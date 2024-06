4 phim Hàn lãng mạn hay nhất nửa đầu năm 2024

Màn ảnh Hàn chưa bao giờ thiếu những bộ phim lãng mạn hay. Trong nửa đầu năm 2024, khán giả đã được thưởng thức những câu chuyện tình yêu cực ngọt ngào và dưới đây là những tựa phim đáng xem nhất.

Chàng quỷ của tôi

Cái tên đầu tiên trong danh sách là "Chàng quỷ của tôi" do Song Kang và Kim Yoo Jung đóng chính. Tác phẩm này kể về mối tình định mệnh giữa Gu Won, một ác quỷ sống hàng trăm năm giữa trần gian và Do Do Hee, cô con gái nuôi của một gia đình tài phiệt.

"Chàng quỷ của tôi" có độ thảo luận rất lớn trên mạng xã hội.

Mối duyên giữa hai người bắt đầu khi vì lý do nào đó, ấn ký sức mạnh của Gu Won đã chuyển dời sang cơ thể Do Do Hee. Mỗi lần muốn sử dụng nó, Gu Won buộc phải nắm tay người con gái này.

Vì chỉ là con nuôi nhưng lại nhận được rất nhiều tình yêu thương từ mẹ, thậm chí còn được giao quyền thừa kế, Do Do Hee trở thành cái gai trong mắt của những người anh chị em khác. Cũng bởi thế, Gu Won buộc lòng phải giả vờ kết hôn để ở cạnh bảo Do Do Hee. Tuy nhiên sau khi cùng trải qua nhiều hoạn nạn, họ lại dần yêu thật từ lúc nào không hay.

Song Kang và Kim Yoo Jung có nhiều phân cảnh ngọt ngào trong "Chàng quỷ của tôi".

"Chàng quỷ của tôi" thực tế không đạt được rating cao tại Hàn Quốc. Tuy nhiên ở quốc tế, bộ phim lại được đón nhận nồng nhiệt, khán giả xem phim cũng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Ngay từ khi mới phát sóng, "Chàng quỷ của tôi" đã tạo sức hút lớn nhờ nhan sắc cực phẩm của Song Kang và Kim Yoo Jung, cũng như là "chemistry" tuyệt vời giữa họ.

Bộ phim mang tới những tình huống tấu hài duyên dáng khiến khán giả "cười bò", cũng có nhiều khoảnh khắc ngọt lụi tim. Dẫu vậy, khi những quá khứ đau thương của hai nhân vật chính được hé lộ, cũng như khi bi kịch ập đến với họ, khán giả cũng không khỏi thổn thức.

"Chàng quỷ của tôi" là một trong những phim Hàn lãng mạn hot nhất nửa đầu năm 2024.



Cõng anh mà chạy

Cái tên tiếp theo cần được kể tới là "Cõng anh mà chạy" do Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon đóng chính. Đây là tác phẩm bạn rất nên xem nếu là một fan của thể loại xuyên không - lãng mạn.

Trong phim, Byeon Woo Seok vào vai một thần tượng cực kỳ nổi tiếng tên Ryu Seon Jae. Trong mắt fan hâm mộ, anh là chàng trai vô cùng ấm áp, luôn lan tỏa năng lượng tích cực. Dẫu vậy, một chàng trai hoàn hảo như thế lại quyết định rời bỏ thế giới này.

"Chemistry" giữa Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon trong "Cõng anh mà chạy" được khen ngợi rất nhiều.

Kim Hye Yoon vào vai Im Sol, fan hâm mộ trung thành của Ryu Seon Jae. Ở quá khứ, Im Sol từng mất đi khả năng đi lại vì một tai nạn. Trở thành người tàn tật ở độ tuổi còn quá trẻ khiến Im Sol chỉ muốn chết mà thôi. Thế nhưng nhờ có Ryu Seon Jae, cô tìm lại được động lực sống. Cũng từ đó, thần tượng Ryu Seon Jae trở thành một trong những người quan trọng nhất đời cô.

Lúc nghe tin Ryu Seon Jae qua đời do tự tử, Im Sol đã cực kỳ sốc và đau lòng. Thế nhưng, cô đã có cơ hội quay ngược thời gian để ngăn cản bi kịch xảy ra.

Nếu yêu thích những bộ phim Hàn lãng mạn lấy chủ đề xuyên không, bạn nên xem thử "Cõng anh mà chạy".



"Cõng anh mà chạy" ghi điểm trong mắt khán giả nhờ nội dung hấp dẫn, khó đoán và cực kỳ cảm động. Diễn xuất của cặp đôi Kim Hye Yoon và Byeon Woo Seok cũng được đánh giá rất cao. Tại Việt Nam, phim tạo ra cơn sốt không nhỏ ở thời điểm phát sóng.

