Cô gái 29 tuổi bất ngờ phát hiện nhiễm HIV, cách cô bị lây nhiễm khiến nhiều người hẹn hò qua mạng "lạnh gáy"

Ở tuổi 29, cô Triệu (Đài Loan, Trung Quốc) cuối cùng cũng có được vị trí công việc và mức lương mơ ước sau 8 năm nỗ lực. Tuy nhiên, công việc bận rộn liên miên cùng lịch trình dày đặc khiến cô gần như không có thời gian để hẹn hò hay mở rộng các mối quan hệ ngoài đời thực. Những lúc trở về căn hộ trống trải sau giờ làm việc mệt mỏi, nỗi cô đơn xâm chiếm khiến cô bắt đầu thử tìm đến các ứng dụng hẹn hò với mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc để sẻ chia.

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Cứ như vậy, cô Triệu nhanh chóng bị cuốn hút bởi một nam thanh niên có "profile" hoàn hảo: Ngoại hình chỉn chu, nghề nghiệp ổn định, thu nhập tương đương cô và ăn nói vô cùng tinh tế, lại rất đồng cảm với công việc bận rộn của cô. Sau một thời gian ngắn nhắn tin qua lại, sự ân cần và đồng điệu từ đối phương khiến cô Triệu tin rằng mình đã gặp đúng người. Cả hai quyết định gặp mặt trực tiếp.

Buổi hẹn diễn ra trong không khí vô cùng lãng mạn. Nhìn vẻ ngoài lịch lãm, ăn mặc sang trọng cùng cách cư xử chuẩn mực như một quý ông của đối phương, lớp phòng thủ tâm lý của cô Triệu hoàn toàn sụp đổ. Cô ngỡ tưởng bản thân đã tìm thấy "chân tình" sau những tháng ngày cô đơn, vì sự nghiệp mà chẳng màng yêu đương. Cô thầm nghĩ: "Hóa ra mọi sự chờ đợi đều là xứng đáng".

Chính niềm tin mù quáng ấy đã khiến cô Triệu mất cảnh giác hoàn toàn khi cả hai vượt quá giới hạn. Thấy đối phương ngỏ ý không muốn dùng bao cao su khi quan hệ, cô chỉ lưỡng lự một chút rồi đồng ý. Thậm chí cô còn tin đó là dấu hiệu anh ta nghiêm túc muốn đi đến chuyện cưới xin như lời anh ta nói.

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Thế nhưng, sau đêm mặn nồng chưa được một ngày, "người tình trong mộng" của cô Triệu đột ngột biến mất hoàn toàn. Anh ta khóa tài khoản, chặn mọi phương thức liên lạc như chưa từng tồn tại. Bị lừa dối tình cảm, cô Triệu đau đớn nhưng chỉ nghĩ mình vừa gặp phải một kẻ "quất ngựa truy phong". Cơ thể cô vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có bất kỳ triệu chứng bất thường nào.

Sự thật chỉ bị phơi bày khi cô Triệu thực hiện buổi kiểm tra sức khỏe phục vụ cho hồ sơ thăng chức tại công ty một thời gian sau. Vốn dĩ cô đã nhận thông báo từ phòng nhân sự, chỉ là kiểm tra theo thủ tục nhưng cuối cùng lại phát hiện ra căn bệnh HIV quái ác.

Nhận thông báo đột xuất sau 5 ngày khám, cô Triệu hỏi bác sĩ: "Sức khỏe của tôi có chỉ số nào không tốt sao bác sĩ? bằng khuôn mặt ngơ ngác. "Kết quả xét nghiệm sơ bộ cho thấy em dương tính với HIV", vị bác sĩ nói xong còn không giấu nổi một tiếng thở dài.

