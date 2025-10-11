Ngôi sao hạng A xứ Hàn Lee Kwang Soo đang là cái tên phủ sóng mạng xã hội Việt những ngày này. Chuỗi các buổi cinetour 2 miền Nam - Bắc của anh cùng đoàn phim Tay Anh Giữ Một Vì Sao liên tục trở thành chủ đề hot với những clip hài hước, dễ thương cực viral. Một trong số những khoảnh khắc viral nhất của Lee Kwang Soo trong chuỗi các buổi cinetour lần này là khi anh gặp một fan nam thậm chí còn hài hước hơn mình. Đoạn clip do chính fan nam này đăng tải hút tới hơn 3 triệu người xem chưa đầy 1 ngày cùng vô bình luận thích thú với tương tác của Lee Kwang Soo cùng người hâm mộ.

Lee Kwang Soo liên tục tham gia các buổi cinetour tại Việt Nam

Cụ thể trong đoạn clip ngắn, fan nam này sau khi xin chữ ký của Lee Kwang Soo thì đã bất ngờ đứng trước mặt thần tượng, nhảy lại "điệu nhảy con muỗi" của nam diễn viên (điệu nhảy con muỗi là một điệu nhảy xuất phát từ bộ phim Gia Đình Là Số 1 phần 2, gắn liền với sự nghiệp của Lee Kwang Soo). Khi bất ngờ bị fan trêu chọc, Lee Kwang Soo ngại ra mặt nhưng cách xử lý của anh mới bất ngờ. Thay vì bối rối, xấu hổ hay chơi lớn cùng nhảy, "hoàng tử châu Á" lại bất ngờ... xô đẩy fan tới 2 lần, để bạn fan này nhanh chóng rời sân khấu.

Màn tương tác hài hước của Lee Kwang Soo với người hâm mộ đang cực viral

Dĩ nhiên, đây chỉ là một hành động hài hước, đúng với phong cách của "hươu cao cổ" xứ Hàn. Fan nam và các khán giả bên dưới cũng vì thế mà không nhịn nổi cười. Dưới phần bình luận, cư dân mạng cũng ngỡ ngàng với cách xử lý của Lee Kwang Soo, cho rằng đây là lần đầu tiên họ thấy một idol Hàn dám "tác động vật lý" fan giữa nơi công cộng như thế. Hành động của Lee Kwang Soo càng khiến khán giả yêu mến anh nhiều hơn bởi nam diễn viên quá thân thiện, không hề có bất cứ khoảng cách nào với người hâm mộ.

Fan nhảy điệu con muỗi trêu Lee Kwang Soo

Và cái kết

Bình luận của khán giả: - Lại còn điệu con muỗi, nể ông tướng này. - Về kể bị sao hạng A Hàn Quốc xô đẩy không ai tin. - Bị bản quyền đánh ngay trên sân khấu. - Lee Kwang Soo cũng biết ngại hả. Tới cỡ đẩy về là hiểu rồi ha. - Điệu nhảy ảnh đã cố quên đi mà về Việt Nam liên tục bị khui lại. Quả này ảnh nhớ Việt Nam tới cuối đời. - Giây trước là fan, giây sau bị đẩy như antifan liền, lần đầu tiên thấy idol Hàn xô đẩy người hâm mộ.

Nói thêm về Tay Anh Giữ Một Vì Sao, phim xoay quanh hành trình mắc kẹt tại Việt Nam của ngôi sao hạng A Hàn Quốc Kang Jun Woo (Lee Kwang Soo). Trong quãng thời gian xa nhà, anh gặp Thảo (Hoàng Hà), cô nhân viên pha chế hiền lành, chân thành. Hai con người xa lạ dần trở thành chỗ dựa của nhau giữa TP.HCM nhộn nhịp. Từ một ngôi sao quen sống trong hào quang, Jun Woo học cách tận hưởng cuộc sống giản dị khi cùng Thảo lang thang phố xá, khám phá ẩm thực Việt và về quê cô để trải nghiệm văn hóa cà phê. Giữa khung cảnh rực rỡ ấy, Jun Woo tìm thấy thứ quý giá hơn danh vọng là tình yêu và sự bình yên nơi trái tim cô gái Việt.