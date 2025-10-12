Mỹ nhân đình đám bị chê bất tài nhưng chảnh chọe, từng chèn ép Triệu Lệ Dĩnh

Nhắc đến Angelababy, khán giả sẽ nhớ ngay đến một trong những "biểu tượng nhan sắc" của showbiz Hoa ngữ suốt nhiều năm liền. Từ khi tên tuổi lên hạng A nhờ sự nâng đỡ của Huỳnh Hiểu Minh dù luôn bị chê bất tài, Angelababy nhanh chóng trở thành gương mặt đắt show quảng cáo, lời mời đóng phim không đếm xuể và liên tục dự các sự kiện lớn nhỏ. Nhưng danh tiếng càng lớn thì người đẹp sinh năm 1989 cũng mang về không ít tai tiếng. Theo trang Sohu, Angelababy từng bị tố thường xuyên tỏ thái độ chảnh chọe với ê kíp, coi thường nhân viên, quát mắng trợ lý chỉ vì chọn nhầm túi xách. Một số người trong nghề còn kể, chỉ cần không vừa ý, Angelababy sẵn sàng ném đồ hoặc quát tháo ngay giữa phim trường.

Angelababy vướng ồn ào chảnh chọe, mắc bệnh ngôi sao

Không chỉ vậy, Angelababy còn bị tố từng chèn ép bạn diễn Trần Hiểu, yêu cầu phía sản xuất đổi nam chính vì "không xứng đôi" với mình. Thái độ ngạo mạn của nữ diễn viên Cô Phương Bất Tự Thưởng khiến nhiều đạo diễn phải ngán ngẩm vì khó hợp tác. Trong giới, câu chuyện Angelababy bắt nạt Triệu Lệ Dĩnh cũng từng khiến dân mạng dậy sóng. Khi cả 2 nàng mỹ nhân 85 này cùng tham gia sự kiện, Angelababy được cho là cố tình giành vị trí trung tâm, thậm chí phớt lờ đồng nghiệp dù Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng hơn hẳn. Không ít khán giả còn chỉ ra những khoảnh khắc Angelababy cố chiếm spotlight làm Triệu Lệ Dĩnh phải nhường chỗ, sau đó rời khỏi sân khấu với vẻ ngượng ngùng.

Ngay cả với Huỳnh Hiểu Minh, người từng có công rất lớn đưa Angelababy lên được vị trí cao trong giới thì cô cũng không coi anh ra gì, cho rằng đối phương không đủ tầm để giúp cô bước vào giới giải trí quốc tế. Trong khi Huỳnh Hiểu Minh hết lòng giúp vợ có chỗ đứng thì Angelababy lại tỏ ra lạnh nhạt, xem nhẹ công sức của anh. Một nguồn tin trong giới tiết lộ, cặp đôi Bên Nhau Trọn Đời từng cãi nhau nảy lửa chỉ vì chuyện ai được phỏng vấn trước và chính thái độ kiêu ngạo ấy của Angelababy là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân này tan vỡ.

Angelababy bị tố chèn ép Trần Hiểu và cả Triệu Lệ Dĩnh

Ngay cả Huỳnh Hiểu Minh, cô cũng coi thường

Nhưng từ "nữ hoàng showbiz" một thời, Angelababy giờ đây lại phải trả giá đắt cho quá khứ của mình. Năm 2022, cô chính thức ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, mất đi bệ đỡ quyền lực nhất trong sự nghiệp khiến ánh hào quang cũng theo đó mà tắt, các dự án phim giảm dần, lời mời show giải trí cũng không còn dồn dập như trước.

Đến năm 2023, scandal xem show Crazy Horse trở thành cú đòn chí mạng đối với người đẹp 8x. Hình ảnh Angelababy xuất hiện tại một show diễn gắn với yếu tố nhạy cảm khiến làng giải trí Trung Quốc đồng loạt "đóng băng" mọi hoạt động của cô. Thời gian đó, nữ diễn viên bị xóa tên khỏi loạt dự án, quảng cáo bị gỡ bỏ, đồng thời các nhãn hàng lớn cũng nhanh chóng chấm dứt hợp đồng.

Vụ việc xem show Crazy Horse đẩy sự nghiệp của Angelababy xuống đáy vực

Sau vài tháng ở ẩn, Angelababy được gỡ lệnh cấm nhưng sự nghiệp của cô vẫn chìm trong bế tắc. 2 năm qua, chẳng có dự án phim hay show truyền hình nào mời vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh góp mặt, loạt phim may mắn lên sóng cũng không thể mở đường cho cô trở lại. Giờ đây, Angelababy cũng chỉ xuất hiện lác đác trong vài livestream bán hàng nhỏ lẻ, nhận lời quảng cáo cho những thương hiệu tầm trung, đồng thời quay trở về làm người mẫu nhưng không còn được chú ý.

Điều gây bất ngờ hơn là một số clip hậu trường còn cho thấy Angelababy bị các KOL tỏ thái độ coi thường ngay trong buổi livestream và khi bị chen lời, ngắt câu, cô chỉ biết cười gượng cho qua. Cảnh tượng ấy khiến nhiều người không khỏi lắc đầu bởi ít năm trước thôi, Angelababy còn là ngôi sao được săn đón nhất Cbiz, sải bước trên thảm đỏ với trang phục xa xỉ và ánh đèn flash chói lòa.

Trước đây coi thường người khác, giờ cô lại bị người ta làm điều tương tự

Từ đỉnh cao danh vọng đến cảnh thất nghiệp, Angelababy trở thành ví dụ điển hình cho "quy luật đào thải khắc nghiệt" của giới giải trí. Khi ánh hào quang không còn, chỉ còn lại những điều thật sự thuộc về bản thân là tài năng, thái độ và cách đối nhân xử thế. Và đáng tiếc thay, Angelababy lại chẳng có bất kỳ thứ nào cả.