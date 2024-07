Anh Trai Say Hi bị tố "xào nấu" từng ly từng tí Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Sau Livestage 1 và tích lũy được điểm cá nhân, các "anh trai" tiếp tục bước vào Livestage 2 với việc thành lập nhóm mới. Các "anh trai" sẽ chia làm 4 đội, gồm 2 đội 7 thành viên và 2 đội 8 thành viên. 4 đội trưởng bao gồm Negav, Isaac, Song Luân, HIEUTHUHAI lần lượt chọn thành viên, sau đó các nhóm sẽ chọn bài hát trình diễn bằng cách đấu giá đầy kịch tính.

Theo đó, 8 bài demo được chia làm 2 lượt đấu giá, các "anh trai" được nghe trước và sau đó về hội ý, tính toán điểm số bỏ ra để mua bài hát mà đội yêu thích. Điểm đội được tính bằng tổng điểm cá nhân của các thành viên tại Livestage 1. Mỗi đội phải góp tối thiểu 75% điểm đội để gây quỹ đấu giá. Số điểm còn lại sẽ được quy đổi và cộng vào điểm đội tại Livestage 2. Đội không đấu giá được bài hát yêu thích trong mỗi lượt sẽ mặc định biểu diễn bài hát cuối với mức giá có thể gây bất lợi cho đội. Sau 2 lượt đấu giá, điểm còn lại trong quỹ đấu giá của đội sẽ bị tiêu hủy.

Trấn Thành là người cầm trịch buổi đấu giá. Các đội cân não trong việc tính toán điểm cũng như thiệt hại để mua bài hát. Sau khi lên sóng, buổi đấu giá tại Anh Trai Say Hi khiến khán giả cảm nhận được không khí kịch tính và sự cạnh tranh mãnh liệt giữa các "anh trai". Tuy nhiên một bộ phận khán giả lại có nhiều ý kiến trái chiều về luật chơi này. Cụ thể, netizen cho rằng NSX Anh Trai Say Hi đang "xào nấu" format của Đạp Gió bản nam ở Trung Quốc - Call Me By Fire.

Call Me By Fire đã triển khai luật đấu giá qua các mùa. Trong trailer của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai - chương trình mua bản quyền từ Call Me By Fire - cũng công bố đấu giá là một trong những luật chơi được áp dụng ở mùa đầu tiên. Nhiều khán giả đồng tình với chương trình vì đã bám sát bản gốc để mang đến tính giải trí và đấu trí. Việc Anh Trai Say Hi cũng áp dụng hình thức đấu giá để chọn bài hát bị một bộ phận cư dân mạng chỉ trích là không sáng tạo, "nhái" lại format đã làm nên thương hiệu của Call Me By Fire.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng luật chơi được tạo ra để phù hợp với tiêu chí cũng như khai thác tối đa tính giải trí và hấp dẫn của một show thực tế. Việc triển khai luật đấu giá cũng là cách thu hút lượt xem. Còn việc "đạo nhái" thì vẫn chưa đủ cơ sở kết luận bởi đấu giá cũng chỉ là một trong những luật được triển khai ở Call Me By Fire mà thôi. Còn về cả format chương trình thì sau khi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên sóng cũng đã thể hiện được sự khác biệt và đặc sắc riêng so với Anh Trai Say Hi.

Trước đó, Anh Trai Say Hi được giới thiệu là chương trình âm nhạc thực tế hoàn toàn mới, lần đầu tiên ra mắt khán giả. Các "anh trai" tham gia chương trình sẽ trải qua quá trình luyện tập khắt khe và chuyên nghiệp, để nâng cấp bản thân, tập trung vào âm nhạc, nhằm mang đến những bản hit phù hợp với xu hướng giải trí của giới trẻ. Tuy nhiên kể từ khi công bố, nhiều khán giả đã có sự bàn tán và so sánh giữa 2 show. Đặc biệt sau khi tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai được lên sóng, người hâm mộ chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau. Không chỉ so sánh cách dàn dựng, format mà netizen còn soi lượt view theo thời điểm của 2 show.

Lượng người xem thực cùng lúc của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tập đầu tiên trong 2 tiếng phát sóng chỉ là 34 nghìn người - con số rất thấp với một chương trình quy tụ toàn sao. Trong khi chỉ số lượt xem realtime của "đối thủ" Anh Trai Say Hi ở tập 3 là 234 nghìn người. Lên sóng trước 2 tập, rõ ràng Anh Trai Say Hi đã tạo được hiệu ứng về mặt truyền thông và giành về cho mình lượng lớn khán giả. Tuy nhiên, lượng người xem này hoàn toàn có thể đảo chiều bất kỳ lúc nào bởi đường dài mới biết ngựa hay. Chặng đường sắp tới hứa hẹn sẽ là cuộc đấu căng thẳng giữa hai sân chơi này.