Sao nữ Cbiz lao đao vì phim thất bại: Triệu Lệ Dĩnh gây bất ngờ vẫn chưa bằng mỹ nhân này có 2 bộ flop

Mặc dù không phải ngôi sao quá đình đám trong làng giải trí nhưng Chúc Tự Đan từng ghi điểm nhờ hình ảnh dễ thương, gần gũi và thân thiện với fan. Chỉ có điều thời gian gần đây, cô liên tục bị "khui" ra những phốt thảo mai, giả tạo, thậm chí là chơi xấu đồng nghiệp khiến hình tượng vốn ngây thơ trong mắt công chúng sụp đổ.

Chúc Tự Đan bị tố giả tạo

Phớt lờ ân nhân khi gặp khó khăn

Sự nghiệp của Chúc Tự Đan gắn liền với Gia Hành - công ty do Dương Mịch cùng các cổ đông xây dựng. Thuở đầu, Dương Mịch dùng danh tiếng của bản thân để nâng đỡ các nghệ sĩ dưới trướng, tạo cơ hội cho họ xuất hiện trong những dự án lớn. Chúc Tự Đan từng thành danh nhờ vai phụ trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa do Dương Mịch đóng chính. Tiếp đó, cô dần được giao vai quan trọng trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký và nhiều bộ phim khác, mở ra cơ hội tiến đến vai nữ chính.

Thế nhưng từ năm 2022 đến 2024 khi Dương Mịch rời Gia Hành và sự nghiệp gặp khó khăn, Chúc Tự Đan lại im lặng hoàn toàn, không hề gửi lời chúc mừng sinh nhật dù trước đó cô vẫn đều đặn làm điều này. Thậm chí, có lần nữ diễn viên 9x còn phát ngôn thiếu tôn trọng đàn chị, người vẫn luôn được coi là ân nhân của cô. Chỉ đến khi Dương Mịch "hồi sinh" với Sinh Vạn Vật, trở thành nghệ sĩ được săn đón nhất nhì hiện nay thì Chúc Tự Đan mới quay lại gửi lời chúc sinh nhật khiến nhiều người cho rằng cô chỉ làm vậy vì lợi ích cá nhân.

Chúc Tự Đan từng phớt lờ Dương Mịch khi đối phương gặp khó khăn

"Đâm sau lưng" chị em tốt

Mối quan hệ giữa Chúc Tự Đan và Địch Lệ Nhiệt Ba từng rất thân thiết khi cả hai cùng chung công ty và hợp tác qua nhiều phim. Tuy nhiên, khi sự nghiệp Chúc Tự Đan ở giai đoạn flop, cô lại tích cực dùng tên tuổi của Địch Lệ Nhiệt Ba để tăng độ hot và bắt chước phong cách thời trang thảm đỏ của đồng nghiệp nhằm mục đích gây sự chú ý. Đến khi Chúc Tự Đan trở nên nổi tiếng hơn nhờ Vĩnh Dạ Tinh Hà, cô liền nhanh chóng "đá" Địch Lệ Nhiệt Ba và chơi thân với người khác.

Không chỉ dừng lại ở đó, Chúc Tự Đan còn "đâm sau lưng" Ngu Thư Hân - nữ chính trong Vĩnh Dạ Tinh Hà. Trong thời gian quảng bá phim, cả hai thân thiết và gọi nhau là bạn, thường xuất hiện cùng nhau như hình với bóng. Nhưng khi sự nghiệp của Ngu Thư Hân tụt dốc, Chúc Tự Đan lại like những bài viết chê bai đồng nghiệp khiến công chúng nghi ngờ về sự chân thành trong tình bạn của cô.

Chúc Tự Đan rất dễ quay lưng với bạn bè

Thiếu chuyên nghiệp, bỏ vai sát ngày khởi quay

Một trong những sự việc gây xôn xao nhất của Chúc Tự Đan là việc cô nhận vai nữ phụ trong Ngũ Phúc Lâm Môn của Vu Chính nhưng sát ngày khai máy lại đột ngột bỏ phim để nhận vai nữ chính trong phim khác. Vu Chính công khai đoạn chat với lãnh đạo của Chúc Tự Đan, tiết lộ việc cô bỏ vai làm cho cả đoàn phim và bên đầu tư chịu ảnh hưởng lớn. Ngay cả khi bị chỉ trích, Chúc Tự Đan vẫn giữ thái độ bình thản, còn netizen thì ngán ngẩm trước hành động thiếu chuyên nghiệp của cô.

Ngoài ra, Chúc Tự Đan còn bị tố like bài viết nói Tống Tổ Nhi trốn thuế, coi thường nữ chính Lý Nhất Đồng dù cả hai hợp tác trong Thư Quyển Nhất Mộng, thể hiện thái độ nịnh nọt người có địa vị cao và khinh thường nghệ sĩ kém nổi. Cô cũng nhiều lần bị nhận xét xây dựng hình ảnh bánh bèo ngây thơ để thu hút fan nhưng thực tế lại luôn toan tính và rất tâm cơ.

Từ việc phớt lờ ân nhân, "đâm sau lưng" bạn bè cho đến hành vi thiếu chuyên nghiệp trong công việc, Chúc Tự Đan dần lộ rõ hình ảnh giả tạo. Trong showbiz vốn đề cao danh tiếng tốt thì sự thảo mai và chỉ quan tâm lợi ích cá nhân khiến cô mất điểm nghiêm trọng trong mắt công chúng và đồng nghiệp. Từ cô gái được yêu mến vì sự đáng yêu, giờ danh tiếng của Chúc Tự Đan đã sụp đổ hoàn toàn và bị mọi người quay lưng.