Đây chính là sao nhí xuất sắc nhất phim Hàn hiện nay: "Bà cụ non" mới 5 tuổi mà diễn cực đỉnh, lại còn đáng yêu miễn bàn

Our Blues hiện đang là tựa phim nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Những diễn biến mới nhất của phim đang tập trung vào câu chuyện của già Chun Hui và cô bé Eun Gi.

Đảm nhận vai Eun Gi nhõng nhẽo, hay khóc nhè nhưng lại rất hiểu chuyện là sao nhí Gi So Yoo. Với màn thể hiện ấn tượng trong phim, Gi So Yoo hiện đang là cái tên được rất nhiều khán giả quan tâm dù cô bé mới chỉ 5 tuổi. Trên mạng xã hội, khán giả gọi So Yoo với cái tên "bà cụ non của Our Blues" bởi màn thể hiện đáng yêu và những lời thoại lý lẽ của cô bé.

"Bà cụ non" của làng biển Our Blues

Sinh năm 2017, Gi So Yoo đóng phim ngay từ khi mới chỉ 1 tuổi ở bộ phim truyền hình Witch's Love. Mới 5 tuổi nhưng cô bé đã bỏ túi 8 bộ phim truyền hình và Our Blues là vai diễn dài hơi đầu tiên của cô bé. Năm 2021, Gi So Yoo cũng được chú ý khi xuất hiện trong một tập phim Hospital Playlist 2. Một điểm thú vị nữa là anh trai của Gi So Yoo chính là Gi Eun Yoo, một diễn viên nhí quen mặt trên màn ảnh Hàn. Mới 9 tuổi nhưng cậu bé Eun Yoo đã góp mặt trong hàng loạt bom tấn đình đám như 18 Again, Hometown Cha-Cha-Cha, Thirty Nine,...

Hai anh em nhà Eun Yoo - So Yoo

Gi So Yoo ngoài đời lanh lợi, đáng yêu, khác hẳn vẻ mít ướt trên phim

Với diễn xuất ấn tượng trong Our Blues, nhất là ở cảnh khóc, Gi So Yoo được khán giả ưu ái, yêu thương và kì vọng sẽ là một sao lớn trong tương lai. Nhiều người còn so sánh cô bé với Kim Yoo Jung, một nữ diễn viên xinh đẹp cũng đóng phim từ khi còn rất nhỏ.

