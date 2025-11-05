Anh Lưu (Trung Quốc) thường thích ăn sashimi, mỗi tuần anh ăn 2-3 lần. Theo lời anh kể, "nó có hương vị nguyên bản tốt cho sức khỏe hơn".

Cuối tuần trước, anh đi Thuận Đức. Bạn anh gọi riêng cho một bát sashimi to đùng, khiến anh vô cùng thích thú. Không ngờ tối hôm đó, anh bỗng nhiên bị ho và sốt cao. Khám tại phòng cấp cứu bệnh viện cho thấy gan trái của anh đang thủng lỗ chỗ. Khám nghiệm thêm, anh được chẩn đoán nhiễm trùng Clonorchis sinensis.

Sau khi xem xét bệnh sử, bác sĩ kết luận rằng tình trạng này liên quan đến bát sashimi mà anh đã ăn. Sau đó, anh Lưu được điều trị tại bệnh viện. Sau khi hồi phục và xuất viện, ông thề sẽ không bao giờ ăn sashimi nữa.

4 loại cá chứa chất gây ung thư được bác sĩ khuyên ăn càng ít càng tốt

Năm 2022, một nghiên cứu quy mô lớn do Khoa Y tế Công cộng và Kiểm soát Ung thư của Đại học Brown công bố đã đưa thịt cá vào "vòng xoáy gây ung thư".

Nghiên cứu này đã khảo sát lượng cá tiêu thụ của hơn 491.000 người Mỹ với độ tuổi trung bình 62 và phân tích mối liên hệ của nó với nguy cơ phát triển u hắc tố ác tính và u hắc tố tại chỗ. Kết quả cho thấy mối tương quan tích cực đáng kể giữa 2 yếu tố này. Cụ thể, việc tiêu thụ nhiều cá không chiên và cá ngừ làm tăng đáng kể nguy cơ mắc u hắc tố ác tính và u hắc tố giai đoạn 0, trong khi cá chiên không cho thấy mối tương quan đáng kể nào với cả hai yếu tố này.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo rằng nghiên cứu này chỉ là một nghiên cứu quan sát và không thể chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa hai yếu tố. Giả thuyết sơ bộ cho rằng nguyên nhân liên quan đến các chất ô nhiễm như polychlorinated biphenyls, dioxin và thủy ngân trong thịt cá, chứ không phải bản thân thịt cá.

Tuy nhiên, một số loại cá thực sự không thích hợp để tiêu thụ lâu dài, đặc biệt là phương pháp nấu nướng không đúng cách, không chỉ làm giảm đáng kể giá trị dinh dưỡng của cá mà còn có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe.

1. Cá muối

Cá muối từ lâu đã được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào loại chất gây ung thư Nhóm 1, nghĩa là đây là chất được biết là có thể gây ung thư ở người.

Nguy cơ gây ung thư chủ yếu đến từ nitrit sinh ra khi các amin, được tạo ra trong quá trình ngâm và sấy, phản ứng với muối tạo thành nitrosamine. Những nitrosamine này, sau khi ăn vào sẽ tạo thành nitrosamine, một chất gây ung thư mạnh. Ăn cá muối quá nhiều trong thời gian dài có thể dẫn đến tích tụ nitrosamine trong cơ thể, làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư.

Khi mua, nên chọn cá muối được sản xuất bởi các nhà sản xuất uy tín, vì các xưởng nhỏ hoặc cá muối tự làm thường khó kiểm soát rủi ro, đặc biệt là khi hàm lượng nitrit đạt đỉnh trong quá trình ngâm ban đầu. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn nên tránh hoàn toàn việc ăn cá muối; thỉnh thoảng ăn một lượng nhỏ thường không ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe.

2. Sashimi cá nước ngọt

Cá nước ngọt sống rất dễ bị nhiễm Clonorchis sinensis, loại vi khuẩn này có thể tồn tại trong cơ thể rất lâu, đôi khi lên đến 20-30 năm, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe gan. Về sau, nó có thể phát triển thành viêm túi mật, xơ gan, thậm chí là ung thư đường mật.

3. Cá nướng

Cá nướng cần được chiên ở nhiệt độ cao trước. Trong quá trình này, thịt cá sẽ sản sinh ra các chất có hại cho sức khỏe như benzopyrene và các gốc tự do, đồng thời có thể sản sinh ra các chất gây ung thư như heterocyclic amines. Hơn nữa, chiên ở nhiệt độ cao sẽ làm giảm nghiêm trọng giá trị dinh dưỡng của thịt cá.

4. Cá được xử lý bằng formaldehyde

Một số lái thương bất chính đã thêm formaldehyde vào cá để kéo dài thời hạn sử dụng, vì vậy hãy kiểm tra kỹ khi mua. Cá ngâm formaldehyde sẽ có thịt cứng, không mềm dẻo và có mùi hăng, rất dễ phát hiện.

