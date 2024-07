Sau tập 1 và tập 2 của Anh Trai Say Hi, 30 anh trai trong chương trình chính thức được công bố số điểm cá nhân. Đây là điểm được cộng lại từ điểm bình chọn cá nhân + điểm thưởng liên quan + điểm thưởng nhóm + điểm khách mời quốc tế. 4 anh trai có tổng điểm cao nhất và được chọn làm đội trưởng ở Live Stage 2 là Negav - Song Luân - Isaac - HIEUTHUHAI.

Cách tính điểm cá nhân cho 30 anh trai

4 đội trưởng là người có số điểm cao nhất

Những anh trai nằm trong nhóm có số điểm thấp nhất là Anh Tú Atus, JSol, Ali Hoàng Dương, Công Dương, Dương Domic, Nicky, Gemini Hùng Huỳnh, WEAN, Hải Đăng Doo, Captain. Tuy nhiên, nếu như các gương mặt khác chỉ nhận được phong bì chỉ định vào khu vực nào thì nội dung trong phong bì của Ali Hoàng Dương lại chỉ đích danh anh là thí sinh xếp hạng 30 sau khi tổng kết điểm cá nhân. Khỏi phải nói, Ali đang tươi rói rói đã bị tuột mood xuống tận đáy vì kết quả này.

Ali Hoàng Dương biết kết quả mình bị xếp thứ 30

Nam ca sĩ cũng ngỡ ngàng với kết quả

Kết quả này có thể sẽ khiến nhiều người bất ngờ vì qua 2 tập thi, Ali Hoàng Dương có màn trình diễn không tệ nhưng anh lại bị xếp thứ 30.

Ít ai biết Ali Hoàng Dương từng tham gia Giọng Hát Việt 2015 cùng mùa với Đức Phúc nhưng không thành công. Hai năm sau, anh trở lại cuộc thi này và đăng quang ngôi vị cao nhất khi về team Thu Minh.

Ngay từ vòng Giấu mặt, Ali Hoàng Dương được HLV Thu Minh ưu ái khen ngợi: "Em có mọi yếu tố để trở thành ngôi sao". Thu Minh không hề nói quá vì ở thời điểm đó, nam ca sĩ có nhiều lợi thế: Giọng hát tốt, gương mặt điển trai, ngoại hình sáng, vũ đạo ổn…

Ali Hoàng Dương là Quán quân Giọng Hát Việt 2017

2 tháng sau đăng quang, Ali Hoàng Dương phát hành MV đầu tayTheo Anh. Ca khúc pop-dance có chất lượng không tệ nhưng chưa "đủ" so với tiềm năng một quán quân. Đáng buồn thay, đây lại là bài hát được mọi người biết đến nhiều nhất của Ali Hoàng Dương. 7 năm sau Giọng Hát Việt, nam ca sĩ liên tục cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc mới nhưng dấu ấn để lại vô cùng mờ nhạt. Tại đám cưới Midu cách đây không lâu, Ali Hoàng Dương vẫn chọn biểu diễn bài hát debut Theo Anh đã được 7 năm tuổi thay vì các ca khúc ra mắt gần đây.

Anh từng tham gia nhiều show thực tế như The Heroes, Giọng Hát Việt Nhí... nhưng tiếp tục không tạo được dấu ấn mạnh mẽ.

Nam ca sĩ chọn biểu diễn ca khúc đầu tay Theo Anh để chúc phúc vợ chồng Midu trong ngày trọng đại

Ali Hoàng Dương thử sức ở nhiều sân chơi khác nhau nhưng vẫn chưa thực sự đột phá

Sự nghiệp âm nhạc của Ali Hoàng Dương bị đánh giá mờ nhạt so với các đồng nghiệp cùng trang lứa dù anh hội tụ nhiều yếu tố để trở thành 1 ngôi sao sáng. Nhiều người nhớ tới anh với tư cách là "bạn thân Trấn Thành" còn nhiều hơn cả vai trò ca sĩ.

Nam ca sĩ từng được đàn anh nâng đỡ trong sự nghiệp, thậm chí còn trở thành em út của Hội Cờ Cá Ngựa đình đám một thời. Nếu như 2 thành viên của hội này là Trúc Nhân và Quang Trung hiếm hoi mới tham gia thì Ali Hoàng Dương chính là người thường xuyên có mặt trong các cuộc vui của Trấn Thành cùng bạn bè.

Nam ca sĩ là em út trong hội Cờ Cá Ngựa đình đám một thời

Đáng chú ý nhất, Ali Hoàng Dương cũng là người duy nhất trong nhóm Cờ Cá Ngựa được Trấn Thành theo dõi trên Instagram. Anh cũng được cùng Trấn Thành sang Mỹ công tác kết hợp du lịch, từ đó mà ra đời biệt danh "Miseo" nhờ những tiểu phẩm nơi nước bạn cùng Lê Dương Bảo Lâm và Lê Giang.

Ali Hoàng Dương được Trấn Thành "đặc cách" theo dõi

Ali Hoàng Dương thường xuyên có mặt trong các chuyến đi chơi của hội bạn Trấn Thành

Trước đó, Trấn Thành tiết lộ gọi Ali Hoàng Dương là "người em ruột" để chứng minh mối quan hệ vẫn rất thân thiết, gắn bó. Nam MC cũng từng bật khóc khi đến ủng hộ Ali Hoàng Dương ra sản phẩm mới. Trấn Thành khẳng định Ali Hoàng Dương là một người trẻ có tài năng, hiền lành, tử tế và luôn nỗ lực để theo đuổi công việc nghệ thuật. Trong họp báo của Ali Hoàng Dương, Trấn Thành bật khóc và nói: "Có lẽ tôi chứng kiến Ali phấn đấu từng ngày, thấy được cậu em rất là tốt tính, sống lương thiện và không ngừng phấn đấu trong nghề".

Trấn Thành ủng hộ sự nghiệp của Ali Hoàng Dương, anh từng bật khóc để khen ngợi đàn em

Về phía Ali Hoàng Dương, nam ca sĩ cho biết một trong những nguyên tắc để vào hội bạn Trấn Thành là phải sống tử tế. Nói về nhóm 4 thành viên của Cờ Cá Ngựa, Ali Hoàng Dương cũng từng chia sẻ: "Ai trong chúng tôi cũng có thói xấu hết. Chẳng hạn, Trấn Thành ăn nhiều, nói nhiều. Quang Trung nhõng nhẽo, đỏng đảnh còn Trúc Nhân lúc nào cũng tỏ ra xéo xắt, đanh đá. Tôi thì ngây ngây ngô ngô. 4 đứa chúng tôi là 4 tính cách khác nhau, không hiểu sao lại chơi thân với nhau. Chính vì chơi thân với nhau nên tôi và Trúc Nhân thường xuyên bị gán ghép yêu nhau. Mọi người còn làm clip ghép chúng tôi thành một cặp. Nhưng chúng tôi làm sao có thể yêu nhau được".

Ở thời điểm hiện tại, bộ ba Cờ Cá Ngựa đang cùng hội ngộ trong chương trình Anh Trai Say Hi khi Trấn Thành làm MC, còn Ali Hoàng Dương - Quang Trung trở thành thí sinh. Những tưởng sự xuất hiện của Trấn Thành sẽ bảo chứng một kết quả tốt cho Ali Hoàng Dương nhưng cuối cùng thì Quán quân Giọng Hát Việt 2017 vẫn gây ngỡ ngàng khi bị đứng bét bảng. Hi vọng ở những vòng sau, kết quả của nam ca sĩ sẽ dần được cải thiện hơn.