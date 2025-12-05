Theo điều tra, khoảng 4h36 cùng ngày, Công an nhận được tin báo cháy tại quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo. Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã điều động 9 xe cùng 61 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tiến hành cắt phá cửa cuốn tại tầng trệt, triển khai đội hình đường vòi phun trực tiếp vào đám cháy.

Bên cạnh đó, lực lượng phun sương làm mát bảo vệ an toàn cho 7 cán bộ, chiến sĩ mang bình CO2 và mặt nạ phòng độc tiến sâu vào bên trong căn nhà để cứu 6 nạn nhân đang bị mắc kẹt trong đám cháy. Sau khi đưa ra ngoài, 6 người được bàn giao cho Trung tâm cấp cứu 115 đưa đến bệnh viện điều trị, đồng thời triển khai lực lượng, phương tiện khống chế đám cháy vào lúc 5h47 và dập tắt hoàn toàn vào lúc 6h15 cùng ngày.

Hiện trường vụ cháy quán ăn khiến 4 người tử vong thương tâm

Đến 7h30 cùng ngày, thông tin từ bệnh viện cho biết có 4 nạn nhân không qua khỏi, gồm chị Đ.T.K.H. (40 tuổi, chủ quán, ngụ TP Hà Nội), bé gái Đ.K.L. (7 tuổi, con ruột chị H.), bé trai H.N.K. (2 tuổi, con ruột chị H.) và chị L.Q.A. (35 tuổi, nhân viên). Hai người bị thương là T.T.N.K. (18 tuổi) và T.T.T.T. (21 tuổi, nhân viên quán), đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Vụ cháy khoảng 20m2 khu vực bếp tại tầng 1 và cháy lan lên các tầng trên căn nhà, đang thống kê thiệt hại (căn nhà có kết cấu 4 tầng gồm 1 trệt, 3 lầu, có diện tích xây dựng khoảng 352m2).

Thời điểm xảy ra cháy vào ban đêm, chất cháy chủ yếu là vật dụng gia đình nên tỏa ra nhiều khói, khí độc dày đặc và nhiệt lượng lớn, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Cấu trúc nhà có một lối thoát nạn trực tiếp ra ngoài ở phía trước mặt tiền được lắp đặt bằng cửa cuốn kiên cố, gây khó khăn cho việc phá dỡ, tiếp cận vào triển khai các biện pháp tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Công an khuyến cáo người dân để thoát nạn an toàn khi xảy ra cháy, trước hết phải xác định được lối ra an toàn; mỗi gia đình cần thiết phải mở lối thoát nạn thứ 2 trong nhà mình. Phần lớn các lối thoát đến nơi an toàn ở các nhà độc lập hoặc liền kề bao gồm: lối ra cửa chính của căn nhà; lối ra cầu thang thoát nạn ngoài nhà từ các tầng; lối ra ban công; lối lên trên sân thượng hoặc lối lên mái (tầng thượng) để thoát sang công trình liền kề.

Đối với căn hộ độc lập, lối thoát nạn an toàn là qua cửa sổ, ban công khi có các thiết bị hỗ trợ như: thang, thang cây, dây tự cứu hạ chậm…

Khi xảy ra cháy, người phát hiện đầu tiên cần báo động để mọi người trong nhà biết và nhanh thoát ra ngoài theo lối cửa chính nếu lối này chưa bị lửa khói bao trùm. Quá trình di chuyển, cần bình tĩnh và thực hiện các biện pháp để tránh hít phải khói, khí độc hoặc bị lửa tạt gây bỏng hoặc cháy quần áo.

Khi cửa chính tầng 1 bị lửa và khói bao trùm, cần nhanh tìm lối thoát khác như ra ban công và sử dụng thang dây nếu có. Trường hợp khẩn cấp, có thể tự tạo dây từ rèm, ga giường, quần áo… để trèo xuống, nhưng phải bảo đảm dây chắc chắn và được buộc vào cấu kiện thật vững. Người trong nhà cũng có thể thoát qua ban công, cửa sổ sang các nhà hoặc công trình lân cận, hoặc di chuyển lên tầng thượng, mái và tìm đường sang khu vực an toàn. Khi di chuyển, cần dùng khăn hoặc áo thấm nước che mũi, miệng để giảm hít khói độc.

Trong tất cả trường hợp, người dân khi phát hiện cháy phải nhanh gọi điện báo cho lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH theo số 114. Với các hộ dân ở nhà hình ống, cần chuẩn bị đầy đủ bình chữa cháy tại nhà, đặc biệt không nên làm lồng sắt bịt kín các lối như ban công và cửa sổ. Trong trường hợp gia đình cơi nới chuồng cọp, phải làm lối thoát hoặc chuẩn bị sẵn những thiết bị, dụng cụ và hướng dẫn người nhà (đặc biệt là trẻ em và người già) cách sử dụng khi cần thiết.