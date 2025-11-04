Bệnh gan nhiễm mỡ đang trở nên phổ biến hơn do lối sống hiện đại, việc tiêu thụ thức ăn chế biến sẵn và việc ngồi lâu nhiều giờ. Mặc dù thuốc có thể hỗ trợ trong một số trường hợp, nhưng một số lựa chọn lối sống hàng ngày đơn giản có thể mang lại sự khác biệt lớn.

BS Saurabh Sethi (bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa được đào tạo tại Harvard và Stanford) mới đây đã nêu bật 3 loại đồ uống có thể hỗ trợ đáng kể cho sức khỏe gan. Khi được tiêu thụ ở mức độ vừa phải và kết hợp với lối sống năng động, có thể cải thiện nồng độ enzyme và giảm tích tụ mỡ trong gan.

1. Nước ép củ dền

BS Sethi khuyến nghị nước ép củ dền là đồ uống đầu tiên chống lại bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Củ dền giàu các hợp chất gọi là betalains, là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ được biết đến với khả năng giảm căng thẳng oxy hóa và viêm nhiễm trong cơ thể.

Căng thẳng oxy hóa là nguyên nhân chính gây hại cho gan, đặc biệt khi nói đến bệnh gan nhiễm mỡ. Theo BS Sethi, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nước ép củ dền có thể giúp bảo vệ tế bào gan và giảm lượng mỡ tích tụ trong gan.

Tuy nhiên, việc tiêu thụ nước ép củ dền cần phải điều độ, bởi vì mặc dù nó mang lại nhiều lợi ích, nhưng nước ép này tự nhiên chứa nhiều đường và việc tiêu thụ quá mức có thể làm mất đi lợi ích bảo vệ gan do làm tăng lượng đường nạp vào cơ thể, từ đó làm tăng lượng mỡ tích tụ trong gan. Một ly nhỏ nước ép củ dền tươi, lý tưởng là pha loãng với nước, thường là đủ để hưởng lợi ích sức khỏe mà không làm tăng lượng đường nạp vào.

2. Trà xanh

Đồ uống thứ 2 trong danh sách của BS Sethi là trà xanh. Được mọi người yêu thích, trà xanh là một nguồn chất chống oxy hóa dồi dào, giàu catechins, một loại chất chống oxy hóa với epigallocatechin gallate (EGCG) được coi là thành phần mạnh mẽ nhất. Trà xanh có thể được tiêu thụ ở dạng nóng hoặc lạnh và an toàn cho hầu hết mọi người.

Đối với bệnh nhân mắc bệnh gan nhiễm mỡ, bác sĩ khuyên nên uống 2-3 cốc một ngày. Mặc dù trà xanh nói chung là an toàn, nhưng quan trọng là tránh thêm đường hoặc các chất làm ngọt quá mức, vì có thể làm giảm lợi ích bảo vệ gan của nó. Nếu cần một chút ngọt nên ưu tiên các lựa chọn tự nhiên như mật ong, quả monk, hoặc stevia (không chứa phụ gia erythritol).

3. Cà phê

Có thể cà phê là một trong những đồ uống bị bỏ qua nhất trong các cuộc thảo luận về sức khỏe gan. Nhưng theo BS Sethi, thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Việc tiêu thụ cà phê có thể giảm nguy cơ phát triển bệnh gan nhiễm mỡ và xơ gan. Cà phê chứa các hợp chất sinh học, bao gồm caffeine và polyphenols, có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, giúp cải thiện chức năng gan.

Điều quan trọng hơn, những lợi ích của cà phê dường như rõ rệt nhất khi được tiêu thụ mà không cần thêm đường hoặc kem. Lựa chọn cà phê hữu cơ, uống đen hoặc chỉ thêm một chút ngọt bằng các lựa chọn an toàn là được khuyến nghị. Nếu bạn là người nhạy cảm với caffeine, việc tiêu thụ điều độ từ 1-2 cốc một ngày vẫn mang lại lợi ích bảo vệ gan.

3 loại đồ uống này, nước ép củ dền, trà xanh và cà phê, mang lại những lợi ích bổ trợ cho sức khỏe gan. Nước ép củ dền, là một tăng cường chất chống oxy hóa tự nhiên, giảm lượng mỡ tích tụ trong gan. Trà xanh, giàu catechin, cải thiện mức độ enzyme trong gan.

Trong khi những đồ uống này là đồng minh mạnh mẽ của chúng ta, chúng sẽ hiệu quả nhất khi được kết hợp với lối sống năng động và chế độ ăn cân đối. BS Saurabh Sethi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêu thụ điều độ; quá nhiều ngay cả đối với đồ uống lành mạnh nhất cũng có thể phản tác dụng, đặc biệt là với những đồ uống giàu đường như nước ép củ dền. Mục tiêu vẫn giữ nguyên, những thực hành bền vững, không quá khắc nghiệt, có thể giải quyết được nhiều vấn đề sức khỏe.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Times of India)