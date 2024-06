Review nóng tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: "Ăn đứt" Anh Trai Say Hi!

Sau nhiều ngày chờ đợi, tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chính thức được lên sóng và thu hút sự theo dõi của khán giả. Tập này dành thời lượng để giới thiệu về các "anh tài" tham gia, kèm theo đó là những phần trình diễn mang màu sắc âm nhạc riêng của từng người. Tập mở màn của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai khép lại sau khoảng 2 tiếng rưỡi phát sóng. Nhiều ý kiến bàn luận về diễn biến show và không quên đưa lên bàn cân so sánh với tập 1 của Anh Trai Say Hi.

Phải cộng điểm cho dàn biên tập, 33 "anh tài" ai cũng có spotlight

Đầu tiên phải xét đến thời lượng và cách cắt dựng của đội ngũ biên tập. Trong tập 1 này, 33 "anh tài" được sắp xếp lộ diện với điểm khác biệt, thời lượng lên sóng cũng được phân chia khá đồng đều, những màn giới thiệu của các "anh tài" được diễn ra vui nhộn, không bị gò bó theo kịch bản quá mức. Bên cạnh đó, những khoảnh khắc trò chuyện hay sự tương tác khi lần đầu gặp mặt giữa các "anh tài" rất tự nhiên và vui vẻ. Thậm chí nhiều người còn cố tính pha trò lầy lội để tạo được không khí vui vẻ, dễ thương nhưng không bị lố. Với lợi thế là sở hữu những sao nam quá quen với ống kinh, kinh nghiệm diễn xuất, tương tác giữa các đồng nghiệp dường như ăn vào máu, nên màn ra mắt lẫn nhau của 33 "anh tài" khiến khán giả theo dõi không bỏ sót một phút nào.

Người hâm mộ cũng dành nhiều lời khen cho đội biên tập vì cắt dựng phong phú, tạo được điểm nhấn, phân chia các khoảnh khắc tỏa sáng rải đều cho các "anh tài". Hơn cả, việc edit hợp lý giúp tập 1 đủ truyền tải hết nội dung nhưng vẫn đảm bảo thời lượng không quá dài - điểm cộng so với tập 1 của Anh Trai Say Hi. Với thời lượng 3 tiếng rưỡi đồng hồ ở tập 1 Anh Trai Say Hi, đây là thử thách thực sự lớn dành cho khán giả, làm sao để bỏ từng ấy thời gian theo dõi liền mạch 1 tập phát sóng? Việc lên sau và lắng nghe góp ý suốt những tuần vừa qua giúp Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai debut vừa vặn, hiệu ứng tốt sau chỉ khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ trên sóng, một con số hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Nếu như xem xong tập 1 Anh Trai Say Hi, người ta sẽ chỉ nhớ nhiểu tới Anh Tú thì tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã thành công khi khiến tất cả 33 anh tỏa sáng!

Tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai được khen dàn dựng phong phú

Các "anh tài" pha trò lầy lội, tương tác vô cùng dễ thương dù lần đầu hội ngộ trong chương trình

Những khoảnh khắc trong phòng hội ngộ mang đến cảm giác tự nhiên, không gò bó theo kịch bản

Sân khấu dàn dựng hệt concert, bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn

Thành công lớn nhất của tập 1 có lẽ chính là yếu tố âm nhạc và trình diễn. Trong tập này các "anh tài" mang đến những sân khấu diễn bùng nổ, đa dạng, đủ để giới thiệu màu sắc cá nhân vô cùng khéo léo. Đó là những bài hát gắn liền với tên tuổi mỗi người, tuy nhiên được giám đốc âm nhạc phối mới để vừa gợi nhớ ký ức hoàng kim nhưng cũng điểm phá thêm sự mới mẻ nhằm mang đến cho khán giả những trải nghiệm đáng nhớ, bắt tai.

Thêm vào đó, sân khấu cho các "anh tài" trình diễn cũng được đông đảo khán giả dành lời khen. Các tiết mục đều được dàn dựng đẹp mắt, mỗi người được đầu tư concept khác nhau dù đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Sân khấu có phần trần lớn nên mang đến cảm quan về độ sâu, đẹp mắt. Chung quy, so với tập 1 Anh Trai Say Hi thì tập mở màn của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai có sự đa dạng về phần nhạc, sân khấu cũng được đầu tư phong phú.

