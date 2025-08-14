Nàng Mơ để lộ mặt mộc trước ống kính, netizen nhận xét thua Lọ Lem ở điểm này

Chương trình Vietnam's Next Top Model mùa 9, hay còn được gọi là Vietnam's Next Top Model 2025, đã chính thức quay trở lại. Mùa giải này tập trung vào việc tìm kiếm và đào tạo những người mẫu có đạo đức, phong cách sống và thái độ làm việc chuyên nghiệp, bên cạnh kỹ năng người mẫu.

Nàng Mơ trong thử thách ở tập 1 Vietnam's Next Top Model 2025.

Nàng Mơ - tên thật Lê Minh Trà My, là Tiktoker thu hút đông đảo sự chú ý từ khán giả cũng góp mặt trong top 15 của chương trình. Trong tập 2 của Vietnam's Next Top Model 2025, nàng Mơ xuất hiện với mặt mộc không son phấn, lần đầu vén tóc để lộ trán cao.

Nàng Mơ để lộ mặt mộc trước ống kính.

Nhiều dân mạng nhận xét, dù không trang điểm, hot tiktoker vẫn sở hữu mặt mộc đẹp, vầng trán cao, lộ vẻ phúc hậu, khiến nhiều người muốn ngắm nhìn. Một số người nhận xét, dù sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, khuyết điểm lớn nhất trên gương mặt của nàng Mơ chính là đôi mắt.

Cô sở hữu đôi mắt nhỏ, nếu không trang điểm sẽ khó nổi bật. Nhiều người so sánh mặt mộc của nàng Mơ với Lọ Lem và cho rằng mỹ nhân sinh năm 2006 có phần lép vế khi so sánh với con gái Quyền Linh.

Mặt mộc của Lọ Lem nhận nhiều lời khen ngợi.

Trong tập 2 của Vietnam's Next Top Model 2025, nàng Mơ nhận nhiều lời khen ngợi sau khi xung phong rửa bát dù trước đó cô chưa từng động tay vào làm việc nhà. Dù sức khỏe không tốt nhưng trong quá trình tham gia thử thách, cô luôn tập trung, nỗ lực hết mình, không mất bình tĩnh dù bị ngã.

" Không sao hết vì My cũng không còn tâm trạng để đau nữa" , nàng Mơ trải lòng. Sau khi bị host Thanh Hằng nhắc nhở về thái độ ở tập 1, hot tiktoker đã lễ phép hơn khi trò chuyện, giao tiếp với đàn chị. Kể từ ngày ghi danh tại cuộc thi Vietnam's Next Top Model mùa 9, nhất cử nhất động của nàng Mơ đều được dân mạng quan tâm.

Nàng Mơ trong thử thách của tập 2 Vietnam's Next Top Model 2025.

Tập 2 Vietnam's Next Top Model 2025 tăng độ thử thách khi các thí sinh phải thực hiện bộ ảnh cùng "bạn diễn" đặc biệt – những chú ngựa. Với chủ đề "The Glamorous Cowgirls", các thí sinh không chỉ cần tạo dáng chuẩn chỉnh mà còn phải thể hiện khí chất tự do, tự tin làm chủ khung hình, đúng chuẩn phong thái của một Top Model chuyên nghiệp. Nàng Mơ Trà My ghi điểm với sự sáng tạo dù thời tiết đổ mưa ngay trong 10 phút chụp hình.

Nhan sắc nổi bật của nàng Mơ ở tuổi 19.





Chia sẻ về chuyện giám khảo Vietnam's Next Top Model thường to tiếng với các thí sinh, nàng Mơ cho hay cho rằng giám khảo đang tạo động lực, đòn bẩy để thí sính cố gắng, nỗ lực nhiều hơn. " Tôi nghĩ phải cần những lời như vậy, năng lượng của chúng tôi mới thoát hết ra. Qua từng tập của chương trình, tôi càng hiểu về điều đó. Ban giám khảo luôn cho các thí sinh những lời nói thẳng thắn, trực diện nhất, thậm chí "dội nước lạnh" để chúng tôi phải tỉnh táo, không được mơ màng nữa. Có như vậy chúng tôi mới thay đổi nhanh chóng và tăng tốc để phù hợp với cuộc thi.

Nếu ở trong hoàn cảnh của các anh chị, tôi hiểu vì sao mọi người thấy bức xúc vì chúng tôi chưa làm tốt hết mức. Chị Thanh Hằng đã nói ngôi vị quán quân chỉ có một và dành cho người biết thay đổi, chiến đấu hết mình. Các thí sinh ai cũng lớn rồi, phải biết nhìn thẳng vào sự thật mới giúp bản thân tốt hơn ", nàng Mơ nói trong một bài phỏng vấn.











