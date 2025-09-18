Trong phim Trung Quốc cổ trang, cảnh đại hôn luôn là một trong những phân đoạn kinh điển và đáng mong chờ nhất. Đây không chỉ là lúc cốt truyện cao trào với nhiều tình tiết bất ngờ, mà còn là cơ hội để các nữ diễn viên khoác lên mình những bộ hỷ phục lộng lẫy. Dưới đây là 10 tạo hình tân tương ấn tượng với đủ sắc màu, từ truyền thống đến phá cách. Cùng khám phá xem ai là nữ thần cổ trang đẹp nhất trong tạo hình tân nương.

1. Triệu Lệ Dĩnh - Minh Lan Truyện

Trang phục đại hôn màu xanh lá cây của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim Minh Lan truyện đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Bộ trang phục không chỉ lộng lẫy, xa hoa mà còn tôn lên vẻ uy nghiêm, thanh lịch và xinh đẹp của nhân vật. Thời điểm đó, chiếc váy cưới màu xanh lá cây đã gây ra nhiều tranh cãi vì khác với trang phục cưới đỏ truyền thống. Tuy nhiên, đây là sự tái hiện chính xác nghi thức cưới hỏi thời Bắc Tống. Vào thời kỳ này, trang phục đại hôn có quy tắc "hồng nam lục nữ" (đàn ông mặc đỏ, phụ nữ mặc xanh). Màu xanh là biểu tượng của địa vị, đặc biệt là dành cho người phụ nữ đứng đầu gia tộc. Do đó, việc cô dâu mặc áo xanh khi xuất giá không chỉ thể hiện thân phận mà còn cho thấy cô được gả vào một gia đình danh giá.

Ngoài trang phục, chiếc mũ miện khổng lồ trên đầu Triệu Lệ Dĩnh cũng là một điểm nhấn ấn tượng. Chiếc mũ này không chỉ nặng đến mức để lại vết hằn trên trán nữ diễn viên trong phim, mà còn là một biểu tượng quan trọng. Mũ miện càng to và lộng lẫy càng thể hiện sự tôn quý và thân phận cao quý của cô dâu, đồng thời khẳng định địa vị của gia đình chồng.

2. Dương Tử - Hương Mật Tựa Khói Sương

Trong bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương, nhân vật Cẩm Mịch của Dương Tử đã mặc tới bốn bộ trang phục cưới khác nhau, mỗi bộ đều mang một ý nghĩa và phong cách riêng biệt. Một trong những bộ trang phục để lại ấn tượng sâu sắc nhất chính là áo cưới trắng tinh khôi trong cảnh đại hôn với Dạ Thần Nhuận Ngọc. Rất hiếm khi thấy trang phục cưới màu trắng trong các bộ phim cổ trang, nhưng thiết kế này của Cẩm Mịch lại vô cùng lộng lẫy và thoát tục. Dù khoảnh khắc này mang lại cảm xúc đau lòng cho khán giả, vẻ đẹp của bộ áo cưới lại không thể phủ nhận.

Bên cạnh đó, bộ áo cưới đỏ rực rỡ và áo cưới đen đầy ma mị cũng là những thiết kế đáng chú ý. Nếu áo cưới đỏ mang đến không khí vui tươi, hạnh phúc thì áo cưới đen lại thể hiện khí chất uy nghiêm và mạnh mẽ đặc trưng của Ma tộc. Có thể thấy, tạo hình trong Hương Mật Tựa Khói Sương được đầu tư rất kỹ lưỡng, mỗi bộ trang phục cưới đều có nét độc đáo và ý nghĩa riêng, góp phần tạo nên một tác phẩm ấn tượng.

3. Bành Tiểu Nhiễm - Đông Cung

Lần đầu tiên Tiểu Phong khoác lên mình lễ phục cô dâu là trong đám cưới với Cố Tiểu Ngũ (Lý Thừa Ngân). Trang phục mang phong cách Vực đặc trưng, với màu sắc rực rỡ và những họa tiết độc đáo, hoàn toàn khác biệt so với trang phục cưới truyền thống của người Hán. Nét rạng rỡ, trong sáng của Tiểu Phong trong bộ váy cưới này đã khắc họa trọn vẹn sự hồn nhiên, vô tư của một nàng công chúa chưa vướng bụi trần. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi, đối lập với bi kịch diệt tộc ngay sau đó.

