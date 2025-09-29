Diễn kém và thiếu khí chất minh tinh, Triệu Lệ Dĩnh lép vế trước “bản sao”

Năm 2024, Triệu Lệ Dĩnh từng trở lại màn ảnh rộng với bộ phim điện ảnh Tâm Sự Của Kiều Nghiên. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Đại Kiều Tiểu Kiều của Trương Duyệt Nhiên và được kỳ vọng sẽ giúp nữ diễn viên 8x khẳng định vị thế bên điện ảnh. Đáng tiếc, Tâm Sự Của Kiều Nghiên gây thất vọng vì kịch bản rời rạc, diễn xuất yếu kém và thành tích phòng vé mờ nhạt.

Đến năm 2025, cũng từ cùng nguyên tác, bộ phim truyền hình Hãy Để Tôi Tỏa Sáng do Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính lên sóng và nhanh chóng tạo nên cơn sốt. Thành công của Hãy Để Tôi Tỏa Sáng khiến khán giả đã nhanh chóng đặt 2 tác phẩm lên bàn cân so sánh. Và bất ngờ thay, Triệu Lệ Dĩnh lại bị đánh giá lép vế trước đàn em 9x - người từng bị mỉa mai là "bản sao" của cô.

Phim của Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư bị đem ra so sánh

Tâm Sự Của Kiều Nghiên: Thất bại của Triệu Lệ Dĩnh

Trong Tâm Sự Của Kiều Nghiên, Triệu Lệ Dĩnh thủ vai nữ minh tinh Kiều Nghiên - người đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp nhưng phải đối mặt với hàng loạt biến cố, trong đó có sự xuất hiện của người chị gái (Tân Chỉ Lôi). Là phim điện ảnh, tác phẩm buộc phải đẩy nhanh mạch truyện, dẫn đến nhiều chi tiết bị cắt xén khiến câu chuyện trở nên khiên cưỡng, thiếu logic.

Không chỉ kịch bản gây tranh cãi, diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh cũng khiến khán giả thất vọng. Nhân vật Kiều Nghiên lẽ ra phải mang phong thái sang trọng, khí chất minh tinh nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại bị chê "quê mùa", tạo hình nhạt nhòa, biểu cảm gượng gạo. Đôi mắt vô hồn và sự thiếu biến hóa trong cách diễn khiến khán giả không cảm nhận được vẻ thông minh, sắc sảo của nhân vật. Nhiều ý kiến còn cho rằng nữ phụ Tân Chỉ Lôi lại toát lên thần thái phù hợp với hình tượng Kiều Nghiên hơn cả nữ chính.

Triệu Lệ Dĩnh nhận nhiều đánh giá tiêu cực khi đóng Tâm Sự Của Kiều Nghiên

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng: Cú lột xác của Triệu Lộ Tư

Trái ngược với sự ê chề của đàn chị, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng đang là điểm sáng của màn ảnh Hoa ngữ năm 2025. Bộ phim kể về Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư) - một nữ MC xuất thân nghèo khó nhưng lại giả danh tiểu thư nhà giàu để tiến vào hào môn và kết hôn cùng tổng tài Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình). Cuộc hôn nhân ấy mở ra chuỗi bi kịch, buộc Hứa Nghiên phải trả giá cho sự giả dối của chính mình.

Với thời lượng hơn 30 tập, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng có đủ không gian để khắc họa số phận đầy góc khuất của nữ chính. Ngoại trừ vài tình tiết có hơi lố lăng thì kịch bản nhìn chung được đánh giá hấp dẫn, kịch tính và cuốn hút người xem. Triệu Lộ Tư trong vai Hứa Nghiên cũng gây bất ngờ với màn tiến bộ rõ rệt, những cảnh khóc đầy cảm xúc, biểu cảm tinh tế và không còn màu mè như trước.

Triệu Lộ Tư được khen ngợi trong Hãy Để Tôi Tỏa Sáng

Đáng chú ý, tạo hình của nhân vật cũng được đầu tư kỹ lưỡng. Chỉ trong vài tập đầu, Triệu Lộ Tư đã thay đến hàng chục bộ trang phục, biến Hứa Nghiên thành "yêu nữ hàng hiệu" sang chảnh, sắc sảo. Chính sự trau chuốt này giúp cô tỏa sáng đúng nghĩa, khác hẳn hình ảnh giản đơn, thiếu khí chất minh tinh của Triệu Lệ Dĩnh trong Tâm Sự Của Kiều Nghiên.

Không chỉ được đánh giá cao hơn về nội dung và diễn xuất, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng còn gặt hái thành tích nổi bật. Ngay ngày phát sóng đầu tiên, điểm nhiệt trên Tencent đã vượt mốc 27.000 và phá kỷ lục của nền tảng trong năm nay. Chỉ sau 3 ngày, con số này đạt 29.000, giúp phim nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng phim hot hiện tại. Lượt xem cũng tăng chóng mặt, cho thấy sức hút cực mạnh mẽ của Hãy Để Tôi Tỏa Sáng.

Bên cạnh đó, khán giả còn ấn tượng khi biết Triệu Lộ Tư vì vai diễn đã giảm cân kịch liệt, đến mức chỉ còn 34kg. Trên màn ảnh, thân hình "mỏng như tờ giấy" của cô càng khiến nhân vật Hứa Nghiên thêm phần bi thương và gợi nhiều đồng cảm.

Sau loạt phim flop, Triệu Lộ Tư đã thật sự bứt phá

Cùng xuất phát từ một nguyên tác, cùng thể hiện một nhân vật nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược khi Tâm Sự Của Kiều Nghiên của Triệu Lệ Dĩnh thất bại còn Hãy Để Tôi Tỏa Sáng của Triệu Lộ Tư lại bùng nổ thành hiện tượng. Có thể thấy, Triệu Lộ Tư không chỉ thoát mác "bản sao Triệu Lệ Dĩnh" mà còn đang chứng minh vị thế riêng bằng nhan sắc, diễn xuất tiến bộ và thành tích vang dội. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh có lẽ sẽ phải nhìn lại bản thân bởi danh tiếng quá khứ không đủ che mờ những hạn chế hiện tại.