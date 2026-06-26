Sáng 26/6, Công an phường Phú Thạnh đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến nữ chủ quán cà phê tử vong.

Trước đó, khoảng 4h30 cùng ngày, người dân sinh sống xung quanh quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Yến, phường Phú Thạnh (quận Tân Phú cũ, TPHCM) phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội tại quán cà phê trên đường này. Người dân hô hoán rồi dùng bình chữa cháy và nước chữa cháy nhưng không thành công.

Ngọn lửa bùng mạnh, lan nhanh bao trùm quán cà phê. Nhiều hộ dân sinh sống bên cạnh lo sợ nên di chuyển ra khu vực an toàn.

Nhận tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TPHCM điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Ít phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Sau khi dập lửa, Cảnh sát phát hiện thi thể chị N.T.D. (43 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, chủ quán) trong phòng ngủ. Hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.