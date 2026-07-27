Liên quan đến vụ “Cháy quán ăn tại TP.HCM” như đã thông tin, ngày 27/7, nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy này là chị P.T.T. đã tử vong sau hơn 2 tuần điều trị.

Theo đó, chị T. được chuyển từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) trong tình trạng bỏng da độ I-II diện tích 60% vùng đầu mặt, tứ chi, ngực bụng, kèm bỏng hô hấp. Các bác sĩ khoa Bỏng - Tạo hình đã hồi sức tích cực, chống sốc bỏng và cho bệnh nhân nằm phòng Săn sóc đặc biệt ngay từ khi vào viện. Hơn 2 tuần điều trị, chị T. đã không qua khỏi.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Cơ quan chức năng)

Ảnh: Cơ quan chức năng

Trước đó, 4 nạn nhân khác trong vụ cháy cùng nằm khoa Bỏng - Tạo hình của Bệnh viện Chợ Rẫy là chị L.N.T. (44 tuổi, bỏng lửa độ II-III diện tích 98%), chị A.K.L. (48 tuổi, bỏng lửa độ II-III diện tích 60%), anh N.T.Th. (51 tuổi, bỏng lửa độ III diện tích 60%), ông N.Q.H. (56 tuổi, bỏng da do lửa độ III diện tích 80%) đều lần lượt qua đời sau nhiều ngày điều trị.

Như vậy, đến nay đã có 5 người tử vong trong vụ cháy này.

Trước đó, tối 11/7, quán ăn nằm đường Ngô Đức Kế (phường Bình Thạnh, TP.HCM) bất ngờ cháy và phát nổ, khiến nhiều nhân viên cùng khách đang ngồi ăn gặp nạn.

Vụ việc khiến cho nhiều người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu điều trị. Trong số các nạn nhân có 5 người bị bỏng nặng.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.