Sau khi ghi dấu tại Vietnam’s Next Top Model 2025, người mẫu trẻ Nàng Mơ – tên thật Lê Minh Trà My – đã được đạo diễn Hoàng Nam mời tham gia dự án điện ảnh Bà Đừng Buồn Con . Trong phim, cô vào vai Trang, cháu ngoại của bà Nga Tứ (NSND Thanh Hoa thủ vai). Đây là vai thứ chính, đánh dấu bước thử sức mới của Nàng Mơ ở tuổi 19.

Người đẹp chia sẻ: “Được đóng phim cùng NSND Thanh Hoa là cơ hội quý giá. Tôi rất hồi hộp nhưng cũng mong học hỏi thật nhiều kinh nghiệm.”

Ở tuổi ngoài 70, NSND Thanh Hoa nhận lời tham gia Bà Đừng Buồn Con bằng tất cả tình yêu dành cho gia đình và khán giả. Hóa thân thành bà Nga Tứ, bà là chỗ dựa tinh thần cho các con cháu trong gia đình, cũng là linh hồn của câu chuyện.

“Được đóng vai một người bà tận tụy, tôi như được kể chính câu chuyện của mình và của bao bà, bao mẹ Việt Nam,” giọng ca huyền thoại của Tàu anh qua núi tâm sự.

Bà Đừng Buồn Con xoay quanh hành trình trưởng thành của Tiến – người cháu nội của bà Nga Tứ (vai chính sẽ công bố sau). Tác phẩm khai thác mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ trong một gia đình Việt, gói ghém thông điệp nhân văn: hãy trân trọng tình thân, ký ức và khát vọng vươn lên của người trẻ.

Phim được ghi hình tại Hà Nội, dự kiến ra rạp ngày 12/12/2025. Đạo diễn Hoàng Nam cho biết: “Chúng tôi muốn kể một câu chuyện đời thường, gần gũi, nhưng chạm đến trái tim khán giả qua tình bà cháu.”

Trước khi đến với điện ảnh, Nàng Mơ là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội với hơn 400.000 người theo dõi TikTok. Bước vào Vietnam’s Next Top Model 2025, cô nhanh chóng tạo sức hút nhờ gương mặt sáng, phong cách tự nhiên. Việc bất ngờ góp mặt trong Bà Đừng Buồn Con giúp cô trở thành cái tên tiềm năng được giới mốt và khán giả điện ảnh cùng chờ đợi.