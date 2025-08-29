NTK Đức Hùng ngồi ghế Giám khảo khách mời tập đặc biệt Vietnam’s Next Top Model kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Không chỉ đơn thuần là một cuộc thi người mẫu, thử thách dành cho Top 10 năm nay được thiết kế để các thí sinh phải đào sâu hơn vào giá trị văn hoá và lịch sử. Đó là bài học để mỗi bước đi trên sàn catwalk không chỉ toả sáng về kỹ năng mà còn chứa đựng niềm tự hào dân tộc.

Nhận lời mời từ Madame Trang Lê – Giám đốc sản xuất chương trình Vietnam’s Next Top Model, nhà thiết kế (NTK) Đức Hùng sẽ góp mặt trên ghế Giám khảo khách mời trong tập đặc biệt chào mừng Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9.

Chia sẻ về lý do nhận lời, NTK Đức Hùng bày tỏ sự xúc động khi được đồng hành cùng thế hệ trẻ trong dịp trọng đại: “Tôi cảm thấy may mắn khi được sống trong hoà bình, và hiểu rằng sự bình yên hôm nay là thành quả đánh đổi bằng máu xương của cha ông. Tôi mong muốn truyền cho các bạn trẻ, ngoài tình yêu thời trang, còn là tình yêu đất nước và ý thức trân trọng văn hoá dân tộc".

Điểm nhấn trong tập phát sóng này là tinh thần đồng đội. Với NTK Đức Hùng, một ngôi sao không thể tự mình toả sáng: “Sau ánh hào quang luôn có cả một tập thể thầm lặng. Khi biết trân trọng những con người đứng phía sau, các bạn sẽ trưởng thành hơn, và sự toả sáng cũng bền vững hơn.”

Thông điệp ấy được kỳ vọng sẽ giúp Top 10 thí sinh rèn luyện không chỉ kỹ năng cá nhân mà cả khả năng làm việc nhóm – yếu tố quan trọng trong môi trường thời trang quốc tế.

Tập đặc biệt được ghi hình tại Quảng trường Ba Đình – địa danh gắn liền với Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945. Giữa không gian linh thiêng của Thủ đô, các thí sinh sẽ hoà mình vào dòng chảy lịch sử, cảm nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa của ngày Quốc khánh.

NTK Đức Hùng kỳ vọng, sau hành trình này, Top 10 sẽ bước ra thế giới không chỉ với thần thái của một người mẫu chuyên nghiệp, mà còn với bản lĩnh của những đại diện mang theo hình ảnh đất nước và tinh thần Việt Nam.