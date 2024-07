Khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin mỹ nam số một châu Á Won Bin hẹn hò, công chúng tò mò ai sẽ là người đủ điều kiện để đứng bên vị "thánh sống" của khán giả xứ Kim Chi. Thời điểm đó, Won Bin có hàng triệu người hâm mộ cuồng nhiệt và bạn gái của anh có thể trở thành kẻ thù chung của hàng triệu cô gái. Thế nhưng, khi biết người đó là Lee Na Young, những ý kiến phản đối dần lắng xuống. Người hâm mộ chấp nhận sự thật và cho rằng "cũng chỉ có Lee Na Young mới xứng ở bên cạnh Won Bin".

Lee Na Young là mỹ nhân đẹp nức tiếng tại Hàn Quốc một thời

Khán giả và truyền thông Hàn Quốc tung hô Won Bin như một báu vật của làng giải trí, nhưng Lee Na Young cũng không kém cạnh khi là mỹ nhân nổi tiếng sở hữu gương mặt với tỷ lệ vàng và một sự nghiệp có những thành công đáng nể.

Lee Na Young sinh năm 1979 được phát hiện khi đang làm khán giả của một show âm nhạc có tên Sora Lee's Propose. Lúc đó, cô là sinh viên năm nhất của trường Cao đẳng Singu, cũng muốn bước chân vào giới giải trí nhưng chưa có cơ hội. Nhờ một cú lia máy chỉ 2 giây, cô gái 18 tuổi đã lọt vào mắt xanh của những người tìm kiếm tài năng. Sau đó một năm, người đẹp chính thức bước chân vào giới giải trí với vai trò người mẫu.

Cô được phát hiện khi đi xem show âm nhạc

Lee Na Young có gương mặt trong sáng thánh thiện

Đồng thời, vóc dáng của Lee Na Young đẹp tựa người mẫu

Vẻ quyến rũ nữ tính của cô hoàn thiên theo năm tháng

Lee Na Young từng là nữ hoàng quảng cáo xứ Hàn

Lee Na Young cao 1,73 m, đôi chân dài miên mang, vòng eo thon gọn nhưng khuôn ngực gợi cảm. Cô có tất cả những gì mà một cô gái ao ước. Đặc biệt là nhan sắc yêu kiều, nụ cười đáng yêu dễ dàng gây ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt. Trong các cuộc bình chọn của khán giả, Lee Na Young dễ dàng lọt top mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất xứ Hàn. Các trung tâm sắc đẹp khẳng định cô sở hữu khuôn mặt có tỉ lệ vàng cùng chiếc mũi đã trở thành tiêu chuẩn mà khách hàng nữ yêu thích nhất.

Nhờ ưu thế về vóc dáng, Lee Na Young giành được nhiều hợp đồng quảng cáo và từng được coi là "nữ hoàng quảng cáo" một thời của Hàn Quốc. Từ khi ra mắt, nữ diễn viên đã đại diễn hơn 70 thương hiệu khác nhau, từng được Hiệp hội Quảng cáo Hàn Quốc trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ quảng cáo xuất sắc, thể hiện giá trị thương mại cực tốt của Lee Na Young trong thời kỳ đỉnh cao.

Lee Na Young trong Ruler of Your own World World (tựa Việt: Tự Lập)

Cô có gương mặt rất sáng màn hình (Cảnh trong phim Someone Special)

Lee Na Young với hình ảnh cực ngầu trong Howling (tựa Việt: Chó Săn)

Không những vậy, Lee Na Young còn là một diễn viên có tài. Năm 1998, cô có vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình Dream of Warrior. Dù không được đào tạo bài bản về diễn xuất, Lee Na Young cũng có sức hấp dẫn khó cưỡng trên màn ảnh. Nữ diễn viên đẹp trong mọi góc quay, thể hiện thần thái tươi mới tràn đầy sức sống trong các vai diễn. Đến năm 2002, Lee Na Young thắng hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc tại Giải thưởng truyền hình MBC với phim Ruler of Your own World World.

Năm 2004, Lee Na Young được ca ngợi như hiện tượng diễn xuất của điện ảnh Hàn Quốc. Cô giành giải Diễn viên chính xuất sắc tại LHP Rồng Xanh danh giá nhờ vai diễn trong siêu phẩm Someone Special.

Lee Na Young một lần nữa nhận được hàng loạt lời khen ngợi vào năm 2006 nhờ diễn xuất ấn tượng trong Maundy Thursday. Tiếp theo, nữ diễn viên vào vai một người mộng du bị dày vò về mặt cảm xúc trong Dream (2008) của đạo diễn tài năng nhưng kỳ dị Kim Ki Duk. Trong bộ phim này, Lee Na Young từng gặp nguy hiểm đến mức suýt chết khi cô thực hiện một cảnh quay treo cổ. Nữ diễn viên đã ngất đi trong khi đạo diễn cho rằng cô vẫn đang diễn xuất.

Lee Na Young có diễn xuất tinh tế cuốn hút có chiều sâu

Nữ diễn viên từng giành giải Rồng Xanh danh giá

Những miệt mài cống hiến trong nghệ thuật giúp Lee Na Young vươn lên thành sao hạng A của giới giải trí Hàn Quốc thời kỳ đó. Ngoài ra, nữ diễn viên còn được yêu thích nhờ đời tư kín tiếng không vướng scandal, hình tượng đẹp.

Theo Naver, nếu Lee Na Young không kết hôn với Won Bin, có lẽ sự nghiệp của cô sẽ còn chói sáng hơn nữa. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân hạnh phúc với tài tử nổi tiếng bậc nhất xứ Hàn cũng khiến mọi người ghen tị.

Lee Na Young và Won Bin công khai hẹn hò vào tháng 7/2013. Đến tháng 6/2015, tại thung lũng Jeongseon, Gangwon - quê nhà của Won Bin, hai nghệ sĩ tổ chức hôn lễ giản dị chỉ với 50 người tham dự. Sau khi kết hôn, Lee Na Young ít tham gia diễn xuất hơn, tuy nhiên, cô vẫn sống sung túc nhờ khả năng kiếm tiền tuyệt đỉnh của ông xã Won Bin.

Lee Na Young gây chấn động khi hẹn hò với Won Bin. Tuy nhiên, khán giả công nhận rằng hai người rất xứng đôi kể cả về ngoại hình lẫn tài năng, tính cách

Hai ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc nhưng có lối sống giản dị kín đáo

Theo Naver, dù không đóng phim trong 8 năm, Won Bin vẫn bỏ túi 20 triệu USD chỉ tính riêng tiền quảng cáo. Năm 2018, vợ chồng Won Bin - Lee Na Young tiếp tục mua đứt một tòa nhà 7 tầng tọa lạc gần Ga Apgujeongrodeo, khu phố Cheongdamdong đắt đỏ. Có tin đồn rằng giá trị tòa nhà này với thời điểm đó lên tới hơn 300 tỷ đồng và đây chỉ là một trong số rất nhiều bất động sản của hai vợ chồng.