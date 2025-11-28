Một vạn người, có bao nhiêu người sống tới 80 tuổi sống bao nhiêu tuổi mới được xem là “lâu sống”?

Tuổi thọ luôn là câu chuyện khiến nhiều gia đình băn khoăn, nhất là khi cha mẹ, ông bà bước vào những năm tuổi xế chiều. Nhiều người tin rằng sống đến 80 tuổi đã được xem là “thọ”. Nhưng cũng có người cho rằng phải 90, thậm chí 100 tuổi mới được coi là “sống lâu”. Vậy thật ra đâu mới là ranh giới của tuổi thọ? Và trong số 10.000 người, có bao nhiêu người thực sự sống tới 80 tuổi?

Bà nội tôi năm nay 81 tuổi, sức khỏe rất dẻo dai, lúc nào cũng vui vẻ, hiền hòa với mọi người. Bà sống một mình ở quê; khi rảnh chúng tôi lại về thăm, còn những ngày thời tiết đẹp thì bà lên thành phố ở với con cháu.

Thế nhưng mỗi lần như vậy, bố tôi đều bảo chúng tôi về thăm bà quá ít. Bố nói bà đã lớn tuổi rồi, thời gian không còn nhiều. Mỗi lần nghe vậy, tôi lại muốn phản bác - rõ ràng sức khỏe của bà vẫn rất tốt mà.

Còn bà nội thì lại nhìn chuyện này rất thoải mái. Bà bảo bản thân như vậy đã là sống lâu rồi, sống thêm được ngày nào là lời ngày ấy. Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ: Phải sống đến 90 tuổi mới là “thọ” thật sự.

Vậy rốt cuộc, ai mới đúng?

Telomere - chỉ dấu tuổi thọ từng được tung hô, nay không còn tuyệt đối

Trong nhiều năm, telomere – phần “nắp bảo vệ” nằm ở đầu các nhiễm sắc thể - được coi như thước đo tuổi thọ. Telomere càng dài, người ta tin rằng cơ thể càng trẻ, các tế bào càng bền bỉ và tuổi thọ càng kéo dài. Ba nhà khoa học ở Hoa Kỳ là những người đầu tiên phát hiện ra rằng telomere là nền tảng của sự sống, sức khỏe và tuổi thọ, và họ gọi telomere là "đồng hồ cuộc sống". Những người có telomere dài hơn có tỷ lệ tử vong thấp hơn và nó cũng có tác động tích cực đến nhận thức, da, chức năng tim phổi và lão hóa xương.

Ba nhà khoa học ở Hoa Kỳ là những người đầu tiên phát hiện ra rằng telomere là nền tảng của sự sống, sức khỏe và tuổi thọ, và họ gọi telomere là "đồng hồ cuộc sống".

Tuy nhiên, chỉ năm ngoái, nhóm của Ammanius đã báo cáo một khám phá mới trên Tạp chí Y học New England đã “lật ngược” quan điểm này. Các nhà khoa học chỉ ra rằng telomere quá dài không hề là tin tốt: Nó có thể khiến tế bào tăng sinh mất kiểm soát, làm tăng nguy cơ đột biến và ung thư.

Điều đó có nghĩa: Tuổi thọ không thể được dự đoán chỉ bằng một chỉ số sinh học. Cũng không có “phương pháp thần kỳ” nào giúp kéo dài telomere để sống lâu hơn.

Trong 10.000 người, có bao nhiêu người sống đến 80 tuổi?

Một khảo sát quy mô lớn thực hiện trên hơn 17.500 người cao tuổi tại 26 tỉnh thành Trung Quốc, bao gồm cả cụ trên 90 tuổi và cụ trăm tuổi, đã đưa ra bức tranh rõ nét hơn về tuổi thọ.

Năm 2021, tuổi thọ trung bình của người dân Trung Quốc đạt 78,2 tuổi, tăng so với năm trước.

- Dựa trên dữ liệu toàn dân, khoảng 30% người trong cùng thế hệ có thể sống đến 80 tuổi.

- Nếu quy đổi, trong 10.000 người, có khoảng 300-320 người đạt mốc 80 tuổi.

- Tại Bắc Kinh, với hơn 21,8 triệu dân thường trú, có khoảng 699.000 người từ 80 tuổi trở lên - tương đương 3,2% dân số.