Lần thứ hai Tiểu Phong mặc trang phục cưới là khi trở thành Thái tử phi của Lý Thừa Ngân. Bộ lễ phục này mang đậm phong cách cung đình Trung Hoa, lộng lẫy và cầu kỳ. Tuy nhiên, vẻ đẹp của trang phục lại không thể che giấu được nỗi đau và sự tuyệt vọng trong lòng Tiểu Phong. Nàng bước đi trên con đường đỏ, với gương mặt vô cảm, đôi mắt chất chứa nỗi hận thù và bi thương. Tạo hình này đã lột tả thành công sự giằng xé nội tâm của Tiểu Phong, khi phải kết hôn với kẻ đã hủy hoại cả cuộc đời nàng.

4. Tống Dật - Trường Phong Độ

Trong bộ phim Trường Phong Độ, tạo hình tân nương Liễu Ngọc Như (do Tống Dật thủ vai) đã gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ sự tỉ mỉ, tinh xảo và tính chân thực. Trang phục đại hôn này không chỉ lộng lẫy mà còn góp phần tái hiện một nghi lễ cưới truyền thống đầy trang trọng của Trung Hoa. Nhà thiết kế Hàn Quảng Nhân tiết lộ bộ hỷ phục của cô dâu được làm thủ công trong suốt hai tháng. Nó là sự kết hợp của nhiều kỹ thuật thêu truyền thống và quốc tế như thêu chỉ vàng, thêu hạt kiểu Pháp, thêu lụa Ấn Độ và thêu truyền thống Trung Quốc. Trên trang phục có chi tiết "anh lạc" và họa tiết đôi phượng hoàng hòa minh được thêu tay hoàn toàn, tượng trưng cho phúc khí, sự hòa hợp và vẻ đẹp duyên dáng.

Chiếc mũ vàng và chiếc quạt tròn mà Liễu Ngọc Như cầm cũng được chế tác tỉ mỉ, với các họa tiết hoa, chim, cá, côn trùng được chạm khắc hoặc thêu tinh xảo, thể hiện sự tận tâm của đoàn làm phim. Nhờ những chi tiết này, tạo hình của Tống Dật không chỉ đẹp mắt mà còn toát lên sự trang nghiêm, lộng lẫy, làm nổi bật giá trị văn hóa truyền thống của một hôn lễ kiểu Trung Hoa xưa.

5. Cảnh Điềm - Đại Đường Vinh Diệu

Mặc dù đã phát sóng từ lâu, tạo hình đại hôn trong bộ phim Đại Đường Vinh Diệu vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Trong phim, nhân vật Thẩm Trân Châu do Cảnh Điềm thủ vai xuất hiện lộng lẫy trong bộ áo cưới đỏ rực rỡ, tôn lên vẻ đẹp kiều diễm vốn có của cô. Thay vì đội mũ miện cầu kỳ, Cảnh Điềm sử dụng những bông hoa đỏ lớn cùng với hoa điền (hoa trang trí trên trán), tạo nên một phong cách đậm chất mỹ nhân thời Đường. Thiết kế trang phục này không chỉ làm nổi bật vẻ sang trọng, quý phái mà còn phù hợp với bối cảnh lịch sử của bộ phim.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp ấy là một câu chuyện đầy trớ trêu. Vào đêm đại hôn, Thẩm Trân Châu vẫn chưa hay biết rằng người chồng mà cô sắp cưới lại chính là ân nhân cứu mạng mà cô đã tìm kiếm bấy lâu.

6. Địch Lệ Nhiệt Ba - Ngự Giao Ký

Địch Lệ Nhiệt Ba đã tham gia không ít cảnh đại hôn, nhưng tạo hình cô dâu ấn tượng nhất chính là trong Ngự Giao Ký. Thực ra, khi bộ phim mới phát sóng, tạo hình từng bị nhiều netizen chê bai, nhưng may mắn là cảnh đại hôn quan trọng nhất không bị thất bại, bộ hỷ phục bất ngờ rất đẹp. Địch Lệ Nhiệt Ba mặc một bộ hỷ phục được cắt may theo kiểu chữ A ôm sát, trên áo có thêu họa tiết đuôi cá và đại dương, tương ứng với việc Kỷ Vân Hòa thành thân với “thế tử giao nhân” Trường Ý.

Bộ hỷ phục của Trường Ý cũng có những hoa văn tương ứng, thể hiện sự chăm chút đặc biệt đến từng chi tiết. Đặc biệt hơn, chi tiết bộ hỷ phục này do chính Kỷ Vân Hòa tự tay may càng làm tăng thêm ý nghĩa cho khoảnh khắc đại hôn của cả hai. Có thể nói, tạo hình đại hôn này đã góp phần tạo nên một trong những cảnh phim đẹp và đáng nhớ nhất, khẳng định sự đầu tư nghiêm túc của đoàn làm phim vào từng chi tiết.

