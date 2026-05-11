Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày 11/5/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà hàng Hộ kinh doanh Volume, địa chỉ: Số 10, ngõ 63 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã khẩn trương điều động 06 xe chữa cháy, 01 xe thang, 01 xe hút khói, 01 xe cần vươn, 04 xe chỉ huy và 02 xe tải chở phương tiện cùng hơn 70 cán bộ, chiến sĩ của các Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số: 2, 10, 11, 16, 17 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng đến hiện trường, cùng lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an phường Từ Liêm, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Thủ đô, chính quyền địa phương và lực lượng tại chỗ triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thi thể một nạn nhân đã được đưa ra bên ngoài (Ảnh: Như Hoàn)

Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra cháy được xây dựng với diện tích khoảng 182m², cao 02 tầng nổi, kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát; đám cháy đã phát triển lớn, tỏa nhiều khói, khí độc, có nguy cơ cháy lan sang khu vực lân cận; thông tin xác minh ban đầu bên trong nhà có người mắc kẹt.

Chỉ huy Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng sử dụng các thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng tiếp cận các khu vực cháy để tìm kiếm, cứu người bị nạn; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng tiếp giáp của công trình, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Do đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc, nhiệt độ cao nên công tác tiếp cận hiện trường, tổ chức trinh sát và triển khai chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và ngăn cháy lan, các lực lượng tiếp tục tổ chức phá dỡ, tiếp cận hiện trường để tổ chức chữa cháy, thoát khói và tìm kiếm người bị nạn.