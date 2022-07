"Nam thần thanh xuân" Go Soo: Mỹ nam chuẩn mực của Kbiz, 10 năm kết hôn vẫn giấu kín hình ảnh vợ con

Nhắc tới những nam thần thanh xuân của thế hệ 8x đầu 9x người ta không thể nào bỏ qua Go Soo - chàng lãng tử làm xao xuyến hàng vạn trái tim thiếu nữ.



Go Soo sinh năm 1989, khi vừa bước chân vào showbiz nam tài tử đã gây chú ý với gương mặt nam tính với những đường nét vô cùng hoàn hảo.

Trong một clip phỏng vấn mới đây, Go Soo đã lần đầu kể về cơ duyên của mình với nghề diễn viên sau khi xuất hiện trong 1 MV ca nhạc ở tuổi 21.

"Vào một ngày nọ, có một phóng viên của 1 tạp chí đến phỏng vấn đạo diễn của video âm nhạc và đã đề nghị tôi chụp ảnh cho tạp chí với tư cách là 1 người mẫu", Go Soo chia sẻ trên chương trình You Quiz on the Block của kênh truyền hình cáp tvN.

Không chỉ điển trai, Go Soo còn đập tan đi định kiến "đẹp trai diễn dở" khi lần lượt gây ấn tượng với các vai diễn nặng ký. Những năm ở độ tuổi 20 của mình, Go Soo làm điên đảo màn ảnh Hàn bởi sống mũi thẳng, lông mày rậm, đôi mắt tình cảm như chứa cả hũ mật ong.

Không chỉ thường xuyên xuất hiện trong các topic về nhan sắc, Go Soo còn liên tục nhận được đánh giá tốt từ các nhà sản xuất, đạo diễn về kỹ năng diễn xuất của mình.

Nam tài tử từng xuất hiện trong "Jump", "Phím dương cầm", "Some", "Marry a millionaire" (Lấy chồng triệu phú), "The return of President Eom", "White Night", "Will it snow for Christmas?" (Tuyết có rơi vào đêm giáng sinh?), "Love 911"...

Sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng, cực kỳ đàn ông đặc biệt là lối sống không scandal của Go Soo đã trở thành hình mẫu người đàn ông lý tưởng trong mắt các chị em.

Với fan hâm mộ, một điều vô cùng quan trọng giữ chân họ lại với Go Soo ngoài sự chăm chỉ, khả năng diễn xuất tốt còn là nhân cách vô cùng đáng ngưỡng mộ và đặc biệt sự chân thành với fans.

Thay vì giấu fan hâm mộ, thời điểm hẹn hò Go Soo đã chủ động công khai bằng thư tay trong fancafe (diễn đàn giữa fan và thần tượng). Hành động này của Go Soo nhận được rất nhiều hảo cảm của mọi người bởi anh đã rất tôn trọng các fan của mình đặc biệt cũng muốn bảo vệ bạn gái.

Khi Go Soo quyết định kết hôn, nam tài tử cũng đã tự mình công bố, muốn fan hâm mộ là những người biết đầu tiên thay vì thông qua báo chí. Vợ của Go Soo là Kim Hye Yeon sinh năm 1989, nhỏ hơn anh 11 tuổi và vốn là fan hâm mộ của nam tài tử. Theo thông tin được tiết lộ, gia thế của vợ Go Soo cũng không hề đơn giản. Có thông tin cho rằng bố vợ Go Soo là một giáo sư hàng đầu. Theo tiết lộ, khi còn là nữ sinh, bà xã của Go Soo vô cùng nổi tiếng vì ngoại hình cực kỳ xinh đẹp dù cô không phải là người nổi tiếng.

Chính sự tôn trọng fan tuyệt đối đã giúp hình ảnh Go Soo vẫn luôn đẹp trong mắt người hâm mộ dù thành gia lập thất.

10 năm trôi qua, Go Soo đã trở thành ông bố 3 con mẫu mực của showbiz Hàn. Giữa làng giải trí ồn ào, Go Soo vẫn giữ cho gia đình mình một chốn bình yên tuyệt đối bằng cách giữ kín hình ảnh vợ và các con. Trong những năm đầu sau khi kết hôn, Go Soo gần như rút khỏi showbiz để toàn tâm toàn ý chăm vợ và con. Sau khi con cứng cáp hơn, Go Soo mới trở lại màn ảnh.

Go Soo từng thừa nhận rằng mình là một người ít nói, thay vì các buổi tụ họp, tham gia các show truyền hình thì dành thời gian ở nhà là sự yêu thích của nam diễn viên này. Go Soo cho biết, anh không thích xác định bản thân theo bất kỳ cách nào. Nói về sức hấp dẫn của mình, Go Soo cho rằng đó chính là sự 'không hoàn hảo'.

https://afamily.vn/nam-than-thanh-xuan-go-soo-my-nam-chuan-muc-cua-kbiz-10-nam-ket-hon-van-giau-kin-hinh-anh-vo-con-20220718162323692.chn