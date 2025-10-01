10 mỹ nhân dị vực đẹp nhất Trung Quốc: Triệu Lệ Dĩnh xếp sau Dương Mịch, hạng 1 nhan sắc hơn cả thượng thừa

1. Bành Tiểu Nhiễm - Đông Cung

Bành Tiểu Nhiễm chắc chắn phải đứng đầu trong danh sách mỹ nhân diện đồ dị vực đẹp nhất phim Trung Quốc. Với bộ váy lụa đỏ bay bổng, vẻ đẹp của cô lộng lẫy đến mức khiến người ta phải nín thở và cô luôn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất cho danh hiệu này. Mặc dù Bành Tiểu Nhiễm không mang dòng máu Tân Cương, nhưng nhờ sở hữu ngũ quan sắc nét, cô vô cùng phù hợp với các vai diễn mỹ nhân Tây Vực, trong Đông Cung khán giả như được thấy một Tiểu Phong xé sách bước ra. Thực tế, trước bộ phim Đông Cung, nhan sắc của Bành Tiểu Nhiễm thường bị cư dân mạng gắn mác "khuôn mặt hotgirl". Tuy nhiên, chính sau thành công của Đông Cung, mọi người đã công nhận và yêu thích vẻ đẹp của cô, giúp cô trở thành một nữ thần cổ trang kinh điển được yêu mến.

2. Lưu Thi Thi - Đại Mạc Dao

Lưu Thi Thi và vai diễn Tân Nguyệt trong Đại Mạc Dao đứng thứ hai trong bảng xếp hạng Mỹ nhân dị vực đẹp nhất. Tạo hình này được cư dân mạng bình chọn rất nhiều, khẳng định vẻ đẹp kinh điển không thể phủ nhận. Vào vai một cô gái lớn lên ở sa mạc, tạo hình của Tân Nguyệt vô cùng cuốn hút với mái tóc tết và phụ kiện trên đầu mang phong cách dị vực độc đáo. Quan trọng hơn, Tân Nguyệt là một nhân vật đột phá trong sự nghiệp của Lưu Thi Thi. Cô lớn lên cùng bầy sói, trải qua biến cố rồi gặp Cửu Gia và Vệ Vô Kỵ, mang trong mình tính cách hoàn toàn cởi mở, tự nhiên và táo bạo trong tình yêu và thù hận, hoàn toàn khác biệt với bất kỳ vai diễn nào cô từng đảm nhận.

3. Địch Lệ Nhiệt Ba - Trường Ca Hành

Nhắc đến mỹ nhân dị vực, không thể không nhắc đến Địch Lệ Nhiệt Ba. Dù trong Trường Ca Hành cô chủ yếu mặc nam trang, nhưng mỗi lần khoác lên mình nữ trang là một lần cô thu hút mọi ánh nhìn. Đặc biệt, trong một cảnh phim, tạo hình Lý Trường Ca với bộ trang phục xanh lam mang phong cách dị vực cùng khăn che mặt đã tạo nên một hình ảnh vừa quyến rũ vừa đầy bí ẩn, khiến người xem hoàn toàn choáng ngợp.

4. Lưu Đan - Hoàn Châu Cách Cách

Hàm Hương trong Hoàn Châu Cách Cách là một hình tượng mỹ nhân dị vực kinh điển không thể phủ nhận, lấy nguyên mẫu từ Dung Phi (phi tần người Duy Ngô Nhĩ của vua Càn Long). Chính vai diễn này đã đặt nền móng, sau đó mới xuất hiện các nhân vật như Hàn Hương Kiến trong Như Ý Truyện hay Thuận Tần trong Diên Hi Công Lược. Thật buồn thay, Lưu Đan đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào ngày 30 tháng 1 năm 2000, trên đường cao tốc Quảng Thâm, khi cô chỉ mới 25 tuổi. Hàm Hương trong Hoàn Châu Cách Cách đã trở thành tác phẩm cuối cùng và cũng là tác phẩm đại diện mãi mãi của cô.

5. Angelababy - Tương Tư Lệnh

Trong bộ phim Tương Tư Lệnh, dù diễn xuất của cặp đôi Angelababy và Tống Uy Long khiến khán giả lo lắng, nhưng nhan sắc của cả hai lại cực kỳ nổi bật. Đặc biệt, tạo hình dị vực của Angelababy trong phim đẹp đến mức chấn động. Tương Tư Lệnh kể về Quân Ỷ La, trưởng nữ nhà họ Quân, là con gái nhưng thông minh, giỏi giang, tháo vát. Cô bị chiến thần Bắc Huyên Huyền Liệt (Tống Uy Long) bắt giữ. Ban đầu cả hai giằng co, đề phòng nhau, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện hai người dần nảy sinh tình cảm. Chính vì thế, Angelababy sở hữu rất nhiều tạo hình cổ trang dị vực đẹp mắt, mỗi bộ trang phục đều lộng lẫy.