Toàn cảnh sân khấu hoành tráng trong buổi đêm ra mắt của 33 "anh tài"

Các tiết mục là sự kết hợp giữa các bài hát đỉnh cao, được phối mới để mang đến cảm giác quen thuộc nhưng vẫn bắt tai

Dàn "anh tài" hát đỉnh miễn bàn!

Thứ ba, bàn về chuyên môn các "anh tài". Xem màn trình diễn của các sao nam trong chương trình, nhiều khán giả không khỏi nổi da gà vì giọng hát quá đỉnh từ các anh. Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Phan Đinh Tùng... thực sự mang đến tiết mục thỏa mãn phần nghe, khó tìm được một lỗi sai. Đặc biệt phải kể đến sự xuất hiện của SOOBIN trong tập này, nam ca sĩ đã khiến người xem bùng nổ với màn trình diễn đã tai mướt mắt. Phần nhảy với cát được quay đẹp mắt, dựng ăn rơ từng khung hình và nhịp nhạc khiến tiết mục càng thêm được cộng hưởng. Nhìn chung, các "anh tài" đều có giây phút thăng hoa của riêng mình trên sân khấu, ai cũng tạo được điểm nhấn. Có thể thấy NSX và ban biên tập đã chỉn chu trong việc sắp xếp để mang đến spotlight cho từng "anh tài" - điều mà Anh Trai Say Hi chưa thể chinh phục được khán giả trong tập mở màn.

Bộ 3 vocal gây bùng nổ khi cất giọng hát trên sân khấu

Ngoài ra SOOBIN cũng là nhân tố khiến khán phòng như "ngưng đọng, nín thở" dõi theo

"Chất kết dính" đặc biệt

Cuối cùng phải nhắc đến "chất kết dính" trong chương trình, đó là bộ 3 MC Anh Tuấn - Hoàng Oanh - Hương Ly. Trong xuyên suốt tập 1, cả ba ghi điểm với cách dẫn dắt tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng đủ sự kết nối các "anh tài" với nhau. Với sự kinh nghiệm dày dặn, Anh Tuấn và Hoàng Oanh tạo cảm giác cho người xem sự thoải mái. Cách trò chuyện thông minh và duyên dáng giúp các "anh tài" tự nhiên, hòa nhập dễ dàng. Dù Hương Ly còn là gương mặt mới nhưng cô đã hoàn thành vai trò MC khá tròn trịa. So với Trấn Thành ở Anh Trai Say Hi, bộ ba MC ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng là làn gió mới với khán giả.

Bên cạnh MC, trong show còn có những nhân tố kết nối cực tốt, đó là BB Trần và MC Thành Trung. Ở BB Trần có sự hoạt ngôn, thông minh nên khi gặp gỡ các "anh tài" luôn tạo được không khí thoải mái. Những trò lầy lội và phát ngôn chọc cười của BB Trần giúp các "anh tài" tự nhiên hơn. Một nhân tố "kết dính" khác là MC Thành Trung. Ngay từ khi xuất hiện, nam MC đã làm "đầu tàu" bày trò cho các sao nam trong phòng chờ. Có thể nói, sự kết nối trong show rất quan trọng và tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không khiến người xem bị cảm giác gượng gạo.

Thành Trung chính là "đầu tàu" của những trò phá phách trong chương trình

BB Trần cũng chính là "chất kết dính" giữa các "anh tài" với nhau

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi là 2 chương trình âm nhạc dành cho nghệ sĩ nam. Cả hai chương trình gần có nội dung giống nhau nên không tránh khỏi sự so sánh. Trước những ý kiến nhận xét về hai chương trình, lo ngại việc đuổi theo thành tích của Anh Trai Say Hi, phía nhà sản xuất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chia sẻ rằng tình cảm của khán giả sẽ quyết định tất cả:

"Các anh tài dù đã lớn tuổi hay đang đương thời còn trẻ và sở hữu lượng fan đông đảo đã tham gia chương trình ai cũng đều cố gắng hết sức để có những tiết mục hay nhất, hành trình ý nghĩa nhất và tạo ra thông điệp tích cực lan truyền đến khán giả. Tôi tin rằng sự chân thành, nỗ lực của các anh sẽ đổi lấy tình yêu và sự trân trọng của khán giả. Và tình cảm của khán giả cũng chính là fandom lớn nhất cũng là sức mạnh lớn nhất của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai".