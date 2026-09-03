57 tuổi vẫn giữ vóc dáng như thiếu nữ, hóa ra Vương Phi nói “không” với 5 món ăn này suốt nhiều năm

Ở tuổi 57, Vương Phi vẫn gây chú ý với diện mạo trẻ trung, vóc dáng thon gọn và thần thái tự nhiên. Bí quyết của nữ ca sĩ được cho là không nằm ở những phương pháp quá cầu kỳ mà đến từ cách ăn uống khá kỷ luật, trong đó có việc hạn chế nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn.

Mới đây, Vương Phi xuất hiện tại một lễ hội âm nhạc ở Trung Quốc để cổ vũ con gái biểu diễn. Dù đeo kính râm lớn và gần như để mặt mộc, nữ ca sĩ vẫn thu hút sự chú ý nhờ làn da khỏe khoắn, vóc dáng gọn gàng. Ở tuổi 57, cô diện áo phông, quần short khá đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ trẻ trung.

Những năm qua, chế độ ăn uống và lối sống của Vương Phi nhiều lần được truyền thông quan tâm. Theo những chia sẻ từng được công bố, nữ ca sĩ có xu hướng ăn thanh đạm, duy trì chế độ ăn chay trong thời gian dài, thường tự nấu các món từ rau củ và ưu tiên những hình thức vận động nhẹ nhàng.

Đáng chú ý, huấn luyện viên thể hình Cố Hựu Minh - người từng làm việc với Vương Phi- từng chia sẻ trên Xiaohongshu về một số nguyên tắc ăn uống được xây dựng cho nữ ca sĩ. Trong đó có 5 nhóm thực phẩm cô hạn chế từ nhiều năm nay.

1. Bánh quy, kể cả loại được quảng cáo là “lành mạnh”

Bánh quy là món ăn vặt quen thuộc nhưng lại dễ khiến lượng calo trong ngày tăng lên mà người ăn không nhận ra.

Theo chia sẻ của huấn luyện viên Cố Hựu Minh, Vương Phi thường tránh bánh quy, kể cả những sản phẩm được quảng cáo là không đường, giàu chất xơ, bổ sung sữa hay giàu protein.

Trên thực tế, để tạo độ giòn, thơm và kéo dài thời hạn sử dụng, nhiều loại bánh quy có thể chứa dầu, đường và các thành phần tạo vị. Việc ăn thường xuyên với số lượng lớn có thể khiến tổng năng lượng nạp vào tăng đáng kể.

Thay vì dùng bánh quy như món ăn vặt hàng ngày, lựa chọn trái cây, các loại hạt hoặc thực phẩm ít chế biến có thể giúp chế độ ăn đa dạng và giàu dinh dưỡng hơn.

2. Đồ ăn vặt dành cho người giảm cân

Thị trường hiện có rất nhiều loại “đồ ăn vặt giảm cân” như bánh quy ít đường, thanh protein, bánh ít calo... Tuy nhiên, việc một sản phẩm được gắn nhãn “low fat”, “low sugar” hay “healthy” không có nghĩa có thể ăn thoải mái.

Một số sản phẩm vẫn có thể chứa chất tạo ngọt, siro hoặc maltodextrin. Vì vậy, nếu muốn kiểm soát cân nặng, điều quan trọng không chỉ là nhìn vào những dòng chữ nổi bật trên bao bì mà cần đọc bảng thành phần và khẩu phần sử dụng.

Về lâu dài, giảm sự phụ thuộc vào các loại đồ ăn vặt chế biến sẵn có thể giúp mọi người dễ kiểm soát lượng đường, chất béo và tổng năng lượng trong chế độ ăn.

3. Sữa chua có hương vị, nhiều đường

Sữa chua trái cây, sữa chua có hương vị thường được lựa chọn cho bữa sáng hoặc bữa phụ vì tiện lợi và dễ ăn. Tuy nhiên, một số sản phẩm có thể được bổ sung thêm đường, hương liệu hoặc các thành phần tạo độ sánh để tăng hương vị.

Theo nguyên tắc ăn uống được chia sẻ, Vương Phi hạn chế những loại sữa chua có hương vị và ưu tiên sản phẩm không đường.

