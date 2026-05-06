Khoảng 23 giờ 19 phút ngày 05/5/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại một cửa hàng kinh doanh cháo ở số 05 Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm.

Theo thông tin ban đầu, cửa hàng này tiếp giáp với nhà dân phía sau. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong có 4 người bị mắc kẹt.

Nhân chứng sống gần hiện trường kể lại thời khắc hỗn loạn khi đám cháy bùng lên. Một người phụ nữ cho biết: "Lúc đấy tầm 11 giờ kém, nghe tiếng nổ lớn lắm. Có đứa bé con, chắc mới mấy tuổi, chạy ra kêu cứu. Nó bảo: 'Các bác ơi cứu bố mẹ cháu'. Bố mẹ nó kẹt trong đó."

Theo lời người này, cả gia đình 4 người đã chui vào nhà vệ sinh để tránh lửa: "Hai vợ chồng với hai bố mẹ chui vào nhà toilet, mà nhà vệ sinh bé xíu, phải chồng lên nhau. Bà (một trong bốn nạn nhân) còn nói, đứng trong đó chỉ biết khấn trời khấn Phật, nghĩ là chết chắc rồi."

Một người dân khác cũng cho biết mình phát hiện vụ việc từ âm thanh bất thường: "Lúc đó tôi chưa ngủ, đang nằm nghe thì thấy tiếng 'xoẹt'. Tưởng nhà mình có gì nên dậy kiểm tra nhưng không thấy. Một lúc sau lại nghe tiếng lớn hơn, chạy ra mới thấy cháy. Khi ra đến nơi thì xe cứu hỏa đã đến rồi."

Được biết, ngay khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã khẩn trương điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, 8, 9 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH xuất 05 xe chữa cháy, 01 xe thang, 01 xe máy chữa cháy, 02 xe chỉ huy và 01 xe tải chở phương tiện cùng khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, đám cháy xuất phát tại khu vực tầng 1, tỏa nhiều khói, khí độc, có nguy cơ cháy lan sang nhà dân phía sau. Qua trinh sát nắm tình hình, xác định bên trong nhà dân phía sau có người mắc kẹt, chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà để tìm kiếm, cứu người bị nạn; đồng thời lực lượng chữa cháy đã triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Sau thời gian nỗ lực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương, lực lượng Công an xã và quần chúng nhân dân, đến khoảng 23 giờ 45 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người, ngăn chặn cháy lan sang các nhà bên cạnh và các tầng phía trên. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu và đưa được 04 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ra vị trí an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế và Công an phường Hoàn Kiếm để đưa đi kiểm tra, theo dõi sức khỏe.

Hiện nay, các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.