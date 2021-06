Nancy (MOMOLAND) để lộ nhan sắc ngoài đời thực, nhưng bất ngờ bị chỉ trích vì chi tiết này

Hôm 20/6, Nancy và các thành viên MOMOLAND xuất hiện trên sân khấu Joy Ruckus Club K-Pop SuperFest. Đây cũng là sân khấu âm nhạc hiếm hoi mà nhóm tham gia sau khoảng thời gian "đóng băng" các hoạt động do dịch bệnh bùng phát. Tại chương trình, girlgroup 6 thành viên đã trình diễn 3 ca khúc là Baam, Ready Or Not, Thumbs Up để gửi tới người hâm mộ.

Sau buổi biểu diễn, Nancy cùng các thành viên MOMOLAND đã nhay chóng rời khỏi phim trường. Nhanh chóng sau đó, người hâm mộ cũng đã ghi lại khoảnh khắc này của các thành viên. Không còn ánh đèn sân khấu, tuy nhiên các thành viên MOMOLAND vẫn vô cùng tỏa sáng, đặc biệt là nhan sắc của Nancy thu hút mọi ánh nhìn của người hâm mộ.

Tuy nhiên việc Nancy không đeo khẩu trang, trong khi các thành viên còn lại đang thực hiện đúng biện pháp phòng chống dịch đã khiến cô nàng hứng chịu không ít những lời chỉ trích.

Nancy khoe nhan sắc ngoài đời thực, tuy nhiên cô nàng lại không đeo khẩu trang đúng cách.

Các thành viên khác đều tuân thủ đúng quy định phòng chống dịch.

Em út MOMOLAND vẫy tay chào khán giả ra về.

Trước đó không lâu, Nancy (MOMOLAND) là thành viên duy nhất của nhóm phải cách ly và chờ kết quả xét nghiệm sau khi tiếp xúc với người bị nhiễm Covid-19. Chính vì điều này mà lịch trình biểu diễn của cô nàng trong đợt quảng bá Ready Or Not phải hủy bỏ hàng loạt.