Một cách đơn giản là chọn sữa chua nguyên chất không đường, sau đó kết hợp với trái cây tươi hoặc một lượng nhỏ các loại hạt. Cách này giúp người ăn chủ động hơn trong việc kiểm soát độ ngọt và lượng đường bổ sung.

Điều đáng lưu ý là sữa chua không đường không đồng nghĩa với việc mọi loại sữa chua có đường đều “không tốt”. Quan trọng vẫn là tổng lượng đường và năng lượng trong toàn bộ chế độ ăn.

4. Bánh mì, đặc biệt là bánh ngọt

Không phải loại bánh mì nào cũng có thành phần dinh dưỡng giống nhau. Bánh mì nguyên cám, bánh mì nguyên hạt có thể khác đáng kể so với bánh mì ngọt, bánh mì nhân kem hay các loại bánh được chế biến với nhiều đường và chất béo.

Một số loại bánh ngọt có thể chứa đồng thời lượng đường và chất béo khá cao nhưng lại không tạo cảm giác no tương xứng. Nếu ăn thường xuyên, chúng dễ trở thành nguồn năng lượng dư thừa.

Vì vậy, thay vì cắt bỏ hoàn toàn tinh bột, có thể ưu tiên các nguồn carbohydrate giàu chất xơ như ngũ cốc nguyên hạt, đồng thời kết hợp cùng protein và rau củ để bữa ăn cân bằng hơn.

Đây cũng là điểm quan trọng trong quản lý cân nặng: Không nhất thiết phải “sợ” tinh bột, mà nên quan tâm đến loại tinh bột, khẩu phần và cách kết hợp thực phẩm.

5. Kẹo dẻo bổ sung vitamin và khoáng chất

Kẹo dẻo vitamin ngày càng phổ biến vì có hình thức và hương vị giống kẹo thông thường, dễ sử dụng hơn so với viên uống.

Tuy nhiên, đây vẫn là thực phẩm bổ sung chứ không phải đồ ăn vặt. Một số sản phẩm có chứa đường, trong khi hình thức giống kẹo có thể khiến người dùng vô tình ăn nhiều hơn liều khuyến nghị.

Việc bổ sung vitamin và khoáng chất cũng không thể thay thế một chế độ ăn đa dạng. Với người khỏe mạnh, phần lớn dưỡng chất cần thiết vẫn nên đến từ thực phẩm tự nhiên như rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, trứng, cá, thịt và sữa tùy nhu cầu.

Nếu sử dụng thực phẩm bổ sung, nên tuân thủ liều lượng trên nhãn hoặc hướng dẫn của bác sĩ, đặc biệt với những người đang sử dụng thuốc hoặc có bệnh lý nền.

Bí quyết giữ dáng không nằm ở một món ăn “thần kỳ”

Điểm chung của 5 nhóm thực phẩm mà Vương Phi hạn chế không phải là chúng đều “có hại”, mà nằm ở việc phần lớn đều có thể trở thành nguồn đường, chất béo hoặc năng lượng bổ sung nếu sử dụng quá thường xuyên.

Bánh quy, bánh mì, sữa chua có đường hay đồ ăn vặt không nhất thiết phải bị loại bỏ hoàn toàn khỏi thực đơn. Điều quan trọng là tần suất, khẩu phần và tổng thể chế độ ăn.

Ở tuổi trung niên, duy trì vóc dáng khỏe mạnh cũng không chỉ phụ thuộc vào việc ăn ít. Một chế độ ăn cân bằng, vận động thường xuyên, ngủ đủ và kiểm soát căng thẳng mới là nền tảng lâu dài.

Với Vương Phi, sự trẻ trung ở tuổi 57 có thể là kết quả của nhiều năm duy trì những thói quen nhất quán thay vì một “bí quyết chống lão hóa” duy nhất. Và đây có lẽ cũng là điều đáng học hỏi nhất: Thay vì tìm một món ăn giúp trẻ lại, hãy bắt đầu bằng việc bớt những lựa chọn không thực sự cần thiết trong bữa ăn mỗi ngày.