7. Vương Sở Nhiên - Liễu Chu Ký

Trong số các bộ phim cổ trang, cảnh đại hôn trong Liễu Chu Ký nổi bật nhờ sự đầu tư tỉ mỉ và chi tiết. Toàn bộ quá trình từ cầu hôn, hỏi cưới cho đến đại hôn chính thức và động phòng đều được tái hiện một cách trọn vẹn. Sự chăm chút này không chỉ thể hiện qua nghi lễ mà còn qua bộ trang phục của cô dâu. Nhan sắc cổ trang của Vương Sở Nhiên vốn đã rất ấn tượng, nhưng khi khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ lộng lẫy, vẻ đẹp của cô càng trở nên nổi bật hơn.

Bộ trang phục "phượng quan hà phi" được thiết kế tinh xảo, tôn lên khí chất vừa kiều diễm vừa sang trọng của nhân vật. Với tạo hình này, Vương Sở Nhiên không chỉ đẹp mà còn toát lên vẻ trang nghiêm, cao quý, khiến cảnh đại hôn trở nên vô cùng hoa lệ và đáng nhớ.

8. Tống Tổ Nhi - Khom Lưng

Bộ phim cổ trang Khom Lưng mang đến cảnh đại hôn trở thành tâm điểm thảo luận sôi nổi trên mạng. Trong phim, Ngụy Thiệu và Tiểu Kiều kết hôn trước rồi mới yêu, cả hai thành thân vì lợi ích. Vì vậy, trong ngày đại hôn, Ngụy Thiệu tỏ ra vô cùng lạnh lùng với Tiểu Kiều. Mặc dù anh ta hứa sẽ bảo vệ cô cả đời, nhưng chỉ cho phép cô làm “phụ nữ nhà Ngụy”. Nghe được điều này, Tiểu Kiều suy sụp và bật khóc nức nở. Phân cảnh khóc của Tống Tổ Nhi được đánh giá là rất giàu cảm xúc, nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Tạo hình cổ trang của Tống Tổ Nhi rất thu hút, lần này trong Chiết Yêu, bộ hỷ phục cô mặc cũng khác biệt so với màu xanh hay đỏ thường thấy trong các phim cổ trang, thay vào đó là kiểu dáng đen và đỏ, rất hợp với nước da của Tống Tổ Nhi, đồng thời toát lên khí chất mạnh mẽ.

9. Triệu Kim Mạch - Độ Hoa Niên

Trong bộ phim Độ Hoa Niên, nhân vật Lý Nhung do Triệu Kim Mạch thủ vai là một trưởng công chúa, kết hôn với phò mã Bùi Văn Tuyên (Trương Lăng Hách). Với địa vị cao quý của cả hai, lễ đại hôn được tái hiện một cách vô cùng long trọng và xa hoa. Tạo hình hỷ phục của Triệu Kim Mạch là một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất. Bộ trang phục được thiết kế vô cùng lộng lẫy, từ màu sắc, họa tiết cho đến phụ kiện đều toát lên vẻ quyền quý, cao sang của một công chúa.

Sự đầu tư tỉ mỉ vào trang phục, bối cảnh và đồ trang trí đã làm nổi bật vẻ đẹp thanh thoát, kiều diễm của Triệu Kim Mạch, giúp cô trở thành một cô dâu lộng lẫy và tỏa sáng trong ngày trọng đại.

10. Dương Mịch - Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư

Tạo hình đại hôn của Bạch Thiển Thượng Thần không sử dụng màu đỏ mà chọn màu trắng càng toát lên vẻ cao quý hơn. Hôn lễ mà cô cùng Dạ Hoa Quân chưa thể hoàn thành trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa cuối cùng đã được thực hiện trong Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư. Chiếc mũ trang sức màu bạc mà Bạch Thiển đội rất đặc biệt, trong tạo hình có lẽ sử dụng chuỗi ngọc màu bạc để tượng trưng cho tấm khăn che mặt của cô dâu trong ngày cưới.

Nét mặt của Dương Mịch lúc ẩn lúc hiện, làn da mịn màng, tất cả được chiếc mũ lộng lẫy này tôn lên, khiến cô càng thêm phần tiên khí và cao quý. Khi nhìn kỹ, ánh mắt của Dương Mịch cũng rất xuất sắc, vừa lạnh lùng vừa thể hiện được sự tôn quý và hoa lệ của Bạch Thiển Thượng Thần.