

Thành phẩm món canh viên khoai tây và rau củ

Canh viên khoai tây và rau củ là một món canh tương đối dễ làm và ngon miệng. Thao tác cần sự tỉ mẩn và nhiều thời gian nhất chính là nhào rửa để lấy tinh bột khoai tây, tuy nhiên nó cũng không hề khó và ai cũng có thể làm được. Món canh này khéo léo biến tấu khoai tây thành những viên tròn dẻo dai rất lạ miệng và vị ngọt thanh của các loại rau củ khác cùng vị đậm đà của thịt viên, tạo nên một hương vị hài hòa, hấp dẫn.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món canh viên khoai tây và rau củ!