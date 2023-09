Những hoàng hậu đẹp nhất màn ảnh Hàn trong 10 năm qua: Một mỹ nhân từng đóng "cảnh nóng" gây đỏ mặt

Ở làng điện ảnh xứ Hàn, dòng phim cổ trang luôn có chỗ đứng vững chắc. Và một trong những điều quan trọng giúp thể loại này tạo được sức hút lớn với khán giả, đó là hình ảnh sang trọng, tôn quý của các bậc quân vương, hoàng hậu.

Trong 10 năm gần đây, đã có không ít "nàng hậu" xinh đẹp xuất hiện trên màn ảnh. Dưới đây là 5 cái tên đáng chú ý:

Kim Tae Hee - Tình sử Jang Ok Jung (2013)

Cái tên đầu tiên trong danh sách đương nhiên là Kim Tae Hee, nữ chính của tác phẩm "Tình sử Jang Ok Jung". Đây là một cô gái có xuất thân thường dân, thế nhưng về sau lại đặt chân vào chốn hậu cung, để rồi có những hành động gây nên những ảnh hưởng không nhỏ cho cả một triều đại. Trong phim, nhân vật Jang Ok Jung của Kim Tae Hee ban đầu là phi tần. Thế nhưng sau khi Hoàng hậu bị phế truất, Jang Ok Jung đã ngồi vào vị trí mẫu nghi thiên hạ.

Kim Tae Hee trong phim "Tình sử Jang Ok Jung"



Park Min Young - Hoàng hậu 7 ngày (2017)

Cái tên tiếp theo trong danh sách là Park Min Young. Trong phim, cô vào vai Shin Chae Kyung, tiểu thư của một danh gia vọng tộc. Nhân vật này bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực, tình cảm giữa hai vị hoàng tử cùng cha khác mẹ. Cả cuộc đời, Shin Chae Kyung đã phải trải qua rất nhiều sóng gió, đau khổ. Và đến cuối cùng, cô cũng chẳng thể sống hạnh phúc bên người đàn ông mình yêu.

Park Min Young quá đỗi xinh đẹp trong "Hoàng hậu 7 ngày".

Park Shin Hye - Thợ may hoàng gia (2014)

Nhắc đến những nàng hoàng hậu xinh đẹp trên màn ảnh Hàn, dĩ nhiên không thể thiếu Park Shin Hye. Cô có dịp sắm vai người phụ nữ quyền lực nhất trong thiên hạ ở bộ phim "Thợ may hoàng gia" ra mắt năm 2014. Thực tế, đây chỉ là một vai phụ mà thôi. Tuy nhiên với vẻ ngoài sắc nước hương trời cùng loạt tạo hình cực kỳ quyền quý, lộng lẫy, Park Shin Hye vẫn gây ấn tượng mạnh với các khán giả.

Nhan sắc lộng lẫy của Park Shin Hye trong phim "Thợ may hoàng gia".

Kim So Hyun - Sông đón trăng lên (2021)

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu bỏ qua "em gái quốc dân" Kim So Hyun. Cô từng có những tạo hình hoàng hậu ở các bộ phim "Sông đón trăng lên" (2021) và "Yêu tinh" (2016).

Kim So Hyun vào vai Hoàng hậu trong phim "Sông đón trăng lên".

Ở "Sông đón trăng lên", bên cạnh vai công chúa Pyeong Gang thì trong những tập đầu, cô còn hóa thân thành mẹ của chính mình, hoàng hậu Yeon. Với vai diễn này, Kim So Hyun đã mang tới hình ảnh một vị hoàng hậu mạnh mẽ, bất khuất giữa bối cảnh rối ren khi mà quyền lực của vương thất đang bị đe dọa.

Tạo hình cổ trang của nữ diễn viên trong phim "Yêu tinh".

Giống như trong "Sông đón trăng lên", ở bộ phim "Yêu tinh", Kim So Hyun cũng chỉ xuất hiện với tư cách hoàng hậu trong giai đoạn đầu, khi mà quá khứ của nam chính Kim Shin được giới thiệu. Dù chỉ là thoáng qua, thế nhưng Kim So Hyun vẫn thu hút mọi ánh nhìn nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng diễn xuất tốt của mình.

Kang Han Na - Moon Lover (2016)

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Kang Han Na, nữ phản diện độc ác Yeon Hwa trong "Người tình ánh trăng". Nhân vật này ban đầu là công chúa, sống trong phủ của Bát hoàng tử Wang Wook. Thế nhưng về sau, vì tham vọng quyền lực to lớn, cô ta bày ra hàng loạt âm mưu, cuối cùng trở thành chính thê của nam chính Wang So.

Những sắc thái hoàn toàn đối lập của nhân vật Yeon Hwa qua diễn xuất của Kang Han Na.

Nói thêm về Kang Han Na, so với 4 cái tên kể trên, cô là gương mặt ít tên tuổi hơn. Được đánh giá là một diễn viên xinh đẹp và tài năng, thế nhưng mỹ nhân sinh năm 1989 lại chưa thể vươn lên để trở thành một ngôi sao lớn.

Kang Han Na bắt đầu sự nghiệp từ năm 2013 và đến năm 2015, cô bắt đầu thu hút được sự chú ý nhờ loạt cảnh nóng như thiêu đốt màn hình trong phim "Vương triều nhục dục". Đến năm 2016, cô tiếp tục gây ấn tượng với vai nữ phụ Yeon Hwa ở "Người tình ánh trăng".

Nối tiếp thành công đó, Kang Han Na đóng chính trong một số bộ phim đình đám như "Người vợ thân quen", "Tổng thống 60 ngày", "Khởi nghiệp" và "Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho".