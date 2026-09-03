Nam huấn luyện viên đột ngột tử vong sau buổi tập, bác sĩ cảnh báo 3 dấu hiệu này

Anh Marco Damaggio (London, Anh) được mọi người biết đến với lối sống lành mạnh. Là một huấn luyện viên thể hình cá nhân, cựu vận động viên rugby, Marco sở hữu hình thể cường tráng, kỷ luật thép trong ăn uống.

Bi kịch xảy ra vào đợt nắng nóng gay gắt đỉnh điểm 35 độ C tại Anh gần đây. Sau khi hoàn thành buổi tập cường độ cao tại phòng gym không có điều hòa, Marco trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi.

Vị hôn thê của anh, cô Lana Corina, ban đầu chỉ nghĩ anh bị kiệt sức do nắng nóng kết hợp cùng buổi tập nặng.

Thế nhưng chỉ 1 tiếng sau, Marco bắt đầu thở dốc. Chỉ vài giây sau, anh đổ gục và rơi vào mất ý thức hoàn toàn. Dù được đội ngũ y tế nỗ lực cấp cứu, Marco vẫn không qua khỏi. Nỗi đau càng lớn hơn khi cặp đôi từng điều trị hiếm muộn, khó khăn lắm mới nhận tin vui và chỉ còn ít ngày nữa là công bố với bạn bè về đứa con đầu lòng sắp chào đời.

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Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy Marco tử vong do ngưng tim đột ngột, xuất phát từ một bệnh lý tim mạch tiềm ẩn mà trước đó chưa từng được phát hiện. Tuy gia đình chưa tiết lộ chính xác tên bệnh án, nhưng theo các chuyên gia, những biến cố ở người trẻ vận động nhiều khả năng cao do bệnh cơ tim phì đại hoặc rối loạn nhịp tim bẩm sinh gây ra. Sự kết hợp giữa căn bệnh thầm lặng, nghề nghiệp đòi hỏi vận động nặng liên tục và thời tiết nắng nóng đã dẫn đến bi kịch.

Giáo sư Sanjay Sharma, chuyên gia tim mạch tại Đại học St George's (London, Anh) cảnh báo: "Ở những người tập luyện thể thao cường độ cao, các bệnh lý tim bẩm sinh tiềm ẩn như cơ tim phì đại thường không hề xuất hiện triệu chứng rõ ràng khi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi vận động nặng dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt như nắng nóng, áp lực lên hệ tuần hoàn tăng vọt có thể kích hoạt các cơn rối loạn nhịp tim nguy hiểm, dẫn đến ngừng tim đột ngột chỉ trong vài phút".

Trường hợp của Marco cũng vậy, khi anh liên tục duy trì các bài tập thể hình nặng, tim phải co bóp với cường độ cực lớn. Cộng thêm thời tiết nắng nóng, cơ thể phải dồn máu ra ngoại vi để tỏa nhiệt, khiến tim phải làm việc quá sức. Bởi vừa kiệt sức vì vận động, vừa quá tải vì điều nhiệt, dẫn đến nhịp tim thất thường và ngừng tim đột ngột.

Từ bi kịch của vị hôn phu, Lana kêu gọi cộng đồng, đặc biệt là những người trẻ tập luyện thể thao cường độ cao, tuyệt đối không được bỏ qua những tín hiệu cảnh báo từ cơ thể. Đặc biệt là 3 nhóm dấu hiệu quan trọng được Giáo sư Sanjay Sharma cảnh báo như sau:

- Tức ngực, hụt hơi hoặc khó thở bất thường trong và sau khi tập luyện.

- Choáng váng, xây xẩm mặt mày, cảm giác tim đập dồn dập hoặc bỏ nhịp khi nghỉ ngơi.

- Cơ thể mệt mỏi kéo dài, vãi mồ hôi lạnh bất thường sau khi vận động dưới thời tiết oi nóng.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, để ngăn ngừa nguy cơ đột tử khi chơi thể thao, bạn cần xây dựng những thói quen tập luyện khoa học:

Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Trước khi bắt đầu một chương trình tập luyện cường độ cao hoặc tham gia các giải chạy marathon, việc thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu về tim mạch là vô cùng cần thiết. Điều này giúp loại trừ các dị tật tim bẩm sinh hoặc tình trạng xơ vữa động mạch thầm lặng.

Không bao giờ bỏ qua bước khởi động và làm nguội

Khởi động giúp tim chuyển trạng thái từ nghỉ ngơi sang vận động một cách từ từ. Ngược lại, việc dừng tập đột ngột có thể gây ra hiện tượng máu dồn về chân, làm giảm lượng máu về tim và não, dẫn đến ngất xỉu hoặc ngừng tim. Hãy dành ít nhất 10 phút để cơ thể hạ nhiệt sau mỗi buổi tập.

Lắng nghe tín hiệu của cơ thể

Nếu bạn cảm thấy đau thắt ngực, chóng mặt, buồn nôn hoặc hụt hơi nghiêm trọng, hãy dừng lại ngay lập tức. Đừng vì nỗ lực hoàn thành mục tiêu hay áp lực từ bạn đồng hành mà phớt lờ những cảnh báo sinh mạng này.

Chú trọng bù nước và điện giải

Sự mất cân bằng điện giải, đặc biệt là kali và magie, có thể gây ra các rối loạn nhịp tim nguy hiểm. Hãy đảm bảo bổ sung đủ nước và các khoáng chất thiết yếu trong suốt quá trình vận động, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết nắng nóng.