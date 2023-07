Nơi giấc mơ tìm về: Gia An quay lại yêu Mai Anh, khán giả la ó phim quá nhảm

Preview Nơi giấc mơ tìm về tập 37 khiến nhiều khán giả ngã ngửa vì tình tiết Gia An quay lại yêu Mai Anh. Trong tập này, Gia An đã thú nhận với Trí rằng, anh từng nghĩ mình đã không còn tình cảm với Mai Anh nữa. Thế nhưng khi nghe tin Mai Anh mất tích, tim Gia An đã hẫng đi một nhịp. Khi chạy đi tìm Mai Anh, Gia An đã rất lo sợ, cảm giác sợ mất đi một điều gì đó. Câu thoại này của Gia An khiến khán giả không khỏi cảm thấy quen thuộc, vì Gia An cũng từng thú nhận rằng anh rất yêu Phương, chưa bao giờ anh có cảm giác sợ mất một người phụ nữ như vậy...

Câu thoại của Gia An đã thực sự biến anh chàng thành một kẻ tồi tệ hai mặt, và có lẽ đây cũng là nút thắt nối lại tình xưa của Gia An và Mai Anh.

Bình luận của khán giả trên mạng xã hội:

- Phí thời gian xem một bộ phim! - Phim này muốn truyền tải nội dung gì vậy mọi người? - Chưa bao giờ chê phim Việt, nhưng quả phim này đúng là dở hết nước chấm! - Chắc đạo diễn quay xe nhân vật để phù hợp với cái tên Nơi giấc mơ tìm về khu vui chơi giải trí của Gia An và Mai Anh cho phù hợp. Chưa xem bộ phim giờ vàng nào mà nhân vật chính với nhân vật phụ mờ nhạt quay xe đổi ghế nhanh như phim này. Tập 36 xem là đoán được hết rồi, kết thúc được rồi vòng vo mãi! - Bộ phim gì mà cho tình yêu của Gia An và Phương tưởng như là định mệnh mà cuối cùng Phương gặp cú ngã quay xe về Mai Anh vì sự thương hại, và chắc chắn là một cái kết dở ẹc cho cả một ê kíp đoàn phim khi mọi giấc mơ nghĩ về thời cũ như sắp đặt sẵn. - Phim truyền tải thông điệp là con gái cứ đeo bám là thành công! (Nguồn: Facebook)

Trở lại với các diễn biến khác, về phần Phương, cô vẫn đóng tròn vai một cô thư ký giỏi giang, phối hợp rất tốt với Gia An trong công việc. Phương cho rằng ở viện dưỡng lão có người bán đứng La La, thế nên cô đề nghị phía công ty cũng nên gài "tay trong" ở viện.

Ngoài ra, Gia An cũng tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Mai Anh và Hùng "lùn". Đàn em của bố mẹ Mai Anh nói cô nên cẩn thận với ông Kình, vì đây là người "lá mặt lá trái". Nghe vậy, Gia An bắt đầu nghi ngờ ông Kình có khuất tất.

Đón xem Nơi giấc mơ tìm về tiếp tục lên sóng VTV1 tối thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.