Ngày 5/11, phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM (PC03) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng – sinh năm 1981) cùng Lê Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1992) với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và Lê Thị Mỹ Châu (SN 1968, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group) về tội đưa hối lộ.

Theo Công an TP.HCM, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, PC03 Công an TP.HCM phát hiện Lê Thị Mỹ Châu có hành vi móc nối với ca sĩ Quốc Kháng để chạy án cho một bị can hiện đang bị PC03 tạm giam, được "tại ngoại" giá 9 tỉ đồng.

Ca sĩ Quốc Kháng (hình ảnh do công an PC03 Công an TPHCM cung cấp.

Sau khi nhận được 7 tỉ đồng từ Lê Thị Mỹ Châu, Quốc Kháng đưa cho Hoàng Nam 450 triệu đồng. Số tiền còn lại, Kháng dùng để trả nợ, chuộc ô tô đã cầm cố và tiêu xài cá nhân hết.

Sau đó, Quốc Kháng bỏ trốn, chặn liên lạc để chiếm đoạt tiền của Lê Thị Mỹ Châu. Hiện PC03 Công an TP.HCM đang điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ nói trên.

Thông tin về nam ca sĩ lập tức gây sốt cộng đồng mạng. Quốc Kháng sinh năm 1981 tại Sóc Trăng. Năm 2020, anh tham gia cuộc thi dành cho các doanh nhân đam mê nghệ thuật mang tên Tình khúc giọng ca vàng 2020.

Trong cuộc thi, anh kết hợp cùng ca sĩ Kim Thoa thể hiện ca khúc Nói với người tình và giành giải quán quân.

Sau cuộc thi, Quốc Kháng đi hát với vai trò ca sĩ nhưng không nổi tiếng. Anh thường trình diễn ở một số sự kiện nhỏ, các chương trình từ thiện.

Ngoài ra, nam ca sĩ cũng ra mắt một số sản phẩm âm nhạc nhưng không được nhiều người biết đến, như: Nỗi buồn Châu Pha, Trái tim mồng tơi, Chuyện tình La Lan, Làm Cha…

Nam ca sĩ còn quay vlog cùng một số nghệ sĩ hài nổi tiếng.

Kênh Youtube của nam ca sĩ hiện có hơn 3.000 người đăng ký với hơn 400.000 lượt xem. Bên cạnh âm nhạc, nam ca sĩ còn quay vlog cùng một số nghệ sĩ hài nổi tiếng.

Trong phần giới thiệu trên trang cá nhân, Quốc Kháng giới thiệu mình là giám đốc, quản lý chuỗi khách sạn cũng như các dự án bất động sản lớn trong và ngoài tỉnh.

Hình ảnh của nam ca sĩ trên trang cá nhân là một người thành đạt, thường dùng hàng hiệu, check in ở những nơi sang chảnh.