Các chuyên gia dự báo rằng đến năm 2035, tuổi thọ trung bình sẽ vượt ngưỡng 80, trong đó nữ giới có thể đạt tới 85 tuổi.

Dù vậy, các con số này thay đổi rất lớn tùy vào điều kiện sống, chăm sóc y tế, môi trường và mức độ giàu nghèo. Hai người cùng tuổi nhưng sống ở hai vùng khác nhau có thể có tuổi thọ chênh nhau hàng chục năm.

Vậy sống đến bao nhiêu tuổi mới gọi là “thọ”? Không có con số tuyệt đối

Trên thực tế, chưa từng có một chuẩn chính thức nào quy định sống bao nhiêu tuổi mới tính là “lâu sống”. Định nghĩa “thọ” thay đổi tùy bối cảnh:

Ở một số quốc gia, 80 tuổi đã là mốc cao.

Nhiều gia đình hiện nay lại mong muốn 90 tuổi trở lên mới được xem là “thọ”.

Trong phân loại dân số học quốc tế, người từ 110 tuổi trở lên mới được gọi là “siêu thọ” (super-centenarian) – nhóm cực kỳ hiếm.

Ở góc độ sức khỏe, các bác sĩ cho rằng “thọ” không nằm ở con số, mà ở chất lượng sống. Một người 80 tuổi vẫn còn minh mẫn, tự đi lại, tự chăm sóc bản thân được… đáng quý hơn rất nhiều so với việc sống tới 100 tuổi nhưng phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.

80 tuổi có phải là thọ?

Với chất lượng y tế và điều kiện sống hiện nay, sống đến 80 tuổi không còn quá hiếm, nhưng vẫn là mốc thể hiện sức khỏe và sự bền bỉ của cơ thể.

Nếu một người 80–85 tuổi vẫn ăn ngon ngủ tốt, còn tự chủ cuộc sống. Điều đó hoàn toàn có thể được xem là “lâu sống”.

Và đến cuối cùng, tuổi thọ không nằm ở việc bạn sống bao nhiêu năm, mà nằm ở bạn sống khỏe được bao lâu.

Một hành động để đánh giá toàn diện mức độ lão hóa của bạn? Nó có thực sự hiệu quả không?

Tập thể dục vừa phải là cách đúng đắn để mở rộng tuổi thọ. Có nhiều thí nghiệm và nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra rằng hành động nhắm mắt đứng bằng một chân có thể liên quan đến tuổi thọ, và những người thực hiện hành động này trong thời gian dài hơn có tuổi thọ cao hơn.

Trên thực tế, mối quan hệ nhân quả giữa hai điều này là không rõ ràng và không có nghĩa là đứng bằng một chân sẽ thúc đẩy tuổi thọ. Nhưng nó có thể cho thấy rằng sự cân bằng tốt hơn, thể lực tốt hơn, không dễ bị ngã mỗi ngày và tuổi thọ tự nhiên sẽ dài hơn.

Và người trung niên và người cao tuổi thường thực hiện tư thế này, điều này vẫn mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe.

1. Ngăn ngừa bệnh Alzheimer

Đứng bằng một chân có thể rèn luyện khả năng phối hợp não bộ tốt, có thể có tác dụng tập thể dục tốt đối với tuyến yên và tiểu não, đồng thời rất tốt cho việc ngăn ngừa bệnh Alzheimer.

2. Điều trị bệnh trĩ

Tư thế này có thể mang lại hiệu quả kích thích nhất định cho cơ mông, và trong quá trình này có thể thúc đẩy lưu thông máu xung quanh hậu môn, rất tốt cho việc phòng ngừa và điều trị bệnh trĩ.

3. Rèn luyện cảm giác thăng bằng của bạn

Người cao tuổi mất thăng bằng có nhiều khả năng bị ngã hàng ngày, ảnh hưởng đến tuổi thọ của họ. Bằng cách đứng bằng một chân, bạn có thể giữ thăng bằng.

Tuổi thọ có liên quan mật thiết đến nhiều chi tiết trong cuộc sống, và nếu bạn muốn đạt được tuổi thọ, bạn cần thay đổi các chi tiết, tập thể dục nhiều hơn mỗi ngày, duy trì những thói quen tốt.