6. Đại Văn Văn - Anh Hùng Xạ Điêu

Trong tác phẩm Anh Hùng Xạ Điêu, Hoa Tranh là con gái của Thành Cát Tư Hãn và là một mỹ nhân thảo nguyên Mông Cổ. Tình yêu của Hoa Tranh dành cho Quách Tĩnh bắt đầu từ thuở nhỏ, khi anh cứu cô khỏi nanh vuốt của báo dữ lúc cô mới bốn tuổi. Cô một lòng một dạ, kiên quyết không lấy bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, sau khi gặp Hoàng Dung, Quách Tĩnh mới thực sự nảy sinh tình cảm, nhận ra mình chỉ coi Hoa Tranh như em gái. Trong số các phiên bản, Đại Văn Văn là nữ diễn viên thể hiện Hoa Tranh đẹp nhất. Phiên bản này của cô có thêm nét dịu dàng đặc biệt khoảnh khắc cô rơi lệ càng khiến người xem cảm thấy thương xót và đồng cảm sâu sắc.

7. Lý Thấm - Như Ý Truyện

Đương nhiên không thể thiếu Hàn Hương Kiến trong danh sách mỹ nhân dị vực, một nhân vật được đông đảo khán giả yêu thích trong Như Ý Truyện. Khác biệt với Hàm Hương dịu dàng trong Hoàn Châu Cách Cách, Hàn Hương Kiến mang một khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo. Khoảnh khắc cô tháo khăn che mặt đã khiến tất cả mọi người sững sờ đồng thời khiến Càn Long mê mẩn thần hồn. Hơn nữa, Hàn Hương Kiến rất có cá tính. Cô là phi tần duy nhất dám nói thật với Càn Long. Khi Càn Long và Như Ý xảy ra mâu thuẫn, cô thẳng thắn chỉ trích Càn Long mà không màng đến ân sủng. Cô như một làn gió trong lành trong hậu cung, không ham muốn, không cầu danh lợi, nhưng bị giam cầm trong hoàng cung thật sự rất đáng thương.

8. Triệu Lộ Tư - Tam Thiên Nha Sát

Tạo hình dị vực của Đàm Xuyên (Triệu Lộ Tư) trong bộ phim Trung Quốc Tam Thiên Nha Sát thực sự gây ấn tượng mạnh và giúp cô giành được vị trí trong danh sách các mỹ nhân dị vực đẹp nhất. Để ám sát Đại thái tử, cô đã hóa trang thành một mỹ nhân Tây Vực và thực hiện một điệu múa quyến rũ trước mặt anh ta. Dù kế hoạch ám sát bất thành do bị thái tử phát hiện, điệu múa mê hoặc này đã gây sốt và lọt vào top tìm kiếm. Bộ trang phục xanh lam dị vực cùng khăn che mặt, để lộ phần eo nhỏ, đã biến Đàm Xuyên từ một thiếu nữ ngọt ngào thành một mỹ nhân quyến rũ mê hồn. Nhiều cư dân mạng nhận xét đây chính là tạo hình đẹp nhất của cô trong toàn bộ phim.

9. Dương Mịch - Vương Chiêu Quân

Mặc dù Vương Chiêu Quân do Dương Mịch thủ vai không phải là mỹ nhân xuất thân từ Tây Vực, nhưng nhờ những tạo hình cổ trang mang phong cách dị vực khi cô được gả đến vùng biên thùy, nhân vật này vẫn xứng đáng có mặt trong danh sách các mỹ nhân có tạo hình dị vực ấn tượng. Bộ phim được phát sóng từ năm 2007, và thật đáng kinh ngạc, sau hơn một thập kỷ, nhan sắc của Dương Mịch dường như chẳng hề thay đổi. Vương Chiêu Quân, vốn là một trong Tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc, đã tự nguyện gả cho Hô Hàn Tà (thiền vu của Hung Nô). Nhờ vào nhan sắc và trí tuệ của mình, cô đã đóng góp to lớn vào việc duy trì hòa bình giữa nhà Hán và Hung Nô trong suốt hơn nửa thế kỷ.

10. Triệu Lệ Dĩnh - Thục Sơn Chiến Kỷ

Tạo hình dị vực của Triệu Lệ Dĩnh trong Thục Sơn Chiến Kỷ cũng là một hình tượng kinh điển. Dù nhân vật không được xây dựng là mỹ nhân Tây Vực mà là con gái của đại ma đầu Lục Bào nhưng phong cách dị vực đã giúp cô trở nên sống động và cuốn hút hơn. Phong cách Tây Vực trong tạo hình không chỉ giúp nhân vật này tràn đầy sức sống và cá tính mà còn thể hiện sự đột phá so với các vai diễn trước của cô. Ngọc Vô Tâm được khán giả đánh giá cao bởi vẻ ngoài lạnh lùng, cuốn hút nhưng vẫn giữ được nét đáng yêu riêng. Đáng chú ý nhất là bộ hỉ phục đỏ rực được coi là tạo hình xuất sắc nhất phim. Vẻ đẹp lộng lẫy của cô dâu này còn toát lên khí chất mạnh mẽ, thu hút tuyệt đối mọi ánh nhìn.