"Anh trai say Hi" lập thành tích "khủng"

Sau những thành tích ấn tượng của tập 1 và tập 2, tập 3 Anh trai say Hi chỉ sau hơn 1 ngày công chiếu đã có mặt ở vị trí Top 1 Trending YouTube, đồng thời chiếm Top 1 trên VieON khiến fan hâm mộ không khỏi nức lòng. Tập 3 có lượt xem trực tiếp (CCU) là hơn 300 nghìn trên các nền tảng phát sóng. Tính đến thời điểm hiện tại (12h ngày 01/07), tập 3 Anh trai say Hi trên kênh YouTube Vie Channel đã thu về hơn 3,2 triệu lượt xem với hàng trăm nghìn lượt thích và xấp xỉ 12 nghìn lượt bình luận.

Trước đó tập 1 và tập 2 lần lượt chiếm Top 3 và Top 2 YouTube Trending và Top 1 trên VieON. Tuần trước, tập 2 Anh trai say Hi đã thu về 3.4 triệu lượt xem sau 2 ngày. Điều đáng tự hào hơn nữa là hàng triệu fan của chương trình đã cùng tạo nên những con số ấn tượng khi cả 8 bài hát của Livestage 1, bao gồm 2 bài Liên Quân là Bảnh và I.C.O.N cùng 6 tiết mục trình diễn của 6 nhóm đều lọt Top Trending Music, cho thấy độ "hot" của những bản nhạc bắt tai, trendy mà chương trình mang đến khán giả.

Tập 3 mặc dù không có bất kỳ tiết mục trình diễn nào, nhưng nhanh chóng "leo" thẳng lên Top 1 YouTube Trending bởi hội tụ rất nhiều nhân tố đặc sắc "gây sốt": luật chơi thú vị bất ngờ từ khâu lựa chọn thành viên để lập đội đến việc lựa chọn bài hát trình diễn bằng cách đấu giá đầy tính chiến thuật; sự xuất hiện của khách mời Lê Dương Bảo Lâm với vai trò quản gia nhà chung "Papara ô mai gót" và màn đại chiến bể bơi của 30 anh trai vừa gay cấn vừa hài hước, mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả. Bên cạnh đó, người xem thích thú khi được theo dõi thực tế cảnh 30 anh trai "khăn gói" vào nhà chung, cùng để mặt mộc "quẩy" cả đêm, chia sẻ với nhau những tâm sự chân thành.

Cũng trong tập này, HIEUTHUHAI tỏa sáng với hình ảnh một đội trưởng điềm tĩnh, bản lĩnh, quyết đoán, cho dù dẫn dắt một đội có tổng điểm thấp hơn các đội khác nhưng đã dùng mưu trí và chiến lược để đấu giá thành công cho đội mình bài hát ưng ý mà vẫn giữ lại được một số điểm an toàn cho đội. Xem HIEUTHUHAI lần đầu thể hiện tính "hơn thua" trong phiên đấu giá, dân cư mạng like mạnh, thả tim, thả bình luận rần rần: Mê cái cách HIEUTHUHAI "app lực"; U mê cái cách HIEUTHUHAI gia trưởng nhưng lo được cho anh em…

Với những thành tích đạt được, Anh trai say Hi đang khẳng định sức hút của một show âm nhạc thực tế với âm nhạc chất lượng, luật chơi bất ngờ khó đoán và những tiết mục được đầu tư hoành tráng, chỉn chu.