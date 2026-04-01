Nhắc đến làn da trắng sứ, mịn màng gần như không tì vết, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Cúc Tịnh Y, mỹ nhân được truyền thông ưu ái gọi là "mỹ nữ 4000 năm có một". Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc mong manh, cô còn khiến hội chị em tò mò: làm thế nào để làn da luôn sáng mịn, đều màu dù lịch trình dày đặc và thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng? Câu trả lời lại nằm ở một thói quen tưởng quen mà không phải ai cũng làm đúng: bôi kem chống nắng.

Thói quen bôi kem chống nắng "chuẩn chỉnh" giúp da luôn trắng mịn

Điểm đáng học hỏi ở Cúc Tịnh Y là cô xem kem chống nắng như "vật bất ly thân". Do đặc thù công việc phải quay phim, chụp hình ngoài trời, nữ diễn viên luôn mang theo kem chống nắng bên mình và thoa lại sau mỗi 4–6 tiếng, bất kể trời nắng hay râm, ở ngoài trời hay trong nhà.

Không dừng lại ở đó, cô còn kết hợp che chắn vật lý bằng nón, ô và khẩu trang để tăng hiệu quả bảo vệ da. Đây chính là "combo vàng" mà các bác sĩ da liễu luôn khuyến khích: chống nắng hóa học chống nắng vật lý.

Vì sao thói quen này lại quan trọng?

Ánh nắng mặt trời chứa tia UV, "thủ phạm số 1" gây lão hóa da. Tia UVA có thể xuyên sâu vào trung bì, phá hủy collagen và elastin, khiến da nhanh nhăn, chảy xệ. Trong khi đó, tia UVB gây bỏng rát, sạm nám và tăng nguy cơ ung thư da.

Việc thoa lại kem chống nắng sau 4–6 tiếng giúp duy trì lớp màng bảo vệ, bởi kem chống nắng có thể bị trôi do mồ hôi, dầu thừa hoặc ma sát. Nếu chỉ bôi một lần vào buổi sáng, hiệu quả bảo vệ gần như giảm đáng kể vào giữa ngày.

Làm sao để kem chống nắng phát huy tối đa hiệu quả?

Thói quen của Cúc Tịnh Y là đúng, nhưng để tối ưu hơn, chị em có thể lưu ý thêm:

Bôi đủ lượng: Khoảng 2mg/cm² da, tương đương 1–2 đốt ngón tay cho mặt.

Bôi trước khi ra ngoài 15–20 phút để kem kịp ổn định trên da.

Chọn SPF phù hợp: SPF 30–50 là lý tưởng cho sinh hoạt hàng ngày.

Đừng quên vùng cổ, tai, mu bàn tay – những vùng dễ lão hóa nhưng hay bị bỏ quên.

Duy trì chống nắng đúng cách không chỉ giúp da trắng sáng mà còn là "chìa khóa" ngăn ngừa lão hóa sớm, giữ da căng mịn lâu dài.

Những thói quen khác giúp Cúc Tịnh Y giữ da sáng khỏe từ bên trong

Không chỉ chăm sóc từ bên ngoài, Cúc Tịnh Y còn duy trì nhiều thói quen lành mạnh để nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

Uống trà xanh mỗi ngày

Trà xanh là thức uống yêu thích của cô. Loại nước này giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là catechin, hoạt chất giúp trung hòa gốc tự do, giảm tổn thương tế bào da và hỗ trợ làm sáng da.

Việc uống trà xanh đều đặn không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn hỗ trợ giảm viêm, cải thiện tình trạng da xỉn màu do stress và môi trường.

Ăn uống có kiểm soát

Từ thời hoạt động trong nhóm SNH48, Cúc Tịnh Y đã duy trì chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Một trong những thói quen đặc biệt của cô là ăn chậm, nhai kỹ.

Trong một video hậu trường, cô từng khiến fan bất ngờ khi nhai tới hơn 80 lần cho một miếng bánh mì. Nghe có vẻ "cực đoan", nhưng thực tế, ăn chậm giúp:

Cải thiện tiêu hóa

Tăng cảm giác no

Giảm nguy cơ ăn quá mức

Nhờ đó, cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, hạn chế tích tụ mỡ thừa – yếu tố có thể ảnh hưởng đến nội tiết và làn da.

Ưu tiên rau xanh, ăn nhạt để bảo vệ sức khỏe

Chế độ ăn của Cúc Tịnh Y rất giàu rau xanh, đặc biệt là cải xoăn, loại rau chứa nhiều vitamin A, C và chất chống oxy hóa tốt cho da.

Thay vì cơm trắng, cô thường chọn khoai lang để cung cấp tinh bột lành mạnh. Đồng thời, các món ăn được chế biến khá nhạt, hạn chế gia vị.

Điều này không chỉ tốt cho vóc dáng, làn da mà còn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như tăng huyết áp, tim mạch hay rối loạn chuyển hóa, những yếu tố có thể gián tiếp làm da xuống cấp nhanh hơn.

