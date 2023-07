Khán giả ngán ngẩm vì "Nơi giấc mơ tìm về" đến tập 36 vẫn xoay quanh Mai Anh

Phim Nơi giấc mơ tìm về đang phát sóng đến tập 35. Ở đoạn preview tập 36, nhân vật Mai Anh (Minh Thu đóng) bất ngờ mất tích sau khi nhận được tin bố mẹ mình bị bắt. Gia An nghe tin này lúc anh đang đi cùng Phương. Thế nên cả 4 người là Gia An, Phương, Trí và Chi cùng tập trung chia nhau đi tìm Mai Anh. Có thể thấy bắt đầu từ tập 20, sau khi Mai Anh phát hiện mình mang bầu, diễn biến phim chủ yếu xoay quanh nhân vật này.

Mọi người lo lắng khi Mai Anh mất tích trong tập 36.

Nếu như khoảng từ tập 20 tới 28, khán giả mệt mỏi vì những cơn thịnh nộ của Mai Anh. Thì từ tập 29 đến tập 35, nhân vật này lại được khai thác nhiều về quá khứ, gia cảnh, khiến một bộ phận khán giả "quay xe" đồng cảm, cho rằng Mai Anh là người đáng thương nhất. Nhiều khán giả đã ủng hộ Gia An đến với Mai Anh, dù Gia An từng tuyên bố anh không có tình cảm với Mai Anh, và nếu họ có làm đám cưới, thì Mai Anh sẽ chỉ có danh, không có phận.

Một số người xem thắc mắc, phải chăng Mai Anh mới chính là nữ chính, chứ không phải Phương như khán giả tưởng lúc ban đầu?

Mai Anh mới là nữ chính đích thực của bộ phim?

So với Mai Anh, Phương trở nên khá mờ nhạt trong phim. Nhân vật của cô không được khai thác nhiều, dù rằng Phương cũng có một hoàn cảnh đặt ra nhiều dấu hỏi cho khán giả. Tất cả những gì người xem được thấy trên màn ảnh chỉ là một nữ thư ký lạnh lùng, chu toàn trong công việc.

Sau khi biết Gia An và Mai Anh có con với nhau, Phương cũng chủ động giữ khoảng cách. Thế nên những phân cảnh của Phương và Gia An cũng trở nên nhàm chán khi nó chỉ lặp đi lặp lại bằng việc Gia An ngọt ngào, còn Phương thì lạnh lùng xa cách.

Hiện tại, Nơi giấc mơ tìm về đã đóng máy. Số tập phim còn lại không nhiều. Liệu bộ phim có những đột phá gì ở giai đoạn cuối?

Đón xem Nơi giấc mơ tìm về tiếp tục lên sóng VTV1 tối thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.