Câu nói ấy như tiếng sét đánh ngang tai khiến cô Triệu sốc nặng. Cô lắc đầu liên tục trong ngỡ ngàng: "Không thể nào! Em sống rất kỷ luật, 6 tháng trước khám còn khỏe mạnh. Hơn nữa, rất lâu rồi em không có bạn trai. Có khi nào mẫu máu của em bị nhầm với ai không?".

Cô Triệu không thể chấp nhận kết quả dương tính với HIV dù bác sĩ giải thích thế nào. Cô xin nghỉ phép, quyết định đến một bệnh viện trung ương chuyên về lĩnh vực này để xét nghiệm lại. Kết quả không thay đổi, mọi hy vọng mỏng manh của cô gái 29 tuổi bị dập tắt trong cay đắng.

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Càng chua chát hơn khi cùng bác sĩ phân tích lối sống, cô nhận ra nguyên nhân mắc bệnh đến từ mối tình một đêm qua app hẹn hò mà cô quên bẵng tự lúc nào. Phía công ty biết chuyện cũng thông báo cần xem xét lại vị trí công việc. Tất cả mọi chuyện cứ thế ập đến khiến cô Triệu rơi vào khủng hoảng, cô khóc trong hối hận muộn màng: "Nếu lúc đó tôi dừng lại suy nghĩ dù chỉ một giây... Nếu tôi đừng ngu ngơ tin vào những vỏ bọc hoàn hảo trên mạng thì cuộc đời tôi đã không ra nông nỗi này...".

Cuộc chiến đớn đau và lời cảnh tỉnh cho giới trẻ

Dù nơi làm việc chưa có thông báo chính thức nhưng sự suy sụp hoàn toàn về mặt tinh thần khiến cô Triệu phải nộp đơn xin nghỉ việc khi đang ở những tháng ngày "như diều gặp gió". Những ngày tiếp theo là chuỗi trận chiến đớn đau với thuốc kháng virus (ARV). Tác dụng phụ của thuốc khiến cô liên tục buồn nôn, rụng tóc từng mảng và sụt cân nhanh chóng. Không dám đối mặt với gia đình, cô chọn cách thu mình lại, sống khép kín và vật lộn với những cơn khủng hoảng tâm lý kéo dài.

Dưới góc độ y học, nhiễm HIV không còn là "án tử hình" như nhiều thập kỷ trước mà là một bệnh truyền nhiễm mạn tính có thể kiểm soát. Nhờ tuân thủ điều trị ARV đều đặn, lượng virus trong cơ thể có thể giảm xuống dưới ngưỡng phát hiện (K=K: Không phát hiện = Không lây truyền), giúp người bệnh duy trì tuổi thọ và sức khỏe tương đương người bình thường.

Tuy nhiên, vết thương tâm lý và định kiến xã hội mới là rào cản lớn nhất. Sau hơn 1 năm điều trị và quay lại nhịp sống bình thường ở một thành phố khác, cô Triệu chia sẻ câu chuyện của mình không phải để cầu xin sự thương hại, mà muốn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, nhất là những ai đang sử dụng các ứng dụng hẹn hò.

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Đừng bao giờ để sự cô đơn hay vỏ bọc lịch thiệp của đối phương làm suy giảm sự cảnh giác. Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục chính là lá chắn duy nhất để tự bảo vệ tính mạng và tương lai của chính mình. Trước khi phát sinh quan hệ có nguy cơ, hãy uống PrEP để dự phòng trước phơi nhiễm. Ngay sau khi phát sinh quan hệ hay bất kỳ hành động nào nghi ngờ nhiễm HIV, cần đến ngay cơ sở y tế hoặc trung tâm y tế dự phòng trong vòng 72 giờ để uống thuốc dự phòng phơi nhiễm (PEP). Uống thuốc càng sớm (tốt nhất trong 2 - 6 giờ đầu) và tuân thủ đủ liệu trình 28 ngày thì hiệu quả bảo vệ càng cao.

Nguồn và ảnh: Baidu, Women's Health, Zhihu