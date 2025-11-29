Mỹ nhân "đẹp tự nhiên nhất xứ Hàn" U45 da vẫn tràn đầy collagen nhờ 1 thức uống đỏ loẹt bán đầy siêu thị, chợ Việt

Được mệnh danh là "mỹ nhân đẹp tự nhiên nhất xứ Hàn", Han Ga In gần như không thay đổi đường nét gương mặt suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Sống mũi cao thanh thoát, gương mặt hài hòa và đặc biệt là làn da căng mọng collagen, thứ mà hầu như phụ nữ ngoài 30 ai cũng mơ ước.

Điều đáng nói là Han Ga In luôn khẳng định cô không chạy theo các trào lưu làm đẹp phức tạp hay can thiệp thẩm mỹ quá đà. Bí quyết trẻ lâu của nữ diễn viên đến từ kỷ luật sinh hoạt và một số thói quen rất đời thường, trong đó có một loại đồ uống "đỏ loẹt", quá quen thuộc với chợ Việt và siêu thị, nhưng ít người sử dụng đúng cách.

Giấm rượu vang đỏ: Thức uống "đỏ loẹt" giúp Han Ga In bơm collagen cho da, giữ nhan sắc ngoài 40

Theo chia sẻ trên Health Chosun, Han Ga In luôn mang theo một chai nhỏ giấm rượu vang đỏ. Cô thường rắc một chút giấm này lên các món giàu tinh bột như cơm, mì, khoai… nhằm hạn chế đường huyết tăng đột ngột sau ăn. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng duy trì thói quen uống một lượng nhỏ giấm rượu vang đỏ pha loãng mỗi ngày.

Sau thời gian kiên trì, Han Ga In cho biết cơ thể thấy nhẹ nhàng hơn, đường huyết ổn định và làn da trông sáng, tươi tắn rõ rệt.

Thói quen này không phải ngẫu hứng. Han Ga In từng bị tiểu đường thai kỳ, đồng thời có tiền sử gia đình liên quan đến rối loạn đường huyết, nên cô đặc biệt quan tâm đến việc kiểm soát glucose sau ăn. Và chính sự đều đặn, kỷ luật ấy đã góp phần giúp cô giữ được vẻ trẻ trung dù đã ngoài 40.

Giấm rượu vang đỏ có gì mà tốt cho da và sức khỏe?

Dưới góc nhìn y khoa, giấm rượu vang đỏ không phải "thần dược", nhưng chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi nếu dùng đúng cách:

1. Polyphenol

Giấm rượu vang đỏ giữ lại một phần polyphenol từ vỏ nho, đặc biệt là resveratrol. Theo nhiều nghiên cứu đăng trên Journal of Cosmetic Dermatology và Nutrients, resveratrol giúp:

- Trung hòa gốc tự do, nguyên nhân gây lão hóa da.

- Hỗ trợ bảo vệ collagen trước sự phá hủy của stress oxy hóa.

- Giúp da trông săn chắc, tươi tắn hơn theo thời gian.

2. Axit axetic

Nghiên cứu cho thấy, axit axetic trong giấm có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin, từ đó hạn chế hiện tượng tăng đường huyết sau ăn. Điều này rất quan trọng, bởi đường huyết cao kéo dài sẽ thúc đẩy quá trình glycation, vốn là kẻ thù số 1 của collagen.

3. Tác động gián tiếp đến làn da thông qua hệ chuyển hóa

Khi đường huyết ổn định:

Collagen ít bị phá vỡ hơn.

Da giảm nguy cơ xỉn màu, chảy xệ.

Quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn từ bên trong.

Lưu ý quan trọng khi dùng giấm rượu vang đỏ

Giấm rượu vang đỏ không phù hợp để uống tuỳ tiện. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị:

Chỉ dùng 1–2 thìa cà phê/ngày, pha loãng với nước.

Không uống khi bụng đói để tránh kích ứng dạ dày.

Người có bệnh dạ dày, trào ngược, men răng yếu nên thận trọng.

Không xem giấm là "thuốc làm đẹp tức thì". Làn da đẹp đến từ sự ổn định chuyển hóa lâu dài, không phải giải pháp ngắn hạn.

Ngoài ra, Han Ga In còn có những thói quen khác giúp trẻ lâu

Ngủ sớm

Han Ga In luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đi ngủ sớm. Giấc ngủ sâu giúp:

Cơ thể tiết hormone tăng trưởng.

Da có thời gian tái tạo collagen.

Giảm stress oxy hóa, vốn là nguyên nhân khiến da nhanh già.

Nói không với đồ ngọt

Từ nhiều năm nay, bánh ngọt, kẹo, cà phê kem sữa gần như biến mất khỏi thực đơn của Han Ga In. Việc hạn chế đường giúp ngăn glycation, bảo vệ cấu trúc collagen và elastin dưới da.

Hạn chế tối đa đồ chế biến sẵn

Chia sẻ trên chương trình Europe Outside Your Tent: France, Han Ga In cho biết cả đời chỉ ăn khoảng 10 gói mì gói và mới uống 4 lon coca. Thói quen này giúp cô:

Tránh nạp chất béo xấu, muối, phụ gia.

Giảm viêm mạn tính, yếu tố thúc đẩy lão hóa sớm.

(Ảnh: Internet)