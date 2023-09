Mỹ nhân "cưa sừng làm nghé" đỉnh nhất phim Hàn: 41 tuổi vẫn trẻ như nữ sinh, lập tức bỏ nghề khi lấy chồng giàu

Gần đây, trang Koreaboo đã chia sẻ lại loạt hình ảnh của nữ diễn viên Oh Ji Eun trong vai nữ chính phim Unknown Woman (Người Phụ Nữ Lạ Mặt). Trong phim, Oh Ji Eun có phân đoạn đóng vai nữ sinh trung học, gây ấn tượng bởi nhan sắc trẻ đẹp, thuần khiết như "em gái nhà bên".

Tuy nhiên, điều khiến vai diễn của Oh Ji Eun "gây bão" với người xem vào thời điểm đó chính là vì cô đóng vai này khi đang ở độ tuổi U40. Trang Naver từng dành nhiều lời ngợi khen cho Oh Ji Eun, gọi đây là trường hợp "cưa sừng làm nghé" vừa vặn, đỉnh cao và có hiệu ứng tốt nhất trên màn ảnh Hàn Quốc.

Khó tin khi nữ sinh trung học này đã gần 40 tuổi ngoài đời

Hình tượng nữ sinh cực "ngọt" của Oh Ji Eun đã góp phần giúp cho Unknown Woman đạt thành công lớn về mặt rating, vươn lên con số 26,3% khi chiếu trên đài công KBS2. Bản thân Oh Ji Eun cũng được công chúng gọi là "nữ thần không tuổi", và truyền thông còn so sánh cô với một số trường hợp "cưa sừng làm nghé" cùng lứa nhưng không thành công như Ha Ji Won, Kim Seo Hyung... để thấy rõ sự khác biệt của bản thân mỹ nhân họ Oh.

Những trường hợp cùng lứa với Oh Ji Eun như Ha Ji Won, Kim Seo Young... lại không thành công

Oh Ji Eun đã bắt đầu diễn xuất từ năm 2003 với một số phim ngắn, sau đó chính thức có vai màn ảnh đầu tiên thông qua bộ phim Dịch Vụ Gia Đình của đài SBS. Có thể không phải là diễn viên có danh tiếng bùng nổ nhưng Oh Ji Eun đã "bỏ túi" cho mình nhiều dự án rating khủng, chiếu đài công mà không phải nữ diễn viên 8X nào cũng có được.

Sau 20 năm làm nghề, Oh Ji Eun có nhiều dự án đình đám như Cười Lên Donghae, Mỉm Cười Lần Nữa, Ba Anh Em ... Thế nhưng điều đọng lại sâu đậm nhất của khán giả về Oh Ji Eun vẫn là nhan sắc "bất chấp thời gian" của cô, thậm chí có thể lấy ảnh của thời điểm này để "đánh lừa" ở thời điểm khác mà không phải ai cũng biết.

Năm 2019, Oh Ji Eun bất ngờ rời khỏi làng giải trí, ngưng đóng phim vì kết hôn. Theo Osen, ông xã của Oh Ji Eun là một doanh nhân giàu có, là "con lai" Hàn - Mỹ.

Koreaboo cũng chia sẻ một số hình ảnh mới nhất của Oh Ji Eun hiện tại ở tuổi ngoài 40, gây bất ngờ khi vẫn trẻ đẹp không khác gì lúc cô đóng nữ sinh trong Unknown Woman. Không còn diễn trên màn ảnh, Oh Ji Eun dành thời gian cho gia đình và bản thân, thường chia sẻ hình ảnh sở thích như tập thể dục, đọc sách và đi du lịch.