Phim mới của dàn sao "Moving": Han Hyo Joo lột xác, Go Yoon Jung đóng ngoại truyện "Những bác sĩ tài hoa"

Sau tất cả, hành trình kéo dài 20 tập của bom tấn "Moving" đã chính thức khép lại với một cái kết viên mãn. Suốt khoảng thời gian hơn 1 tháng qua, bộ phim luôn mang tới cho người xem rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Thế nhưng bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải tàn, và các diễn viên cũng có những dự án mới cho riêng mình.

Han Hyo Joo (vai Lee Mi Hyun)

Sau "Moving", các khán giả sẽ có cơ hội được gặp lại Han Hyo Joo ở 2 bộ phim mới ngay trong năm nay. Cụ thể, đó là các tác phẩm "Dominant species" cùng với "Believer 2".

Ở "Dominant species", Han Hyo Joo sẽ hợp tác với các diễn viên Ju Ji Hoon, Park Ji Yeon, Lee Hee Joon và Lee Moo Saeng. Được biết, bộ phim lấy bối cảnh ở thời điểm con người đã không còn ăn thịt động vật mà sử dụng thịt được nuôi cấy biến đổi gen.

Han Hyo Joo và Joo Ji Hoon sẽ hợp tác với nhau ở bộ phim "Dominant species".

Trong thị trường này, tập đoàn BF đang dẫn đầu. Người lãnh đạo của BF là Yoon Ja Yoo (Han Hyo Joo). Câu chuyện phim bắt đầu khi những người ở cả trong lẫn ngoài BF dần trở nên hoài nghi về con đường mà Yoon Ja Yoo đã đi.

Nếu như "Dominant species" là một bộ phim thuộc thể loại chính kịch - khoa học viễn tưởng - giật gân, vậy thì "Believer 2" lại thuộc thể loại hành động - tội phạm. Tác phẩm này kể về thám tử Jo Won Ho, người đang muốn truy tìm một tay trùm ma túy có biệt danh "thầy Lee". Kẻ này vô cùng bí ẩn, thế nhưng vẫn có người biết rõ danh tính của ông ta, đó là người phụ nữ tên Keunkal.

Han Hyo Joo trong phim "Believer 2".

Có một điều đáng chú ý, đó là ở "Believer 2", Han Hyo Joo sẽ có sự lột xác đầy hứa hẹn khi đảm nhận vai phản diện thay vì tuyến chính diện như khán giả vẫn thường thấy. Cách đây không lâu, một tạo hình của nữ diễn viên đã được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhìn vào hình ảnh này, người xem có quyền tin rằng đây sẽ tiếp tục là một vai diễn cực kỳ "chiến" của nàng đả nữ 36 tuổi.

Lee Jung Ha (vai Kim Bong Seok)

Nhờ vai "chàng ngố" Kim Bong Seok trong "Moving", Lee Jung Ha đã được các khán giả biết đến và yêu mến nhiều hơn. Tiếp đà thành công, nam diễn viên sẽ góp mặt trong "One: High School Heroes". Đây là một bộ phim thuộc thể loại hành động - học đường, kể câu chuyện về một nhóm học sinh cùng nhau vùng lên chống lại những kẻ thích bắt nạt. Ở dự án này, Lee Jung Ha đảm nhận vai Kim Ui Gyeom, một trong những nhân vật thuộc tuyến chính.

Sau "Moving", khán giả sẽ gặp lại Lee Jung Ha ở bộ phim "One: High School Heroes".

Ryu Seung Ryong (vai Jang Joo Won)

Thời điểm hiện tại, Ryu Seung Ryong đang có một dự án phim thú vị là "Chicken nugget". Ở tác phẩm này, Ryu Seung Ryong vào vai nam chính Choi Seon Man. Cùng với anh chàng Ko Baek Joong (Ahn Jae Hong), Choi Seon Man dấn thân vào một hành trình khó tin để cứu cô con gái xinh đẹp Choi Min Ah (Kim Yoo Jung), người chẳng biết vì lý do gì mà lại bị biến thành... gà rán. Trong quá trình này, họ dần phát hiện ra những bí mật đen tối.

Những gương mặt quen thuộc sẽ xuất hiện trong phim "Chicken nugget".

Ngoài "Chicken nugget", nam tài tử có thể cũng sẽ tham gia đóng "Pine" cùng Ji Chang Wook, khi mà hồi tháng 7 năm nay, cả hai diễn viên đều nhận được đề nghị đóng phim. Tác phẩm này được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên. Nội dung bộ truyện dựa trên một câu chuyện có thật, kể về những con người vì các lý do khác nhau mà cùng ra biển để truy tìm cổ vật.

Hồi cuối tháng 7 năm nay, JTBC Entertainment News đưa tin Ji Chang Wook và Ryu Seung Ryong đều nhận được lời mời đóng phim "Pine".

Go Yoon Jung (vai Jang Hee Soo)

Tháng 12 tới, Go Yoon Jung sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ với vai nữ phụ trong "Death's game". Tác phẩm này kể về Choi Yi Jae (Seo In Guk), một người đàn ông thất nghiệp lâu năm, bị bạn gái bỏ và mất hết tiền vào tay những kẻ lừa đảo. Quá phẫn uất, Choi Yi Jae quyết định chấm dứt cuộc đời mình. Tuy nhiên, điều này khiến anh bị thần chết trừng phạt bằng cách buộc phải tham gia một trò chơi của cô. Choi Yi Jae sẽ liên tục chết đi và tái sinh ở 13 kiếp sống khác nhau. Dẫu vậy, chỉ cần Choi Yi Jae tìm được cách sống sót ở kiếp nào đó, anh ta sẽ được sống hẳn với thân phận mới.

Go Yoon Jung đảm nhận vai nữ phụ trong phim "Death's game".

Ngoài "Death's game", vào ngày 20/9 vừa qua, tvN đã xác nhận Go Yoon Jung sẽ tham gia đóng vai chính trong "A life of a resident that will be wise someday". Cho những ai chưa biết, đây là ngoại truyện của series đình đám "Những bác sĩ tài hoa".