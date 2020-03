Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới, Tây Ban Nha ghi nhận số người chết cao nhất trong một ngày

Đến sáng 30/3, Mỹ đã ghi nhận 141.781 ca mắc với 18.023 ca mắc mới và 2.471 ca tử vong do Covid-19, trong đó có 251 ca tử vong mới. New York là "tâm dịch" tại Mỹ với với số ca tử vong tại bang này chiếm tới 1/3 số ca trên cả nước. Ngày 29/3, Thống đốc Cuomo đã quyết định kéo dài lệnh đóng cửa mọi hoạt động tại tiểu bang này tới ngày 15/4 trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại New York không ngừng tăng lên.



Vào ngày Chủ nhật, 29 tháng 3, Tổng thống Donald Trump đã mở rộng các hướng dẫn của liên bang về "xa cách xã hội" thêm 30 ngày nữa sau khi một chuyên gia y tế công cộng hàng đầu cảnh báo các ca tử vong do Covid-19 có thể lên tới 200.000 ở Mỹ.

Tổng thống Trump tại Nhà Trắng vào Chủ nhật. Tín dụng ...Pete Marovich cho Thời báo New York

"Mô hình ước tính rằng đỉnh điểm của tỷ lệ tử vong có khả năng đạt được trong hai tuần. Hai tuần tới và trong giai đoạn này, điều rất quan trọng là mọi người đều cần tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn. Bạn càng làm tốt, cơn ác mộng này sẽ kết thúc càng nhanh", ông Trump nói với các phóng viên.

Theo đó, các hướng dẫn khuyến nghị mọi người ở nhà và tránh các cuộc tụ họp xã hội.

Một máy bay thương mại mang găng tay, khẩu trang, áo choàng và các vật tư y tế khác từ Thượng Hải đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kennedy ở New York vào Chủ nhật. Đây là chuyến bay đầu tiên trong số 22 chuyến bay mà các quan chức Nhà Trắng cho biết sẽ sớm chuyển hàng hóa cần thiết đến Hoa Kỳ trong tháng Tư.

Lính bảo vệ Hoàng gia Tây Ban Nha khử trùng một bệnh viện ở Madrid - Ảnh:AP

Cũng trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha ghi nhận số người chết trong một ngày cao nhất kể từ khi bùng phát dịch.

Ghi nhận thêm 821 ca tử vong vì Covid-19, Tây Ban Nha là quốc gia có số ca tử vong cao nhất trong ngày hôm qua. Số liệu thống kê mới đã vượt qua kỷ lục của ngày thứ Bảy và đưa tổng số người chết trong cả nước lên 6.803. Bộ Y tế Tây Ban Nha cũng cho biết, tới ngày 29/3, tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 cũng đã tăng lên 80.110 với 6.875 ca nhiễm mới.

Trong khi đó, Tổng cục Y tế Pháp xác nhận, trong vòng 24 giờ qua đã có 292 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại các bệnh viện của nước này lên 2.606 người. Với 2.599 ca mắc mới, tổng số ca nhiễm Sars-CoV-2 được xác nhận tại Pháp là 40.174. Theo giới chức y tế Pháp, 7.202 bệnh nhân đã được chữa khỏi và ra viện.

Tổng số ca nhiễm Sars-CoV-2 trên thế giới đã vượt qua 700,00, theo Đại học Johns Hopkins (JHU), với tổng số ca tử vong vượt qua 33.000. Theo dữ liệu của JHU, gần 149,00 người đã phục hồi trên toàn cầu.

Virus có tên Covid-19, xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái, đã lan rộng đến ít nhất 199 quốc gia và khu vực trên toàn cầu.

(Theo Reuters/Telegr/euronews)