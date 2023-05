"Nàng Nắng Xuân" Ha Yoon Kyung tỏa sáng trong phim đóng cùng Shin Hye Sun

Hồi năm ngoái, bộ phim mang đầy tính nhân văn Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo đã tạo nên một cơn sốt cực lớn. Park Eun Bin dĩ nhiên là ngôi sao sáng nhất. Thế nhưng bên cạnh đó, Ha Yoon Kyung cũng giành được nhiều tình cảm từ khán giả khi hóa thân thành Choi Soo Yeon, một cô gái giỏi giang, tử tế có biệt danh "Nắng Xuân".

Từ trước tới nay, Ha Yoon Kyung thường đảm nhận những vai phụ hoặc vai khách mời ở các dự án dài tập. Thế nhưng giờ đây, cô đã có vai chính đầu tay trong một bộ phim truyền hình. Cụ thể, đó là tác phẩm See you in my 19th life đóng cùng Shin Hye Sun.

Trong See you in my 19th life, Ha Yoon Kyung đảm nhận nhân vật Yoon Cho Won. Đây là một nữ kiến trúc sư trẻ với những nét tính cách đặc trưng là can đảm, kiên cường và tốt bụng. Tuy nhiên, đằng sau đó dường như là một tâm hồn bị tổn thương.

Vào thời điểm mất đi người chị gái yêu quý của mình, cuộc sống của Yoon Cho Won như muốn sụp đổ. Bởi lẽ đó, cô phải cố gắng rất nhiều để duy trì sự tươi sáng, lạc quan của mình. Rõ ràng, đây là một nhân vật có chiều sâu và với vai diễn lần này, Ha Yoon Kyung hứa hẹn sẽ được trao nhiều "đất diễn" để thể hiện tài năng của mình.

Nói thêm về See you in my 19th life, ngoài Ha Yoon Kyung thì bộ phim còn có 3 diễn viên khác cũng thuộc tuyến chính là Shin Hye Sun (vai Ban Ji Eun), Ahn Bo Hyun (vai Moon Seo Ha) và Ahn Dong Goo (vai Ha Do Yoon).

Bộ phim "See you in my 19th life" sẽ lên sóng tvN vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, bắt đầu từ 17/6.