Nancy (MOMOLAND) mặc đồ căng chật o ép vòng 1, tiếp tục bị soi mỡ thừa “thấy thương” khi lên sân khấu biểu diễn

Tối 20/6, Nancy và các thành viên MOMOLAND có buổi biểu diễn trên sân khấu Joy Ruckus Club K-Pop SuperFest.

Đây cũng là sân khấu âm nhạc hiếm hoi mà nhóm tham gia sau khoảng thời gian "đóng băng" các hoạt động do dịch bệnh bùng phát. Được biết trong buổi biểu diễn này, MOMOLAND trình diễn 3 ca khúc là Baam, Ready Or Not, Thumbs Up.

Xuất hiện trên sân khấu, Nancy nhanh chóng đốn tim fan với nụ cười tỏa nắng. Đặc biệt trong lần lộ diện này, cô nàng đã thay đổi mái tóc vàng quen thuộc báo hiệu cho màn comeback sắp tới của MOMOLAND.

Mặc dù mang đến 3 màn trình diễn bùng nổ, đầy năng lượng, tuy nhiên Nancy vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt soi mói của netizen bởi chiếc áo căng chật, trưng trổ vòng 1 khủng của cô nàng khi lên sân khấu. Chưa kể, netizen còn soi được phần mỡ thừa của cô nàng khi đang thực hiện các động tác vũ đạo.

Netizen soi được phần mỡ thừa của Nancy (MOMOLAND).

Nhan sắc trời cho của Nancy là điều không ai có thể chối cãi được. Nhưng việc cân nặng không cố định khiến thân hình em út MOMOLAND kém chuẩn lại khiến cô nàng phải chịu nhiều lời soi mói. Đây không phải lần đầu tiên vóc dáng của Nancy là đề tài được netizen đem ra bàn tán. Nhưng điều đáng nói hơn chính là sự lo lắng của fan dành cho sức khỏe của nữ idol. Người hâm mộ lo ngại rằng việc cân nặng lên xuống bất thường có thể do những vấn đề về tâm sinh lí gây ra stress. Nhất là với một idol trẻ như Nancy, việc phải hứng chịu áp lực từ truyền thông cũng như hàng loạt scandal bủa vây đã khiến cô nàng khó kiểm soát thể trạng của bản thân.