Nữ diễn viên xinh đẹp Ha Yoon Kyung là mỹ nhân được gọi với cái tên "Nắng Xuân" bởi vẻ đẹp rạng rỡ, ngọt ngào và đầy sức sống sau thành công từ bộ phim Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo. Cô sinh năm 1992, có niềm đam mê với diễn xuất từ nhỏ nên đã theo học và tốt nghiệp khoa Diễn xuất tại Học viện Sân khấu của Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc.

Có nhan sắc ưa nhìn lại thêm được đào tạo bài bản về diễn xuất nhưng những năm đầu sự nghiệp, Ha Yoon Kyung lại chẳng thể tìm được cơ hội làm nghề. Nữ diễn viên từng chia sẻ, khi còn là tân binh, việc được tham gia một tác phẩm mà không cần qua quá trình thử vai là một ước mơ rất lớn. Cô cho biết mình đã trượt thử vai tới 100 lần và luôn sống trong sự hoài nghi, rằng bản thân có thực sự phù hợp với công việc này không.

Lý do mà Yoon Kyung liên tục không được chọn không phải vì diễn xuất hay vẻ bề ngoài mà bởi cô luôn đến các buổi thử vai một mình. Mỹ nhân họ Ha không có công ty quản lý, không quen biết người trong ngành, càng chẳng có ông lớn nào chống lưng thế nên rất nhiều ekip chẳng ngó ngàng đến cô chứ chưa nói đến việc cho cơ hội thử sức.

Ha Yoon Kyung chỉ thực sự được biết đến khi đảm nhận vai nữ phụ ở bộ phim Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo. Tác phẩm này ghi nhận rating lên tới 17,534%, trở thành hiện tượng khó hiểu của truyền hình Hàn khi vốn dĩ, nó được ra mắt trên kênh ENA, một nhà đài mới ra mắt, chưa từng được biết đến trước đó. Con số 17% là thành tích mà thậm chí ngay cả các ông lớn trong giới làm phim Hàn như tvN, SBS cũng phải cố gắng lắm mới có được, vậy mà ENA và Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo lại có thể dễ dàng chinh phục con số này. Cho đến nay, sau 2 năm lên sóng, vẫn chưa có bất cứ dự án phim nào của ENA vượt mặt được Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo .

Hình ảnh ở Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo

Với Ha Yoon Kyung, bộ phim này có ý nghĩa vô cùng to lớn, như một tác phẩm quý giá giúp vực dậy cô giữa thời điểm cô cảm thấy mệt mỏi, bế tắc với tư cách một diễn viên. Sau vai nữ luật sư tài giỏi, ấm áp trong phim, Ha Yoon Kyung nhận về hàng loạt hợp đồng quảng cáo, các cơ hội đóng phim cũng tự đến với cô. Thế nhưng khá kỳ lạ khi 2 năm qua, Ha Yoon Kyung chỉ nhận lời đóng vai thứ chính trong duy nhất một dự án là See You in My 19th Life, ngoài ra cô làm cameo xuất hiện thoáng qua ở một vài phim khác. Khán giả tiếc khi Ha Yoon Kyung không thừa thắng xông lên, khẳng định vị thế trong làng phim Hàn.

Được biết hồi đầu năm nay, Ha Yoon Kyung có gia nhập đoàn phim Gangnam B-Side của ông lớn Disney+. Lần này cô đóng chính bên cạnh mỹ nam hạng nổi đình đám Ji Chang Wook. Đây được kỳ vọng là sẽ bộ phim giúp nàng Nắng Xuân thăng hạng sự nghiệp sau nhiều năm nỗ lực làm nghề.

Bộ ba diễn viên chính phim Gangnam B-Side

Nguồn ảnh: Naver