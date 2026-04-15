2 món giàu collagen như “kem chống nắng tự nhiên”, ăn đều còn hỗ trợ giảm cân

1. Khoai lang

Khoai lang ruột cam chứa hàm lượng beta-carotene dồi dào, một chất chống oxy hóa mạnh có khả năng trung hòa các gốc tự do. Đây là những tác nhân gây tổn thương da khi tiếp xúc với tia UV.

Một nghiên cứu công bố năm 2020 trên tạp chí BBA - Molecular and Cell Biology of Lipids chỉ ra rằng, beta-carotene có thể hấp thụ một phần tia UV, đồng thời giảm thiểu các tổn thương do ánh nắng gây ra. Nhờ đó, việc bổ sung khoai lang trong chế độ ăn có thể giúp giảm mức độ cháy nắng và bảo vệ da tốt hơn.

Không dừng lại ở đó, khoai lang còn giàu vitamin C và E, 2 dưỡng chất quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen. Điều này giúp da duy trì độ đàn hồi, hạn chế hình thành nếp nhăn và dấu hiệu lão hóa sớm.

Khoai lang là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng lại có lợi cho việc kiểm soát cân nặng. Lý do nằm ở hàm lượng carbohydrate phức hợp và chất xơ cao.

Chất xơ hòa tan trong khoai lang có khả năng tạo dạng gel trong đường tiêu hóa, làm chậm quá trình tiêu hóa. Nhờ đó, bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn và ít có xu hướng ăn thêm.

Một tổng quan phân tích 48 nghiên cứu cho thấy, việc tăng lượng chất xơ trong chế độ ăn trong ít nhất 12 tháng có liên quan đến việc giảm ít nhất 5% trọng lượng cơ thể.

Ngoài ra, khoai lang chứa khoảng 77% nước và 13% chất xơ, giúp cung cấp năng lượng bền vững nhưng không mang lại quá nhiều calo. Đây là yếu tố quan trọng trong cơ chế giảm cân, khi cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng hơn lượng nạp vào.

Một nghiên cứu kéo dài 8 tuần trên 58 nhân viên văn phòng đăng tải trên Health cũng ghi nhận, những người thay thế một bữa ăn mỗi ngày bằng thực phẩm từ khoai lang trắng đã giảm khoảng 5% trọng lượng cơ thể và mỡ cơ thể.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh: Không có “thần dược” nào giúp giảm cân. Khoai lang chỉ phát huy hiệu quả khi nằm trong một chế độ ăn cân bằng, đa dạng và duy trì lâu dài.

2. Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh như cải xoăn, rau bina hay cải collard rất giàu lutein và zeaxanthin, 2 chất chống oxy hóa có vai trò hỗ trợ bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng.

Bên cạnh đó, rau lá xanh còn cung cấp hàng loạt vitamin quan trọng như A, C, E, K và folate. Những dưỡng chất này giúp giảm viêm, tăng sản sinh collagen và làm chậm quá trình lão hóa da.

Nhờ vậy, việc bổ sung rau xanh mỗi ngày không chỉ tốt cho sức khỏe tổng thể mà còn góp phần tăng “sức đề kháng” cho làn da trước tia UV.

Rau lá xanh còn là thực phẩm ít calo nhưng giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no và duy trì độ hydrat hóa cho cơ thể. Đây là yếu tố quan trọng trong hành trình giảm cân.

Đáng chú ý, rau lá xanh còn chứa thylakoids, hợp chất thực vật có liên quan đến việc tăng cảm giác no và kiểm soát sự thèm ăn. Một số nghiên cứu cho thấy, thylakoids có thể hỗ trợ điều chỉnh cảm giác đói, từ đó giúp giảm lượng thức ăn tiêu thụ.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng lưu ý cần thêm nhiều nghiên cứu để khẳng định rõ hiệu quả của thylakoids khi được bổ sung qua thực phẩm tự nhiên thay vì dạng bổ sung.

Vậy nên từ hôm nay, để chống nắng, hãy bắt đầu từ những gì bạn ăn mỗi ngày. Rau lá xanh và khoai lang, với hàm lượng chất chống oxy hóa và chất xơ dồi dào, vừa giúp bảo vệ da trước tia UV, vừa hỗ trợ giảm cân một cách khoa học.

Song song với việc này đừng quên bôi kem chống nắng, có thể uống them viên chống nắng, tăng cường vận động... bạn sẽ vừa có làn da khỏe mạnh vừa có vóc dáng cân đối.