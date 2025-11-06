Mới đây, nữ diễn viên Ankita Lokhande (41 tuổi) một trong những gương mặt được yêu thích nhất của truyền hình Bollywood, nổi tiếng với vai Archana trong Pavitra Rishta, đã tiết lộ thói quen sáng giúp cô giữ được làn da căng mịn và ít mụn hơn. Bên cạnh yoga, dinh dưỡng và chăm sóc da tự nhiên cô chia sẻ trên mạng xã hội, Ankita cho biết cô bắt đầu ngày mới bằng một "thức uống detox" gồm củ dền, nước dừa và hạt chia. Thức uống này giúp cô thanh lọc, bù nước và "bơm" lại độ mượt cho da sau giấc ngủ dài.

Kiểu uống nước dừa "bơm collagen" của Ankita

Công thức đơn giản: Ép hoặc xay củ dền (beetroot) + thêm nước dừa + một muỗng hạt chia đã ngâm qua đêm. Theo Ankita, cô uống đều đặn mỗi sáng và chỉ sau vài tuần đã thấy da đều màu, căng hơn và ít mụn hơn. Đây là một thức uống giàu chất chống oxy hóa, chất điện giải và axit béo có lợi - 3 nhóm chất thường được nhắc đến khi nói về "da khỏe, collagen ít bị phá hủy".

Củ dền (beetroot)

Củ dền chứa nhiều betalains, sắc tố thực vật có tác dụng chống oxy hóa và kháng viêm, giúp giảm stress oxy hóa, một trong những nguyên nhân khiến collagen và elastin trong da bị phân hủy nhanh hơn.

Ngoài ra, củ dền giàu nitrate tự nhiên, có thể chuyển thành nitric oxide trong cơ thể, giúp giãn mạch, tăng lưu lượng máu, điều này hỗ trợ vận chuyển oxy và dưỡng chất đến da, gián tiếp giúp tế bào sợi hoạt động tốt hơn để sản xuất collagen. Nhiều bài tổng quan khoa học và trang y tế uy tín nêu rõ lợi ích chống viêm và cải thiện lưu thông máu khi tiêu thụ củ dền/ nước củ dền.

Nước dừa

Nước dừa là nguồn điện giải (kali, magiê, canxi). Uống nước dừa giúp cơ thể đủ nước nhanh chóng, từ đó da được "bơm" ẩm tự nhiên - nền tảng để collagen biểu hiện làn da căng mịn hơn.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị dùng nước dừa như một lựa chọn tự nhiên để cải thiện trạng thái hydrat hóa sau giấc ngủ hoặc vận động. Lưu ý: Lợi ích của nước dừa phần lớn đến từ tác dụng bù nước và khoáng chứ không phải là nguồn vitamin C dồi dào (vitamin C mới là chất quan trọng trực tiếp cho tổng hợp collagen).

Hạt chia

Hạt chia chứa omega-3 ALA, nhiều chất xơ, protein thực vật và chất chống oxy hóa. Omega-3 có thể giảm viêm hệ thống, giúp môi trường cơ thể ít "tấn công" collagen hơn; protein và axit amin từ hạt giống cung cấp những khối xây dựng cơ bản cần thiết để tái tạo mô, bao gồm cả da. Một số nghiên cứu cho thấy, hạt chia góp phần cải thiện hàng rào da, độ ẩm và bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa.

Không có thứ gì trong 3 thành phần này chứa collagen nguyên chất nhưng cộng hưởng: Chống oxy hóa (giảm phá hủy collagen) + tăng lưu thông máu (nuôi tế bào sản xuất collagen) + hydrat hóa và cung cấp axit béo/amino (nguyên liệu và môi trường tốt hơn), tất cả đều giúp da trông căng bóng, khỏe hơn khi duy trì đều đặn.

Lưu ý quan trọng khi món nước "bơm" collagen của Ankita Lokhande

Người có tiền sử sỏi thận hoặc dễ hình thành sỏi oxalat nên thận trọng

Củ dền có hàm lượng oxalat tương đối cao và có thể góp phần tăng nguy cơ sỏi thận ở người nhạy cảm. Nếu bạn từng bị sỏi thận, hỏi bác sĩ trước khi dùng nước củ dền thường xuyên.

Huyết áp thấp/đang dùng thuốc hạ huyết áp

Nước củ dền có thể làm giảm huyết áp do nitrate. Nếu bạn đã dùng thuốc hạ huyết áp thì cần trao đổi với bác sĩ.

Hạt chia có thể gây đầy hơi, khó tiêu nếu ăn quá nhiều hoặc không ngâm đủ nước; những người dùng thuốc chống đông (warfarin, aspirin liều cao) hoặc có vấn đề tiêu hóa cần hỏi ý kiến bác sĩ vì hạt chia có thể ảnh hưởng điện giải/ đông máu ở một số trường hợp. Ngoài ra, một số người có thể dị ứng hạt.

Màu sắc nước tiểu/ phân đổi màu: Uống củ dền có thể khiến nước tiểu hoặc phân đỏ. Điều này vô hại nhưng dễ gây hoang mang, biết trước sẽ bớt lo.

Gợi ý dùng an toàn và chuẩn bài cho làn da

Pha tỉ lệ vừa phải: 1 củ dền nhỏ (hoặc 100–150 ml nước ép) + 200–250 ml nước dừa + 1 muỗng hạt chia đã ngâm.

Không lạm dụng: Dùng 3-5 lần/tuần là hợp lý cho hầu hết người khỏe mạnh. Nếu muốn uống hàng ngày tốt nhất kiểm tra tiền sử sỏi thận, huyết áp và tương tác thuốc với bác sĩ.

Để tăng hiệu quả kích thích collagen thực sự, bạn vẫn nên kết hợp nguồn vitamin C (cam, ổi, kiwi) trong bữa ăn vì vitamin C là đồng yếu tố bắt buộc để tổng hợp collagen trong cơ thể.