Hoa nở về đêm

Trong danh sách những phim lãng mạn Hàn hay nhất nửa đầu năm 2024 dĩ nhiên không thể vắng bóng "Hoa nở về đêm". Đây là tác phẩm cổ trang đình đám của đài MBC, do Lee Ha Nee, Lee Jong Won, Lee Ki Woo và Kim Sang Joong đóng chính.

Nhờ vai nữ chính trong tác phẩm "Hoa nở về đêm", Lee Ha Nee đã trở thành Thị hậu tại Baeksang 2024.

Nội dung phim "Hoa nở về đêm" xoay quanh Jo Yeo Hwa (Lee Ha Nee), một góa phụ là con dâu của gia tộc danh giá bậc nhất vương triều Joseon thời bấy giờ. Ban ngày, cô sống một cuộc đời bình dị, không tranh giành với đời. Thế nhưng vào buổi tối, cô luôn lẻn ra ngoài để cứu giúp những mảnh đời gặp khó khăn.

Bộ phim "Hoa nở về đêm" ghi nhận mức rating ấn tượng, 18,4% ở tập cuối, trung bình đạt 11,8%. Tác phẩm này được đánh giá cao về chất lượng kịch bản cũng như là diễn xuất của dàn diễn viên, đặc biệt là nữ chính Lee Ha Nee.

"Hoa nở về đêm" đạt thành tích rất tốt. Rating tập cuối của phim lên tới 18,4%.

Nhờ vai diễn này, cô được đề cử cho danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (mảng truyền hình) tại giải Baeksang danh giá và thành công bước lên ngôi Thị hậu. Ngoài ra, Lee Jong Won cũng nhận đề cử cho giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất.

Nữ hoàng nước mắt

Chẳng có gì cần bàn cãi, "Nữ hoàng nước mắt" chắc chắn là bộ phim hot nhất, đáng xem nhất của màn ảnh Hàn trong nửa đầu năm nay. Tác phẩm này do cặp đôi tài sắc vẹn toàn Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đóng chính, kịch bản do biên kịch nổi tiếng Park Ji Eun chấp bút.

"Nữ hoàng nước mắt" chắc chắn là phim Hàn lãng mạn hay nhất, hot nhất nửa đầu năm 2024.



Nội dung phim "Nữ hoàng nước mắt" xoay quanh câu chuyện yêu lại từ đầu của cặp đôi Hong Hae In (Kim Ji Won), nữ giám đốc mạnh mẽ, tài ba của tập đoàn Queens Group và Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun), người đảm nhận vị trí giám đốc pháp lý.

Trước đây, Baek Hyun Woo và Hong Hae In từng có một tình yêu tuyệt vời. Họ cùng nhau tạo ra một đám cưới thế kỷ bất chấp sự không môn đăng hộ đối, khi nhà họ Hong là tập đoàn tài phiệt hàng đầu cả nước, trong khi nhà họ Baek chỉ là một gia đình bình dân sống ở ngôi làng thuộc vùng ngoại ô thành phố Seoul.

Chuyện tình của cặp đôi "Nữ hoàng nước mắt" mang tới nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Sau 3 năm, tình yêu giữa họ nhanh chóng bị thực tế mài mòn, đến mức Baek Hyun Woo chỉ muốn càng sớm ly hôn càng tốt. Dường như ông trời cũng giúp đỡ anh khi mà Hong Hae In mắc căn bệnh nan y hiếm gặp và bị chẩn đoán chỉ còn sống được 3 tháng.

Theo lời người bạn, Baek Hyun Woo giả vờ yêu thương Hong Hae In để khi chết, cô sẽ để anh thừa kế tài sản. Dẫu vậy, hành động này lại đánh thức tình yêu ngủ quên giữa hai người, khiến cho họ yêu nhau một lần nữa.

Diễn xuất của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won trong phim "Nữ hoàng nước mắt" xứng đáng với hai từ hoàn hảo.

"Nữ hoàng nước mắt" được xem là một trong những dự án phim thành công bậc nhất sự nghiệp của cả Kim Ji Won lẫn Kim Soo Hyun. Bộ phim càn quét mọi trang mạng xã hội ở thời điểm phát sóng, luôn duy trì độ thảo luận và mức rating cực kỳ ấn tượng.

Thậm chí, với thành tích đạt rating 24,850% ở tập cuối (trung bình 15,671%), "Nữ hoàng nước mắt" còn soán ngôi "Hạ cánh nơi anh" để trở thành phim truyền hình có rating cao nhất lịch sử đài tvN. Trong danh sách phim của tất cả các đài cáp, "Nữ hoàng nước mắt" đứng ở vị trí thứ ba, chỉ xếp dưới "Thế giới hôn nhân" và "Cậu út nhà tài phiệt" mà thôi.