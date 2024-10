Sở Thông tin TPHCM tiếp nhận đơn tố cáo của ca sĩ Nhật Kim Anh

Ngày 24/10, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết đã tiếp nhận đơn từ đại diện của ca sĩ Nhật Kim Anh. Trong đơn, nữ ca sĩ diễn viên tố cáo các TikToker đăng video thất thiệt về sản phẩm gây ảnh hưởng uy tín.

Ngày 24/10, trả lời Tiền Phong, ca sĩ Nhật Kim Anh cũng cho biết đã gửi đơn đến Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh mạng và phóng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, cùng với Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM… tố cáo các TikToker đăng video thất thiệt về sản phẩm gây ảnh hưởng tới cô.

Theo đơn, phía Nhật Kim Anh cho biết tài khoản Vi.V đánh giá sai lệch chất Aspartame có trong sản phẩm, cho rằng chất này gây hại cho sức khỏe, tăng nguy cơ ung thư. Dù chưa có thông tin từ cơ quan chức năng, người này kêu gọi người dùng tẩy chay. Video đăng ngày 21/8 đến nay có hơn 7 triệu lượt xem.

Ngày 19/10, tài khoản TikTok khác có tên CEO V.L hơn 108.000 lượt theo dõi tiếp tục đăng video công kích. Theo nội dung video đăng tải, người này nói sản phẩm cà phê đông trùng hạ thảo không tốt cho người tiêu dùng. Tài khoản này cho rằng sản phẩm có chất tạo ngọt 951 - Aspartame và chất này đã được Tổ chức Y tế thế giới cảnh cáo có nguy cơ gây ung thư.

Sau bốn ngày đăng tải, video hiện có hơn 6 triệu lượt xem. Dưới phần bình luận, nhiều người công kích, kêu gọi tẩy chay sản phẩm.

Ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh gửi đơn tố cáo cá nhân đăng video sai sự thật gây ảnh hưởng uy tín, danh dự.

Trao đổi với Tiền Phong , đại diện Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết: "Danh mục phụ gia được phép sử dụng tại quy định của Bộ Y tế và tiêu chuẩn mới nhất của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế CODEX, đang cho phép sử dụng Aspartame (INS 951) làm phụ gia thực phẩm với chức năng là chất tạo ngọt, chất điều vị ".

Theo đó, phụ gia thực phẩm được quy định trong tiêu chuẩn này được Ủy ban chuyên gia về phụ gia thực phẩm của Tổ chức Nông Lương quốc tế (FAO)/Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nghiên cứu, đánh giá và đưa ra bằng chứng khoa học là không gây ra các rủi ro về sức khỏe cho con người khi sử dụng trong thực phẩm với hàm lượng không vượt quá mức sử dụng tối đa đề xuất tại Tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, đại diện Cục An toàn thực phẩm cũng lưu ý phụ gia thực phẩm được quy định sử dụng trong một số nhóm thực phẩm và mức sử dụng tối đa cụ thể, không phải sản phẩm thực phẩm nào cũng được dùng.

Đại diện Cục An toàn thực phẩm cho thấy việc sử dụng phụ gia thực phẩm Aspartame (INS 951) để làm chất tạo ngọt không bị nghiêm cấm. Việc đăng video khi chưa có sự kiểm chứng khiến người xem hiểu lầm, gây ảnh hưởng.